https://ukraina.ru/20260815/die-welt-zelenskiy-bt-trevogu-iz-za-nekhvatki-raket-patriot-pered-zimoy-1082520282.html

Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой

Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой - 15.08.2026 Украина.ру

Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой

Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации из-за острого дефицита ракет для систем Patriot накануне зимы. Об этом пишет немецкое издание Die Welt

2026-08-15T16:06

2026-08-15T16:06

2026-08-15T16:06

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Положение Украины перед зимним сезоном остаётся крайне шатким из-за нехватки ракет для ПВО, пишет немецкая газета Die Welt. Автор отмечает, что Владимир Зеленский не только призвал дипломатов бить тревогу по всему миру, но и сам активно обращается за помощью."Его крики о помощи — это признак отчаяния. По всему миру ощущается острый дефицит зенитных ракет. И европейцам, и Штатам их не хватает", — говорится в материале.Издание напоминает, что ещё несколько недель назад появлялись сообщения об ограниченных возможностях США в войне с Ираном из-за сократившегося ракетного арсенала, что стало плохой новостью для Киева.В интервью CNN Зеленский заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут ей 5% имеющихся боеприпасов для Patriot. В конце июля президент Дональд Трамп провёл с ним закрытую встречу, после которой Зеленский сообщил о якобы достигнутой договорённости о лицензировании производства ракет. Однако СМИ уточнили, что США сочли более безопасным выпускать их в Польше.Ранее британская газета Financial Times сообщила, что даже в случае получения лицензии от США на производство ракет-перехватчиков Patriot, Украине могут потребоваться годы для запуска выпуска. Подробнее в материале Для запуска производства ракет Patriot Киеву могут потребоваться годы — FTБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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мир без границ, новости, украина, владимир зеленский, киев, дональд трамп, сша, financial times, cnn, вооруженные силы украины