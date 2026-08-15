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The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО
The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО - 15.08.2026 Украина.ру
The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО
Страны НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны, оставив Украину без средств ПВО. Об этом пишет The Guardian
2026-08-15T19:06
2026-08-15T19:06
2026-08-15T19:06
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Члены НАТО провалили поддержку Украины, не обеспечив её необходимыми средствами противовоздушной обороны, пишет британская газета The Guardian."Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. <…> Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны", — говорится в публикации.Автор отмечает, что на фоне неопределённости Вашингтона с поставками ракет для Patriot Киеву в любом случае не хватит тех запасов, которые партнёры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты территории Украины в идеальном варианте потребовалось бы в три-четыре раза больше ежегодного мирового производства ракет для Patriot, поясняет издание."В данный момент Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении", — подытоживаетThe Guardian.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, новости, киев, россия, нато, украина.ру, the guardian
Украина, Новости, Киев, Россия, НАТО, Украина.ру, The Guardian
The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО
Страны НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны, оставив Украину без средств ПВО. Об этом пишет The Guardian
Члены НАТО провалили поддержку Украины, не обеспечив её необходимыми средствами противовоздушной обороны, пишет британская газета The Guardian.
"Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. <…> Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что на фоне неопределённости Вашингтона с поставками ракет для Patriot Киеву в любом случае не хватит тех запасов, которые партнёры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты территории Украины в идеальном варианте потребовалось бы в три-четыре раза больше ежегодного мирового производства ракет для Patriot, поясняет издание.
"В данный момент Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении", — подытоживаетThe Guardian.
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