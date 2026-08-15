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Сенатор Волошин: показ Крыма в составе РФ на карте НАСА — признание реальности

Сенатор Волошин: показ Крыма в составе РФ на карте НАСА — признание реальности - 15.08.2026 Украина.ру

Сенатор Волошин: показ Крыма в составе РФ на карте НАСА — признание реальности

НАСА в прямом эфире показало карту с Крымом в составе России. Как заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, это свидетельствует о том, что противники признания полуострова российским вынуждены принимать реальность и неизбежный исторический выбор крымчан

2026-08-15T16:52

2026-08-15T16:52

2026-08-15T16:52

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Во время прямой трансляции солнечного затмения НАСА продемонстрировало карту, на которой Крым был обозначен как территория Российской Федерации. Это событие прокомментировал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.По его словам, подобная демонстрация со стороны американского космического агентства говорит о том, что противники признания полуострова российским постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия."Крым в 2014 году сделал свой выбор и вернулся в Россию — в родную гавань. И чем дальше, тем очевиднее, что прежние политические формулировки и резолюции уже не меняют главного. Этот исторический выбор состоялся, и с ним необходимо считаться как со свершившимся фактом", — подчеркнул сенатор.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, крым, донецкая народная республика, дональд трамп, наса, вооруженные силы украины, украина.ру