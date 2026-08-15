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Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области
Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области - 15.08.2026 Украина.ру
Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области
Минобороны России опубликовало кадры ударов беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах ВСУ, сопроводив видео фразой "Наши "птички" летают стаями"
2026-08-15T18:42
2026-08-15T18:42
2026-08-15T20:22
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спецоперация
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Министерство обороны России опубликовало на платформе "Макс" видео ударов беспилотников "Герань" по объектам в Черниговской области, которые использовались украинскими силами. Публикацию ведомство сопроводило комментарием."Наши "птички" летают стаями", — говорится в сообщении к видео.В Минобороны уточнили, что расчёты "Гераней" отработали по целям в Черниговской области. Под удары попали газораспределительная станция в населённом пункте Радомка, подстанция 110 киловольт в Городне, а также место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в Пекуровке."Продолжение следует", — добавило российское военное ведомство после перечисления поражённых целей.15 августа российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" уничтожили подстанцию 110 кВ в Городне Черниговской области. Подробнее в материале Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, черниговская область, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, украина
СВО, Спецоперация, Россия, Черниговская область, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Украина
Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области
18:42 15.08.2026 (обновлено: 20:22 15.08.2026)
Минобороны России опубликовало кадры ударов беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах ВСУ, сопроводив видео фразой "Наши "птички" летают стаями"
Министерство обороны России опубликовало на платформе "Макс" видео ударов беспилотников "Герань" по объектам в Черниговской области, которые использовались украинскими силами. Публикацию ведомство сопроводило комментарием.
"Наши "птички" летают стаями", — говорится в сообщении к видео.
В Минобороны уточнили, что расчёты "Гераней" отработали по целям в Черниговской области. Под удары попали газораспределительная станция в населённом пункте Радомка, подстанция 110 киловольт в Городне, а также место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в Пекуровке.
"Продолжение следует", — добавило российское военное ведомство после перечисления поражённых целей.
15 августа российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" уничтожили подстанцию 110 кВ в Городне Черниговской области. Подробнее в материале Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области
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