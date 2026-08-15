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На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии

На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии - 15.08.2026 Украина.ру

На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии

На купянском направлении уничтожен колумбийский наёмник Флоро Гомез, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах

2026-08-15T19:39

2026-08-15T19:39

2026-08-15T19:39

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украина.ру

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На купянском направлении ликвидирован очередной иностранный наёмник, воевавший на стороне ВСУ. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, уничтоженным оказался гражданин Колумбии Флоро Гомез, уроженец города Мани."Очередной колумбийский наемник уничтожен на купянском направлении. Было установлено, что уничтоженным колумбийцем оказался Флоро Гомез из небольшого города Мани в центре Колумбии", — рассказали силовики.По данным СМИ, латиноамериканцев вербуют в ВСУ под видом выгодных контрактов с высокими зарплатами и лёгкими условиями. Однако на деле иностранцев бросают на самые смертоносные участки фронта, где командование относится к ним как к расходному материалу. Обещанные выплаты урезаются либо вовсе не доходят до семей погибших.По данным РИА Новости от 14 августа, украинские инструкторы вербуют и обучают боевиков в Африке для использования против России. Подробнее в материале Киев готовит африканских боевиков для борьбы с РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, колумбия, вооруженные силы украины, украина, украина.ру