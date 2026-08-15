https://ukraina.ru/20260815/nizkopoklonstvo-pered-zapadom-80-let-kampanii-po-borbe-za-skrepy-v-sssr-1082417040.html

"Низкопоклонство перед Западом". 80 лет кампании по борьбе за "скрепы" в СССР

"Низкопоклонство перед Западом". 80 лет кампании по борьбе за "скрепы" в СССР - 15.08.2026 Украина.ру

"Низкопоклонство перед Западом". 80 лет кампании по борьбе за "скрепы" в СССР

15-16 августа 1946 года один из самых высокопоставленных советских руководителей Андрей Жданов, выступая в Ленинграде, жёстко раскритиковал "низкопоклонство перед Западом". Эта кампания продолжалась вплоть до смерти Иосифа Сталина

2026-08-15T16:00

2026-08-15T16:00

2026-08-15T16:00

история

история

история ссср

русская культура

ссср

запад

иосиф сталин

вкп(б)

идеология

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082415801_0:26:688:413_1920x0_80_0_0_0bc48fe5aa96f56e2212a451cb2bf141.jpg

На официальном уровне отношения Москвы с Западом после окончания Второй Мировой войны в отношениях союзников царила полнейшая идиллия. Она выражалась в обмене лидеров любезными посланиями, совместными парадами, вручении советских государственных наград – в июне 1945-го в Москве орден "Победа" получили Эйзенхауэр и Монтгомери, в декабре в советском посольстве в Вашингтоне – участники северных конвоев.Советский пропагандистский аппарат оказался в непривычной ситуации: у страны не было внешнего врага. А на идее враждебного окружения строилась не только международная, но и внутренняя политика Кремля.Но 5 марта 1946 года бывший британский премьер Уинстон Черчилль преподнёс ей "подарок" – произнёс знаменитую "Фултонскую речь". Вскоре в "Правде" появилось интервью Сталина, в котором экс-премьер был назван "поджигателем войны", пользующимся поддержкой за океаном и ничем не отличающимся от Гитлера.Уже 13 апреля 1946 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято продиктованное самим Сталиным решение по вопросам работы Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б). Члену Политбюро, секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову и начальнику управления агитации и пропаганды ЦК Георгию Александрову поручалось "представить предложения о мероприятиях по значительному улучшению руководства агитпропработой".18 апреля Жданов собрал большое совещание, на котором сказал:"Товарищ Сталин дал очень резкую критику нашим толстым журналам. (…) Товарищ Сталин назвал как самый худший из толстых журналов "Новый мир". (…) Самым лучшим товарищ Сталин считает журнал "Знамя", затем "Октябрь", "Звезда".В критическом ключе ни ленинградские литературные журналы, ни писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко не упоминались, однако Александров, который был креатурой Георгия Маленкова, соперника Жданова в советском руководстве, подготовил для Оргбюро записку "О неудовлетворительном состоянии журналов “Звезда” и “Ленинград”". В ней критиковались 15 авторов, особенно Зощенко и Ахматова, но главное – руководство Ленинградского горкома, состоящее из соратников Жданова.На заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1946 года председательствовал Жданов. Его кандидатуру предложил Сталин, который, в частности, заявил:"У нас журнал не частное предприятие, он не имеет права приспосабливаться к вкусам людей, которые не хотят признавать наш строй. Кто не хочет перестраиваться, например Зощенко, пускай убирается ко всем чертям. Не нам же перестраивать свои вкусы, не нам приспосабливать свои мысли и чувства к Зощенко и Ахматовой".Принято считать, что Ахматова вызвала недовольство Сталина по двум причинам.Во-первых, в ноябре 1945 года поэтессу посетил второй секретарь британского посольства Исайя Берлин, и у них состоялся разговор, о содержании которого в Москве узнали благодаря советской агентуре в Лондоне. Советский вождь тогда ёрничал: "оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов".Во-вторых, в апреле 1946 года в московском Колонном зале Дома союзов при полном аншлаге прошли два поэтических вечера Ахматовой. Когда поэтесса вышла на сцену, весь зал встал и учинил ей бурные овации. Сталин не верил в спонтанность акции и требовал выяснить, "кто организовал вставание".Что же касается Зощенко, то в годы войны нацисты перепечатывали его сатирические произведения с комментариями, что такими изображает советских людей талантливый русский писатель. Кроме того, Сталин, якобы, усмотрел пародию на себя в рассказе "Приключения обезьяны", который был перепечатан в журнале "Звезда" (до того рассказ вышел в детском журнале "Мурзилка", но остался незамеченным).Комиссии Жданова было поручено разработать проект постановления "О журналах “Звезда” и “Ленинград”", который был принят 14 августа 1946 года. Во вступительной части документа говорилось о неудовлетворительной деятельности журналов, указывалось на недопустимость предоставления страниц "таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко" и Ахматовой, являющейся "типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии". В директивной части речь шла о смене руководства "Звезды" и закрытии "Ленинграда".