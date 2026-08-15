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На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии
На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии - 15.08.2026 Украина.ру
На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии
На купянском направлении уничтожен колумбийский наёмник Флоро Гомез, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
2026-08-15T19:39
2026-08-15T19:39
2026-08-15T19:39
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На купянском направлении ликвидирован очередной иностранный наёмник, воевавший на стороне ВСУ. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, уничтоженным оказался гражданин Колумбии Флоро Гомез, уроженец города Мани."Очередной колумбийский наемник уничтожен на купянском направлении. Было установлено, что уничтоженным колумбийцем оказался Флоро Гомез из небольшого города Мани в центре Колумбии", — рассказали силовики.По данным СМИ, латиноамериканцев вербуют в ВСУ под видом выгодных контрактов с высокими зарплатами и лёгкими условиями. Однако на деле иностранцев бросают на самые смертоносные участки фронта, где командование относится к ним как к расходному материалу. Обещанные выплаты урезаются либо вовсе не доходят до семей погибших.По данным РИА Новости от 14 августа, украинские инструкторы вербуют и обучают боевиков в Африке для использования против России. Подробнее в материале Киев готовит африканских боевиков для борьбы с РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, колумбия, вооруженные силы украины, украина, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Украина, Украина.ру
На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии
На купянском направлении уничтожен колумбийский наёмник Флоро Гомез, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
На купянском направлении ликвидирован очередной иностранный наёмник, воевавший на стороне ВСУ. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, уничтоженным оказался гражданин Колумбии Флоро Гомез, уроженец города Мани.
"Очередной колумбийский наемник уничтожен на купянском направлении. Было установлено, что уничтоженным колумбийцем оказался Флоро Гомез из небольшого города Мани в центре Колумбии", — рассказали силовики.
По данным СМИ, латиноамериканцев вербуют в ВСУ под видом выгодных контрактов с высокими зарплатами и лёгкими условиями. Однако на деле иностранцев бросают на самые смертоносные участки фронта, где командование относится к ним как к расходному материалу. Обещанные выплаты урезаются либо вовсе не доходят до семей погибших.
По данным РИА Новости от 14 августа, украинские инструкторы вербуют и обучают боевиков в Африке для использования против России. Подробнее в материале Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией
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