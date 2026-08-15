Посольство Германии призвало немцев воздержаться от поездок на Украину
Немецких граждан призвали воздержаться от поездок на Украину во второй половине августа из-за повышенного уровня опасности. Об этом 15 августа сообщили в посольстве ФРГ
Дипломаты предупредили, что в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, объектами атак могут стать энергетическая инфраструктура и крупные транспортные узлы. Не исключены также нападения на гражданские объекты.
В дипмиссии призвали граждан Германии соблюдать действующие предупреждения для путешественников.
Ранее эксперты также не исключали, что опасность может исходить от Ирана на фоне эскалации в Каспийском море.
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