В засекреченной части постановления был объявлен выговор второму секретарю Ленинградского горкома Якову Капустину, включившему в редколлегию "Звезды" Зощенко. Секретарь по пропаганде Ленинградского горкома Иван Широков был уволен, редактор "Ленинграда" Борис Лихарев получил выговор. Указывалось, что персональную ответственность за идеологическую направленность "Звезды" несёт первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Пётр Попков. Жданову надлежало выехать в Ленинград "для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКП(б)".Но в ходе выступлений в Ленинграде 15-16 августа Жданов умело расставил акценты. Главными фигурантами стали не "плохие организаторы идеологической работы", как задумывали Маленков и Александров, а писатели. Досталось от Жданова не только Ахматовой и Зощенко, но и Владимиру Винниченко, упомянутому серди "дезертиров из лагеря революции в лагерь реакции, которые торопились развенчать те высокие идеалы, за которые боролась лучшая, передовая часть русского общества".Своими выступлениями Жданов фактически запустил новую пропагандистскую кампанию – против "низкопоклонства перед Западом". Те, кто присутствовал на заседании Оргбюро, а затем на собраниях 15-16 августа в Ленинграде, утверждали, что Жданов на этих собраниях повторял то, что говорил на заседании Оргбюро Сталин:"Как бы буржуазные политики и литераторы ни старались скрыть от своих народов правду о достижениях советского строя и советской культуры, как бы они ни пытались воздвигнуть железный занавес, за пределы которого не могла бы проникнуть за границу правда о Советском Союзе, как бы они ни тщились умалить действительный рост и размах советской культуры – все эти попытки обречены на провал. Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной или занимать пассивно оборонительную позицию!"Сталин в личной записке это отметил:"Т. Жданов! Читал Ваш доклад. Я думаю, что доклад получился превосходный. Нужно поскорее сдать его в печать, а потом выпустить в виде брошюры. Мои поправки смотри в тексте. Привет!"Доклада был издан тиражом 500 тысяч экземпляров и широко использовался в системе партийной учебы, в преподавании основ марксизма-ленинизма в вузах.Постановление о ленинградских журналах было опубликовано в "Правде" 21 августа 1946 года. Через две недели, 4 сентября, Союз писателей СССР исключил из своих рядов Зощенко и Ахматову как литераторов, "не соответствующих в своем творчестве требованиям Устава", согласно которому членство в организации возможно при условии "участия в социалистическом строительстве". Кроме того, с поста председателя правления Союза писателей СССР был снят Николай Тихонов, который не поддержал обвинения против Ахматовой и Зощенко.Почти год низкопоклонство оставалось чем-то туманным. Лишь 11 августа 1947 года в газете "Правда" вышла статья первого заместителя начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Дмитрия Шепилова "Советский патриотизм", провозгласившая борьбу с низкопоклонством перед Западом основой советской политики:"Теперь не может идти речи ни о какой цивилизации без русского языка, без науки и культуры народов советской страны. За нами приоритет. От страны социализма на Запад и Восток идут теперь лучи обновления и возрождения".Новый курс ознаменовался переписыванием истории. Редактуре были подвергнуты история науки и культуры, ведь превосходство над Западом необходимо было протянуть вглубь веков. И в течение следующего года советские газеты сообщили читателям много занимательных фактов. Некоторые из них даже имели место в реальности.Выяснилось, что до Эдисона лампу накаливания уже сделал русский ученый Лодыгин, что радио до Маркони уже изобрёл русский физик Попов, что англичанин Кук украл у российского ученого Шиллинга изобретение телеграфа, а русский изобретатель Ползунов ещё до Уатта сделал свою паровую машину*. Также было объявлено, что именно русские первыми механизировали производство, открыли пенициллин и построили трактор.Как же получилось, что все эти достижения российской науки оставались скрыты от широкой общественности? Виноватой во всём была объявлена западная наука, присваивавшая себе великие открытия и намеренно замалчивавшая роль российских учёных и изобретателей в истории человечества. Советские люди на всю эту кампанию реагировали саркастически, именно тогда возникла поговорка "Россия – родина слонов".Борьба с "низкопоклонством перед Западом" изменила не только советскую науку и культуру, но и картину мира для СССР. Отстранение от Запада, которое должно было продемонстрировать силу и самостоятельность советского социализма, обернулось тем, что СССР лишился одного из главных своих преимуществ – восприятия как будущего всего человечества. Ситуация изменилась лишь после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, когда СССР стал понемногу "возвращаться в мир".* Не углубляясь в тему отметим, что приоритеты Лодыгина и Эдисона лежат в разных плоскостях (изобретение и производство), Попов и Макрони запатентовали разные устройства, а Ползунов и Уатт совершенствовали машину Ньюкомена. – Ред.

https://ukraina.ru/20260226/1043820227.html

https://ukraina.ru/20250809/1024578747.html

https://ukraina.ru/20250623/anna-akhmatova--master-akmeizma-1064187266.html

https://ukraina.ru/20250518/1046197087.html

ссср

запад

ленинград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, русская культура, ссср, запад, иосиф сталин, вкп(б), идеология, политика, 1940-е, пропаганда, ленинград