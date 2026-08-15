Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников - 15.08.2026 Украина.ру
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Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников
Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников - 15.08.2026 Украина.ру
Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников
Украинские власти продолжают эвакуацию документов и материальных ценностей из Краматорска в Перечин — город в Закарпатской области на границе со Словакией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
2026-08-15T19:27
2026-08-15T19:27
краматорск
вооруженные силы украины
украина.ру
the economist
россия
украина
сво
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Киевские власти продолжают вывоз документов и материальных средств из Краматорска. Эвакуация, как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, осуществляется в Перечин — город в Ужгородском районе Закарпатской области, расположенный на границе со Словакией."Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин", — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в ближайшее время туда могут быть эвакуированы и украинские чиновники из администрации города.В июне киевские власти объявили о принудительном вывозе детей и их семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Тогда же британский журнал The Economist писал, что Украина в ускоренном порядке вывозит оборудование металлообрабатывающих предприятий из Краматорска.В Минобороны России отмечали, что киевский режим готовится к скорой сдаче Дружковки и Краматорска, за потерей которых, по оценке военного ведомства, последует оставление всей Славянско-Краматорской агломерации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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краматорск, вооруженные силы украины, украина.ру, the economist, россия, украина, сво, спецоперация
Краматорск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, The Economist, Россия, Украина, СВО, Спецоперация

Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников

19:27 15.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Украинские власти продолжают эвакуацию документов и материальных ценностей из Краматорска в Перечин — город в Закарпатской области на границе со Словакией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
Киевские власти продолжают вывоз документов и материальных средств из Краматорска. Эвакуация, как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, осуществляется в Перечин — город в Ужгородском районе Закарпатской области, расположенный на границе со Словакией.
"Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин", — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в ближайшее время туда могут быть эвакуированы и украинские чиновники из администрации города.
В июне киевские власти объявили о принудительном вывозе детей и их семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Тогда же британский журнал The Economist писал, что Украина в ускоренном порядке вывозит оборудование металлообрабатывающих предприятий из Краматорска.
В Минобороны России отмечали, что киевский режим готовится к скорой сдаче Дружковки и Краматорска, за потерей которых, по оценке военного ведомства, последует оставление всей Славянско-Краматорской агломерации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа
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