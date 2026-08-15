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Посольство Германии призвало немцев воздержаться от поездок на Украину

Посольство Германии призвало немцев воздержаться от поездок на Украину - 15.08.2026 Украина.ру

Посольство Германии призвало немцев воздержаться от поездок на Украину

Немецких граждан призвали воздержаться от поездок на Украину во второй половине августа из-за повышенного уровня опасности. Об этом 15 августа сообщили в посольстве ФРГ

2026-08-15T14:55

2026-08-15T14:55

2026-08-15T14:55

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Дипломаты предупредили, что в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, объектами атак могут стать энергетическая инфраструктура и крупные транспортные узлы. Не исключены также нападения на гражданские объекты.В дипмиссии призвали граждан Германии соблюдать действующие предупреждения для путешественников. Ранее эксперты также не исключали, что опасность может исходить от Ирана на фоне эскалации в Каспийском море.Больше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, иран, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру