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Захарова: США и Турция ещё могут остановить поставки оружия Киеву

Захарова: США и Турция ещё могут остановить поставки оружия Киеву - 15.08.2026 Украина.ру

Захарова: США и Турция ещё могут остановить поставки оружия Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону и Анкаре ещё не поздно трезво оценить ситуацию с поставками вооружений Киеву

2026-08-15T16:21

2026-08-15T16:21

2026-08-15T16:21

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Россия призвала США и Турцию пересмотреть подход к вооружению Украины. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "ещё не поздно трезво оценить ситуацию".В комментарии, опубликованном на сайте МИД, дипломат указала, что, судя по документам, обнародованным конгрессом США, речь идёт о значительных поставках: 12 установках РСЗО и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, а также 70 оперативно-тактических ракетах ATACMS.Захарова отметила, что накачка Киева оружием не изменит ход спецоперации, но серьёзно ухудшит отношения России с Вашингтоном и Анкарой. Попытки совмещать миротворческую риторику с поставками оружия, по мнению Москвы, подрывают доверие — особенно на фоне заверений Турции, что она избегает "летальных" поставок. МИД РФ запросил разъяснения у обеих сторон.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры с Украиной не имеют смысла без внешнего участия, поскольку ключевые решения принимаются не в Киеве. Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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мир без границ, новости, россия, мария захарова, родион мирошник, дональд трамп, украина, киев, мид, вооруженные силы украины, украина.ру