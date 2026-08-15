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Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска

Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска - 15.08.2026 Украина.ру

Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска экс-комбрига 80-й бригады ДШВ Эмиля Ишкулова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая

2026-08-15T19:49

2026-08-15T19:49

2026-08-15T19:49

новости

краматорск

марьяна безуглая

михаил драпатый

россия

украина

вооруженные силы украины

верховная рада

украина.ру

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В командовании ВСУ произошли перестановки на Краматорском направлении. Как заявила в субботу народный депутат Украины Марьяна Безуглая, главнокомандующий Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова — бывшего командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады."Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Ещё одно возвращение репрессированного", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.Ранее депутат сообщала, что Драпатый отстранил от должностей приближённых к Сырскому генералов — начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко. Назначение Ишкулова, по её словам, — ещё одно свидетельство смены кадровой политики в украинской армии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, краматорск, марьяна безуглая, михаил драпатый, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру