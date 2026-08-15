https://ukraina.ru/20260815/razyasneniya-u-turtsii-i-ssha-net-raket-perekhvatchikov-itogi-15-avgusta-1082521034.html

Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа

Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа - 15.08.2026 Украина.ру

Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа

МИД России запросил у США и Турции разъяснений по планам поставки оружия на Украину. Киев израсходовал ракеты-перехватчики для Patriot, сообщили западные СМИ

2026-08-15T18:00

2026-08-15T18:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос по поводу возможной передачи Украине крупной партии оружия и боеприпасов американского происхождения, которые в настоящее время находятся в распоряжении армии Турецкой Республики"Судя по документам, обнародованным недавно Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются двенадцать установок ракетных систем залпового огня и более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, 70 оперативно-тактических ракет ATACMS", — напомнила Захарова.Она указала на то, что .что обстоятельства и условия столь масштабного "трансфера" смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми."Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям. Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной "ящик Пандоры", чтобы агония бандеровского режима затянулась, унося ещё больше человеческих жизней", — отметила официальный представитель МИД РФ.И это при том, подчеркнула Захарова, что речь идёт о странах, претендующих на особую роль в урегулировании украинского кризиса, декларирующих целью приоритетный поиск политико-дипломатического решения."Накачка все новыми вооружениями хунты Зеленского неспособна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию. Однако многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен. Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьёзном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой", — заявила Захарова.По её словам, попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием Украину неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает "летальных" поставок Киеву."МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией. Ещё не поздно трезво оценить ситуацию", — подытожила Захарова.Ранее, 3 августа, Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении Турции передать Украине крупную партию вооружений американского производства. В опубликованных уведомлениях речь идёт о передаче Киеву 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с боевой частью DPICM и 47 тыс. 203-мм артиллерийских снарядов M509A1. Ориентировочная стоимость вооружений — $255,9 млн. В поставках будут принимать участие одна болгарская, а также несколько турецких и американских компаний.Отдельный документ касается передачи 70 ракет M39 ATACMS стоимостью $28 млн. Передачу ракет осуществят через турецкую компанию MKE и американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.Целью поставки в документах названо желание Турции избавиться от устаревших вооружений, направив полученные средПередачу планировали провести сразу после завершения периода уведомления Конгресса. Белый дом уже сообщил, что готов разрешить обе передачи с учетом политических, военных, экономических факторов, вопросов прав человека и контроля над вооружениями.Согласно закону об экспортном контроле вооружений США, стандартный период уведомления Конгресса составляет 30 календарных дней до фактической передачи оружия или заключения контракта. При этом для стран НАТО, Израиля, Японии, Южной Кореи и Австралии срок может быть сокращён до 15 дней. Отправка вооружений возможна только после завершения периода уведомления.Нет ракетКиев израсходовал ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.По информации издания, украинские расчёты ПВО при отражении недавних ударов "были бессильны по одной простой причине: пусковые установки Patriot были пусты"."Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель", — утверждала газета.Также по информации издания, именно с этим связан отказ командования Воздушных сил ВСУ публиковать данные о запущенных РФ ракетах."Дефицит (ракет-перехватчиков - ред.) стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить", — писало издание.Такая информационная политика объясняется не только "соображениями безопасности", но и желанием "поддержать моральный дух" населения Украины.Ранее, 14 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на очередные просьбы Владимира Зеленского о передаче ракет-перехватчиков заявила, что приоритетом американского военного руководства остается восстановление и укрепление собственного оборонного потенциала."К сожалению, и это трагично, президент Джо Байден очень многое раздал Украине. <...> Наш президент с первого же дня сосредоточился на восстановлении арсенала", — сказала она.Накануне в интервью CNN глава киевского режима заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут Киеву пять процентов имеющихся боеприпасов для ЗРК Patriot.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю".

https://ukraina.ru/20260815/spetsnaz-vsu-v-kozachey-lopani-tramp-i-proliv-khronika-sobytiy-na-utro-15-avgusta-1082513054.html

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эксклюзив, хроники, мария захарова, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, турция, нато, financial times, вооруженные силы украины