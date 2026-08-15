https://ukraina.ru/20260815/vlasti-ukrainy-vyvozyat-vs-iz-kramatorska-ot-bumag-do-chinovnikov-1082521657.html

Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников

Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников - 15.08.2026 Украина.ру

Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников

Украинские власти продолжают эвакуацию документов и материальных ценностей из Краматорска в Перечин — город в Закарпатской области на границе со Словакией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах

2026-08-15T19:27

2026-08-15T19:27

2026-08-15T19:27

краматорск

вооруженные силы украины

украина.ру

the economist

россия

украина

сво

спецоперация

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Киевские власти продолжают вывоз документов и материальных средств из Краматорска. Эвакуация, как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, осуществляется в Перечин — город в Ужгородском районе Закарпатской области, расположенный на границе со Словакией."Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин", — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в ближайшее время туда могут быть эвакуированы и украинские чиновники из администрации города.В июне киевские власти объявили о принудительном вывозе детей и их семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Тогда же британский журнал The Economist писал, что Украина в ускоренном порядке вывозит оборудование металлообрабатывающих предприятий из Краматорска.В Минобороны России отмечали, что киевский режим готовится к скорой сдаче Дружковки и Краматорска, за потерей которых, по оценке военного ведомства, последует оставление всей Славянско-Краматорской агломерации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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краматорск, вооруженные силы украины, украина.ру, the economist, россия, украина, сво, спецоперация