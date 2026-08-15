https://ukraina.ru/20260815/evropa-snizila-zakupki-spg-i-narastila-import-rossiyskogo-gaza-1082519916.html

Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа

Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа - 15.08.2026 Украина.ру

Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа

Европа в начале августа снизила закупки СПГ на мировом рынке и одновременно нарастила импорт российского трубопроводного газа. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG

2026-08-15T15:24

2026-08-15T15:24

2026-08-15T15:24

новости

европа

украина

россия

ес

вооруженные силы украины

украина.ру

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fc263efd4df29d24516ebb3b99b75bfd.jpg

В начале августа Европа резко сократила закупки сжиженного природного газа на мировом рынке, одновременно увеличив импорт российского трубопроводного газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG.С 1 по 12 августа поставки СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза составили 3,2 млрд кубометров — на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 12,6% ниже уровня годичной давности. Более низкий показатель за аналогичный период последний раз фиксировался в августе 2024 года.При этом поставки российского газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар" на болгарско-турецкой границе выросли до 609,2 млн кубометров. За месяц показатель увеличился на 7%, в годовом выражении — на 5%. Это максимальный объём по европейской ветке "Турецкого потока" с марта.Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Евросоюз наращивает закупки российского газа, хотя ранее декларировал намерение полностью отказаться от него к 2027 году. Подробнее в материале Welt am Sonntag: Европа покупает всё больше российского газа, вопреки планам отказаться от негоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

европа

украина

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, россия, ес, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