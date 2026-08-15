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Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска - 15.08.2026 Украина.ру
Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска экс-комбрига 80-й бригады ДШВ Эмиля Ишкулова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
2026-08-15T19:49
2026-08-15T19:49
2026-08-15T19:49
новости
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марьяна безуглая
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В командовании ВСУ произошли перестановки на Краматорском направлении. Как заявила в субботу народный депутат Украины Марьяна Безуглая, главнокомандующий Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова — бывшего командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады."Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Ещё одно возвращение репрессированного", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.Ранее депутат сообщала, что Драпатый отстранил от должностей приближённых к Сырскому генералов — начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко. Назначение Ишкулова, по её словам, — ещё одно свидетельство смены кадровой политики в украинской армии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, краматорск, марьяна безуглая, михаил драпатый, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру
Новости, Краматорск, Марьяна Безуглая, Михаил Драпатый, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру
Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска экс-комбрига 80-й бригады ДШВ Эмиля Ишкулова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
В командовании ВСУ произошли перестановки на Краматорском направлении. Как заявила в субботу народный депутат Украины Марьяна Безуглая, главнокомандующий Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова — бывшего командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Ещё одно возвращение репрессированного", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.
Ранее депутат сообщала, что Драпатый отстранил от должностей приближённых к Сырскому генералов — начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко. Назначение Ишкулова, по её словам, — ещё одно свидетельство смены кадровой политики в украинской армии.
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