"Переможная кампания": Колпашников про информационную истерию Киева и ресурсный кризис ВСУ - 02.07.2026 Украина.ру
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"Переможная кампания": Колпашников про информационную истерию Киева и ресурсный кризис ВСУ
"Переможная кампания": Колпашников про информационную истерию Киева и ресурсный кризис ВСУ - 02.07.2026 Украина.ру
"Переможная кампания": Колпашников про информационную истерию Киева и ресурсный кризис ВСУ
Информационная истерия Украины напоминает июнь 2023 года, но с одним отличием — тогда у Киева была сильная пехота, а теперь на Украине демографический кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-07-02T17:48
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На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила от Киева предложения о прекращении взаимных ударов вглубь территории и об ограничении боевых действий четырьмя регионами. Москва ответила отказом на обе инициативы, поскольку спасение киевского режима не входит в планы России.Продолжая разбирать причины, по которым Украина предложила прекратить удары вглубь, эксперт перешел к информационной составляющей. Говоря об истерии, которую Киев развернул в 2026 году, он провел параллель с июнем 2023 года."В этом плане сегодняшняя информационная истерия напоминает мне июнь 2023 года. Они тогда тоже запустили переможную кампанию в духе "У русских сейчас фронт рухнет, а мы их до Урала погоним", — описал логику киевского режима Колпашников.По его словам, разница в том, что тогда у Украины были людские ресурсы, а теперь их нет. "Разница в том, что тогда у них была сильная и мотивированная пехота, а также мобилизационные резервы. А сейчас на Украине крупнейший демографический кризис", — пояснил собеседник Украина.ру."Вот и получается, что в 2026 году они свой пропагандистский террор тоже развернули, но никаких действий нет, потому что личного состава на фронте не хватает", — резюмировал Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию с топливом в России и на Украине — в материале "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
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"Переможная кампания": Колпашников про информационную истерию Киева и ресурсный кризис ВСУ

17:48 02.07.2026
 
© ФотоКоллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Информационная истерия Украины напоминает июнь 2023 года, но с одним отличием — тогда у Киева была сильная пехота, а теперь на Украине демографический кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила от Киева предложения о прекращении взаимных ударов вглубь территории и об ограничении боевых действий четырьмя регионами. Москва ответила отказом на обе инициативы, поскольку спасение киевского режима не входит в планы России.
Продолжая разбирать причины, по которым Украина предложила прекратить удары вглубь, эксперт перешел к информационной составляющей. Говоря об истерии, которую Киев развернул в 2026 году, он провел параллель с июнем 2023 года.
"В этом плане сегодняшняя информационная истерия напоминает мне июнь 2023 года. Они тогда тоже запустили переможную кампанию в духе "У русских сейчас фронт рухнет, а мы их до Урала погоним", — описал логику киевского режима Колпашников.
По его словам, разница в том, что тогда у Украины были людские ресурсы, а теперь их нет. "Разница в том, что тогда у них была сильная и мотивированная пехота, а также мобилизационные резервы. А сейчас на Украине крупнейший демографический кризис", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Вот и получается, что в 2026 году они свой пропагандистский террор тоже развернули, но никаких действий нет, потому что личного состава на фронте не хватает", — резюмировал Колпашников.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию с топливом в России и на Украине — в материале "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
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