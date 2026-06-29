https://ukraina.ru/20260629/operator-bpla-molniya-vlad-komarov-ya-shel-syuda-s-myslyu-chto-kak-nibud-prigozhus-i-prigodilsya-1080781169.html

Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился

Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился - 29.06.2026 Украина.ру

Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился

О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте, личной мотивации, учебе, наградах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор-сапер отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", сержант Влад Комаров.

2026-06-29T16:42

2026-06-29T16:42

2026-06-29T16:56

александр суворов

украина.ру

интервью

спецоперация

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- Влад, сослуживцы говорят, что ты очень крутой "молнист". Это правда?- Не знаю. У нас разведывательно-ударные комплексы выявляют цели. Это живая сила и техника противника. Нам нужно незамедлительно поднимать борт для уничтожения и мы поднимаем его независимо от того, какой там рельеф местности, какие укрепления, какой опорный пункт. Наши "птички" способны нести шесть килограммов груза, а если ветер встречный, то и все семь. То есть боевая часть очень даже внушительная.- Встречный? А как же это "попутного ветра"?- Именно встречный. Мне же надо, чтобы он подхватил БПЛА после запуска. Если ветер встречный, то нагрузить можно больше.- По каким целям сейчас работаете?- И по живой силе, и по технике приходится работать. Сейчас еще у них укрепления очень хорошие пошли. Очень серьезные. Обычным FPV-дронам коптерного типа серьезное поражение им нанести трудно. Приходится нам включаться. Бывало такое, что мы больше "молний" применяли, чем FPV. За счет более серьезной боевой части вскрываем эти опорные пункты. А после этого уже там, где есть лесополосы, применяются FPV на оптоволокне. То есть мы, так сказать, открываем ворота, а потом уже операторы FPV на "опте" могут работать точечно.- Сослуживцы говорят, что недавно ты в очередной раз продемонстрировал свое мастерство. Расскажешь?- Была история. Нам выявили цель. Живая сила противника. Четверо двигались по лесополосе. Я пошел поднимать борт, а нашу лесополосу в это время "чесал" разведывательно-ударный дрон противника. Они точно не знали, где мы находимся. Искали нас.Рядом стояли наши союзники. Мы вышли на них и попросили о помощи. У них дроны самолетного типа "Сокол-И". И после того, как ребята сбили этот дрон…мы услышали хлопок из своего блиндажа. После этого мы очень быстро подняли борт, вылетели и поразили цель.- То есть успели отработать до того, как появились новые "ударники"? Там ведь мог еще и разведывательный дрон висеть?- Да, была вероятность. Ее, конечно, в любом случае слышно. Да и стрелки по лесополосе стоят, контролируют ситуацию. В любом случае у нас все постоянно на связи. Доклад идет о любых изменениях, любых передвижениях. Если где-то "глазки" висят, то нас всегда предупреждают.Раньше у нас для этого был расчет "мавика". Когда нужно было срочно поднять борт, они сперва поднимались, мониторили небо по кругу и после этого давали нам отмашку.- Какие цели тебе сильнее всего запомнились?- Два пикапа с живой силой. Они высаживались по сумеркам. За это был награжден медалью Суворова.- То есть они стояли? Говорят, что "молнией" труднее поразить технику, если та движется.- Вообще для этого есть специальная модификация "молнии" с машинным зрением. Там самонаведение. От нее транспорт никуда не денется. Даже если мы не сможем довести вручную, то он захватит цель и поразит. Я с такими уже работал.По сути дела, по всем прочим характеристикам это все те же "молнии". Та же грузоподъемность, то же управление. Отличается только камера. Там ИИ и самонаведение.- Я много работал с "молнистами" и трудоспособность у них – мое почтение. Когда нужно, они по 24–25 "птичек" за сутки выпускают. Помнишь свой максимум?- Рекорд наш уже и не вспомню, но вот недавно было, что до полудня запустили двенадцать бортов, а то и все четырнадцать. В процессе считать толком некогда, а работать приходится часто, поэтому точную цифру уж и не назову.- Что нужно для того, чтобы стать хорошим "молнистом"? С этим нужно родиться или всякий, при желании, может научиться?- Да просто развиваться в этом плане, учиться, познавать. Главное – желание. Тогда и возможность найдется. Хочешь получить результат – спрашивай, впитывай чужой опыт и делись собственным. У союзников спрашивай, у друзей. Вокруг много ребят, которые работают с "молниями". С другими расчетами общаемся, с парнями из других подразделений. А как они делают? Какие у них наработки? Какие изменения? Что же до "с этим нужно родиться", то я вот на гражданке закалкой металла занимался и с беспилотной авиацией никак связан не был. Всему, что сегодня умею, я научился здесь. Здесь я познал ответственность, познал коллектив, познал специальность. В этом кругу быстро учишься.- Почему вообще решил принять участие в спецоперации?- Я тут с 2024 года, с апреля. Брат мой ушел на СВО по мобилизации, а я пошел по его стопам. Так сюда и пришел. Хотел помочь. "Может хоть чем-то пригожусь", - думал, когда сюда шел. Ну, как видите, пригодился. И расчет у нас хороший, и показатели хорошие. Хвалят регулярно.- Ты целенаправленно шел в БПЛА?- Сразу. Только поначалу другой маленько была специфика работы. Я начинал с "Supercam". Разведкой занимался.- А почему решил сменить профиль? Обычно "молнисты" стремятся переучиться на большие разведывательные "крылья". Ими, дескать, интереснее управлять.- Ну, не знаю. Тут азарт маленько другой, другая продуктивность работы, другая ответственность, поскольку ближе к передовой находишься. Я так расположился, что хочу попробовать себя в этой сфере и остался здесь.- Много сейчас говорят о перспективах, которые откроются перед хорошими операторами БПЛА после СВО. В народном, так сказать, хозяйстве. Что думаешь об этом?- После СВО…я не задумывался о том, хочу ли дальше этим заниматься. Знаешь, я так далеко не заглядываю пока. Поживем – увидим.- Ты награжден медалью Суворова. Наверняка же это не все, да?- Еще у меня две медали "За боевые отличия". А медаль Суворова – это за пикапы с пехотой. Там дистанция была 22 километра. Мы отработали по технике, а союзники давали "объективку".

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

александр суворов, украина.ру, интервью, спецоперация