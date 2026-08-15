https://ukraina.ru/20260815/zapadnye-smi-priznali-oborona-ukrainy-zakonchilas-putin-byl-prav-1082522423.html

Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав

Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав - 15.08.2026 Украина.ру

Западные СМИ признали: оборона Украины закончилась, Путин был прав

В своей свежей публикации австралийский ресурс ABC News проявил особую сообразительность и эстонскую расторопность. В статье «Украинские дроны бьют по России,... Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T20:53

2026-08-15T20:53

2026-08-15T20:53

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В своей свежей публикации австралийский ресурс ABC News проявил особую сообразительность и эстонскую расторопность. В статье «Украинские дроны бьют по России, но аналитики предупреждают, что кампания может выйти боком» заявляется, что «существует риск того, что стратегия может иметь неприятные последствия и дать президенту России Владимиру Путину повод для эскалации боевых действий и мобилизации общественной поддержки войны».У нас для австралийских неколлег есть плохие новости. Самонадеянная эскалация со стороны Киева уже не является просто «риском»: русский бумеранг уже каждый день бьёт Украине лоб в десятикратном размере, При этом Украине не выскочить из своей собственной ловушки.Это подтверждает британское издание The Guardian, согласно которому Киев совершил ужасную и, скорее всего, фатальную ошибку — объявил России «тотальную воздушную войну».Украина оказалась к ней совершенно не готова: «Запасы ракет Patriot закончились, Киев страдает от последствий. Перехваты упали с более чем 70% до нуля, так что ночь за ночью Россия безнаказанно наносит удары по украинской инфраструктуре». И поделать с этим теперь ничего нельзя: «для эффективной защиты Украине потребовалось бы в три-четыре раза больше (всего) годового мирового объёма производства Patriot».Результат: даже если некоторые страны передадут Украине ещё несколько батарей, это не решит проблемы. Но самые ягодки и ответки-конфетки впереди: зимой Киев столкнётся с серьёзными перебоями в энергоснабжении, никакие «политические жесты» союзников этого не изменят.По данным Politico, Европа сама испытывает острейший дефицит перехватчиков Patriot, и еврочиновники сообщили Украине «о пределе своих возможностей», в результате чего Киев вынужден «бороться за каждую ракету». Reuters приводит слова Зеленского о том, что поставки ракет-перехватчиков в 2026 году «упали втрое по сравнению с 2025-м».Кто бы мог подумать, дорогие друзья? Всё же шло к голодным российским бунтам и капитуляции Путина, а тут — на тебе. Нужно было эскалировать сильнее и бить по мирным целям больше, так?В таком же оптимистичном расположении духа находится Bloomberg со своим материалом «Западные союзники Киева снова собираются бросить Украину». Согласно статье, «как раз в тот момент, когда Украине удалось оказать давление на Кремль, чтобы он заключил мир, он приобретает значительное новое преимущество: возможность наносить удары по любой украинской цели от Львова на польской границе до Днепра на Востоке, не тратя почти столько же баллистических ракет на миллион долларов, чтобы прорвать оборону Украины».И «это меняет игру»: у русских теперь есть «возможность уничтожить и без того уменьшающиеся мощности Украины по производству электроэнергии и тепла быстрее, чем они могут быть восстановлены этой зимой».Хор разочарованных дополняет немецкое издание Die Welt: «Перед приходом морозов ситуация для Украины настолько шаткая, что Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. <…> Его крики о помощи — это признак отчаяния».Но зрада тихо подкралась и ещё с одной стороны.Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщает пренеприятнейшее известие: опыт войны на Украине «существенно облегчит России противостояние с НАТО на Балтике», усложняя альянсу переброску войск как по суше, так и морем.К этому же выводу пришёл и американский мозговой центр RAND Corporation в докладе «Российские вооруженные силы после Украины». Оказывается, российская армия, которая должна была доедать последний кирзовый сапог, теперь «большего размера и имеет больше боевого опыта, чем в любой момент после окончания холодной войны». И даже с учётом того, что на полное восстановление потребуется время, Москва располагает инструментами давления задолго до достижения условной «полной готовности».На этом фоне гениальные европейские стратеги постепенно приходят к выводу, что что-то пошло не так, вернее всё, и теперь хочешь — не хочешь, а придётся идти на поклон к Путину (как он и предупреждал).В частности, газета The New York Times пишет, что «Франция, Германия и Великобритания лихорадочно ищут способ остаться за столом переговоров по Украине, опасаясь, что Дональд Трамп исключит их из процесса», так как он убедился, что Россия не только не поддалась давлению, но и повернула западные оглобли вспять. Причём так, что у европейских кобыл задымились копыта.По данным издания, «европейские дипломаты работают над форматом будущих переговоров для защиты европейских интересов, который возглавят Франция, Германия и Великобритания. Они хотят гарантировать, что никакая сделка не будет заключена за их спиной Вашингтоном и Москвой», то есть нужно в последний момент выторговать себе хоть что-то, потому что надежды не только на победу, но даже на «справедливый мир» не остаётся.Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, «накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие СВО по справедливому российскому сценарию».Хребет киевского режима трещит всё явственнее. Уже скоро «защищать» будет нечего. Но теперь уже никто никого не будет ни о чём предупреждать и ничего предлагать – аттракцион невиданной щедрости закончился: наступают тьма, плач и скрежет зубов.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

https://ukraina.ru/20260812/stalnoy-dikobraz-sdokh-zapad-priznal-chto-posle-blokady-odessy-vsya-strategiya-pobedy-ukrainy-rukhnula-1082407496.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, reuters, politico, the guardian