Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины - 02.07.2026 Украина.ру
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Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины
Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины - 02.07.2026 Украина.ру
Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Херсонской и Белгородской областей. Об этом 2 июля сообщил тг-канал СК РФ
2026-07-02T18:43
2026-07-02T18:43
новости
россия
белгородская область
херсонская область
следственный комитет
ск рф
украина
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
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🟥По сообщениям органов исполнительной власти, в селе Новая Збурьевка Херсонской области в результате атаки ВФУ погиб мирный житель. Еще один человек пострадал в данном населенном пункте из-за сброса боеприпаса с БПЛА. В пгт. Днепряны и Каховке при ударах украинских боевиков с помощью беспилотников ранения получили два человека.🟥В селе Новая Таволжанка вследствие детонации БПЛА пострадали трое мирных граждан, в селе Солдатское из-за удара ВФУ по грузовому автомобилю ранен один человек."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в ведомстве.Также 2 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, на месте происшествия с гражданами Белоруссии в Брянской области ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего."Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула Петренко.Подробности в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгородская область, херсонская область, следственный комитет, ск рф, украина, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, белоруссия, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Россия, Белгородская область, Херсонская область, Следственный комитет, СК РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, Белоруссия, БПЛА сегодня, атака БПЛА

Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований Украины

18:43 02.07.2026
 
© Фото : СК РФ
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : СК РФ
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Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Херсонской и Белгородской областей. Об этом 2 июля сообщил тг-канал СК РФ
🟥По сообщениям органов исполнительной власти, в селе Новая Збурьевка Херсонской области в результате атаки ВФУ погиб мирный житель. Еще один человек пострадал в данном населенном пункте из-за сброса боеприпаса с БПЛА. В пгт. Днепряны и Каховке при ударах украинских боевиков с помощью беспилотников ранения получили два человека.

🟥В селе Новая Таволжанка вследствие детонации БПЛА пострадали трое мирных граждан, в селе Солдатское из-за удара ВФУ по грузовому автомобилю ранен один человек.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в ведомстве.
Также 2 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, на месте происшествия с гражданами Белоруссии в Брянской области ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула Петренко.
Подробности в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
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