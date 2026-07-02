https://ukraina.ru/20260702/nizkaya-effektivnost-alekhin-o-tom-pochemu-vsu-ispolzuyut-drony-vmesto-preslovutykh-nrtk-1080902002.html

"Низкая эффективность": Алехин о том, почему ВСУ используют дроны вместо "пресловутых НРТК"

"Низкая эффективность": Алехин о том, почему ВСУ используют дроны вместо "пресловутых НРТК" - 02.07.2026 Украина.ру

"Низкая эффективность": Алехин о том, почему ВСУ используют дроны вместо "пресловутых НРТК"

В ВСУ растет недовольство своими наземными роботами — они стали легкой целью для российских дронов. По словам эксперта, закупку дронов R-18 сегодня оплачивают в основном родственники украинских солдат, а не Минобороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, военный обозреватель Геннадий Алёхин

2026-07-02T05:00

2026-07-02T05:00

2026-07-02T05:00

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На Харьковском направлении, по словам Алёхина, в подразделениях ВСУ растет недовольство своими наземными роботами. Они стали легкой мишенью для наших дроноводов."Стоит отметить, что в подразделениях украинской армии на этих участках растет недовольно низкой эффективностью своих наземных роботизированных комплексов, которые являются сравнительно лёгкой целью для наших дроноводов", — подчеркнул эксперт.По словам эксперта, для доставки грузов ВСУ предпочитают использовать тяжелые коптеры, а не наземные роботы. "Имея возможность доставить припасы с помощью тяжелого коптера, противник предпочтет его пресловутому НРТК", — пояснил собеседник издания.Эксперт обратил внимание на проблемы с финансированием закупок дронов в ВСУ. "Более того, публикации украинских "волонтёров" показывают, что сегодня закупка БПЛА R-18 осуществляется преимущественно за счет родственников украинских солдат, а не по линии минобороны Украины", — резюмировал Геннадий Алёхин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.

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