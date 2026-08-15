https://ukraina.ru/20260815/the-guardian-obvinila-nato-v-provale-podderzhki-ukrainy-iz-za-nekhvatki-pvo-1082521511.html

The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО

The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО - 15.08.2026 Украина.ру

The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО

Страны НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны, оставив Украину без средств ПВО. Об этом пишет The Guardian

2026-08-15T19:06

2026-08-15T19:06

2026-08-15T19:06

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the guardian

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Члены НАТО провалили поддержку Украины, не обеспечив её необходимыми средствами противовоздушной обороны, пишет британская газета The Guardian."Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. <…> Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны", — говорится в публикации.Автор отмечает, что на фоне неопределённости Вашингтона с поставками ракет для Patriot Киеву в любом случае не хватит тех запасов, которые партнёры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты территории Украины в идеальном варианте потребовалось бы в три-четыре раза больше ежегодного мирового производства ракет для Patriot, поясняет издание."В данный момент Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении", — подытоживаетThe Guardian.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина, новости, киев, россия, нато, украина.ру, the guardian