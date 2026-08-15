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Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области

Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области - 15.08.2026 Украина.ру

Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области

Минобороны России опубликовало кадры ударов беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах ВСУ, сопроводив видео фразой "Наши "птички" летают стаями"

2026-08-15T18:42

2026-08-15T18:42

2026-08-15T20:22

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спецоперация

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Министерство обороны России опубликовало на платформе "Макс" видео ударов беспилотников "Герань" по объектам в Черниговской области, которые использовались украинскими силами. Публикацию ведомство сопроводило комментарием."Наши "птички" летают стаями", — говорится в сообщении к видео.В Минобороны уточнили, что расчёты "Гераней" отработали по целям в Черниговской области. Под удары попали газораспределительная станция в населённом пункте Радомка, подстанция 110 киловольт в Городне, а также место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в Пекуровке."Продолжение следует", — добавило российское военное ведомство после перечисления поражённых целей.15 августа российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" уничтожили подстанцию 110 кВ в Городне Черниговской области. Подробнее в материале Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, черниговская область, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, украина