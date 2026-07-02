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Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины

Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины - 02.07.2026 Украина.ру

Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины

Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Херсонской и Белгородской областей. Об этом 2 июля сообщил тг-канал СК РФ

2026-07-02T18:43

2026-07-02T18:43

2026-07-02T18:43

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🟥По сообщениям органов исполнительной власти, в селе Новая Збурьевка Херсонской области в результате атаки ВФУ погиб мирный житель. Еще один человек пострадал в данном населенном пункте из-за сброса боеприпаса с БПЛА. В пгт. Днепряны и Каховке при ударах украинских боевиков с помощью беспилотников ранения получили два человека.🟥В селе Новая Таволжанка вследствие детонации БПЛА пострадали трое мирных граждан, в селе Солдатское из-за удара ВФУ по грузовому автомобилю ранен один человек."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в ведомстве.Также 2 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, на месте происшествия с гражданами Белоруссии в Брянской области ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего."Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула Петренко.Подробности в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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