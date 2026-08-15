Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой - 15.08.2026 Украина.ру
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Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой
Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой - 15.08.2026 Украина.ру
Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой
Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации из-за острого дефицита ракет для систем Patriot накануне зимы. Об этом пишет немецкое издание Die Welt
2026-08-15T16:06
2026-08-15T16:06
мир без границ
новости
украина
владимир зеленский
киев
дональд трамп
сша
financial times
cnn
вооруженные силы украины
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Положение Украины перед зимним сезоном остаётся крайне шатким из-за нехватки ракет для ПВО, пишет немецкая газета Die Welt. Автор отмечает, что Владимир Зеленский не только призвал дипломатов бить тревогу по всему миру, но и сам активно обращается за помощью."Его крики о помощи — это признак отчаяния. По всему миру ощущается острый дефицит зенитных ракет. И европейцам, и Штатам их не хватает", — говорится в материале.Издание напоминает, что ещё несколько недель назад появлялись сообщения об ограниченных возможностях США в войне с Ираном из-за сократившегося ракетного арсенала, что стало плохой новостью для Киева.В интервью CNN Зеленский заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут ей 5% имеющихся боеприпасов для Patriot. В конце июля президент Дональд Трамп провёл с ним закрытую встречу, после которой Зеленский сообщил о якобы достигнутой договорённости о лицензировании производства ракет. Однако СМИ уточнили, что США сочли более безопасным выпускать их в Польше.Ранее британская газета Financial Times сообщила, что даже в случае получения лицензии от США на производство ракет-перехватчиков Patriot, Украине могут потребоваться годы для запуска выпуска. Подробнее в материале Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FTБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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мир без границ, новости, украина, владимир зеленский, киев, дональд трамп, сша, financial times, cnn, вооруженные силы украины
Мир без границ, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Дональд Трамп, США, Financial Times, CNN, Вооруженные силы Украины

Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой

16:06 15.08.2026
 
© REUTERS / Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© REUTERS / Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl
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Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации из-за острого дефицита ракет для систем Patriot накануне зимы. Об этом пишет немецкое издание Die Welt
Положение Украины перед зимним сезоном остаётся крайне шатким из-за нехватки ракет для ПВО, пишет немецкая газета Die Welt. Автор отмечает, что Владимир Зеленский не только призвал дипломатов бить тревогу по всему миру, но и сам активно обращается за помощью.
"Его крики о помощи — это признак отчаяния. По всему миру ощущается острый дефицит зенитных ракет. И европейцам, и Штатам их не хватает", — говорится в материале.
Издание напоминает, что ещё несколько недель назад появлялись сообщения об ограниченных возможностях США в войне с Ираном из-за сократившегося ракетного арсенала, что стало плохой новостью для Киева.
В интервью CNN Зеленский заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут ей 5% имеющихся боеприпасов для Patriot. В конце июля президент Дональд Трамп провёл с ним закрытую встречу, после которой Зеленский сообщил о якобы достигнутой договорённости о лицензировании производства ракет. Однако СМИ уточнили, что США сочли более безопасным выпускать их в Польше.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что даже в случае получения лицензии от США на производство ракет-перехватчиков Patriot, Украине могут потребоваться годы для запуска выпуска. Подробнее в материале Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FT
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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