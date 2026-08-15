Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа - 15.08.2026 Украина.ру
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Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа
Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа - 15.08.2026 Украина.ру
Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа
Европа в начале августа снизила закупки СПГ на мировом рынке и одновременно нарастила импорт российского трубопроводного газа. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG
2026-08-15T15:24
2026-08-15T15:24
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В начале августа Европа резко сократила закупки сжиженного природного газа на мировом рынке, одновременно увеличив импорт российского трубопроводного газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG.С 1 по 12 августа поставки СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза составили 3,2 млрд кубометров — на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 12,6% ниже уровня годичной давности. Более низкий показатель за аналогичный период последний раз фиксировался в августе 2024 года.При этом поставки российского газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар" на болгарско-турецкой границе выросли до 609,2 млн кубометров. За месяц показатель увеличился на 7%, в годовом выражении — на 5%. Это максимальный объём по европейской ветке "Турецкого потока" с марта.Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Евросоюз наращивает закупки российского газа, хотя ранее декларировал намерение полностью отказаться от него к 2027 году. Подробнее в материале Welt am Sonntag: Европа покупает всё больше российского газа, вопреки планам отказаться от негоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, европа, украина, россия, ес, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Европа, Украина, Россия, ЕС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ

Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа

15:24 15.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европа в начале августа снизила закупки СПГ на мировом рынке и одновременно нарастила импорт российского трубопроводного газа. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG
В начале августа Европа резко сократила закупки сжиженного природного газа на мировом рынке, одновременно увеличив импорт российского трубопроводного газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG.
С 1 по 12 августа поставки СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза составили 3,2 млрд кубометров — на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 12,6% ниже уровня годичной давности. Более низкий показатель за аналогичный период последний раз фиксировался в августе 2024 года.
При этом поставки российского газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар" на болгарско-турецкой границе выросли до 609,2 млн кубометров. За месяц показатель увеличился на 7%, в годовом выражении — на 5%. Это максимальный объём по европейской ветке "Турецкого потока" с марта.
Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Евросоюз наращивает закупки российского газа, хотя ранее декларировал намерение полностью отказаться от него к 2027 году. Подробнее в материале Welt am Sonntag: Европа покупает всё больше российского газа, вопреки планам отказаться от него
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
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