Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска - 15.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260815/bezuglaya-raskryla-imya-novogo-zaschitnika-kramatorska-1082521953.html
Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска - 15.08.2026 Украина.ру
Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска экс-комбрига 80-й бригады ДШВ Эмиля Ишкулова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
2026-08-15T19:49
2026-08-15T19:49
новости
краматорск
марьяна безуглая
михаил драпатый
россия
украина
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071239098_0:188:2048:1340_1920x0_80_0_0_ec2396626688aef59a2ff8a024d86163.jpg
В командовании ВСУ произошли перестановки на Краматорском направлении. Как заявила в субботу народный депутат Украины Марьяна Безуглая, главнокомандующий Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова — бывшего командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады."Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Ещё одно возвращение репрессированного", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.Ранее депутат сообщала, что Драпатый отстранил от должностей приближённых к Сырскому генералов — начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко. Назначение Ишкулова, по её словам, — ещё одно свидетельство смены кадровой политики в украинской армии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
краматорск
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071239098_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_65e0fb00199a9f9f6fb97091d8d21c3f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, краматорск, марьяна безуглая, михаил драпатый, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру
Новости, Краматорск, Марьяна Безуглая, Михаил Драпатый, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру

Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска

19:49 15.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
ДзенTelegram
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска экс-комбрига 80-й бригады ДШВ Эмиля Ишкулова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
В командовании ВСУ произошли перестановки на Краматорском направлении. Как заявила в субботу народный депутат Украины Марьяна Безуглая, главнокомандующий Михаил Драпатый назначил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова — бывшего командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Ещё одно возвращение репрессированного", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.
Ранее депутат сообщала, что Драпатый отстранил от должностей приближённых к Сырскому генералов — начальника штаба сухопутных войск Александра Грузевича и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко. Назначение Ишкулова, по её словам, — ещё одно свидетельство смены кадровой политики в украинской армии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКраматорскМарьяна БезуглаяМихаил ДрапатыйРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная РадаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:02Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
19:49Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
19:39На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии
19:27Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников
19:06The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО
18:42Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области
18:00Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа
17:52FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
17:17Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев
16:52Сенатор Волошин: показ Крыма в составе РФ на карте НАСА — признание реальности
16:21Захарова: США и Турция ещё могут остановить поставки оружия Киеву
16:06Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой
16:03Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии
16:00"Низкопоклонство перед Западом". 80 лет кампании по борьбе за "скрепы" в СССР
15:24Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа
14:57Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области
14:55Посольство Германии призвало немцев воздержаться от поездок на Украину
14:36У России не было и нет границ с Украиной?! Гаспарян о ликвидации погранзон с возвращёнными регионами
14:17Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху
13:57Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантий
Лента новостейМолния