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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области - 30.06.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-30T12:51

2026-06-30T12:51

2026-06-30T12:56

эксклюзив

спецоперация

чугуев

харьковская область

геннадий алехин

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россия

минобороны украины

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Российская армия наносит огневое поражение ключевым объектам киевского режима в Харьковской области.В частности, в Чугуеве наши войска ударили аэродромной инфраструктуре, ремонтным базам и складским помещениям. Чем важен Чугуев? Это основная перевалочная база для снабжения группировок противника на Купянском, Волчанском и Великобурлукском направлениях. Без его ремонтных мощностей восстановление техники на передовой замедлится в разы. Кроме того, учебные центры и лагеря, расположенные в лесных массивах под Чугуевом, служат коротким плечом переброски доукомплектованных подразделений ВСУ на передний край.Противник пытается атаковать тяжелыми коптерами позиции наших войск в Харьковской области, используя пресловутые "Бабы Яги" для доставки припасов на свои передовые позиции. Штурмовые группы подразделений группировки "Север" продолжают зачистку северной части Волчанского района. Дроноводы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии обеспечивают огневое прикрытие пехоте. За минувшие сутки наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Петровки, Казачьей Лопани, Бугаевки, Белого Колодезя, Приколотного, Малого Бурлука, Черного, Василевки, Цуповки и Харькова.Продолжаются боестолкновения в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. По направлению к важному узлу обороны противника в районе Великого Бурлука наши штурмовые группы ведут боевые действия в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта. Противник предпринял несколько контратак в районе Отрадного. В результате комплексного огневого воздействия большая часть боевых групп врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении. Стрелковые бои идут в окрестных селах: Лосевка, Украинское, Земляной Яр. Восточнее поселка Белый Колодезь ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав. В этом районе противник сосредоточил значительный резерв, как из механизированных бригад, так и из спецподразделений ГУР.Стоит отметить, что в подразделениях украинской армии на этих участках растет недовольно низкой эффективностью своих наземных роботизированных комплексов, которые являются сравнительно лёгкой целью для наших дроноводов. Имея возможность доставить припасы с помощью тяжелого коптера, противник предпочтет его пресловутому НРТК. Более того, публикации украинских "волонтёров" показывают, что сегодня закупка БпЛА R-18 осуществляется преимущественно за счет родственников украинских солдат, а не по линии минобороны Украины.Всего за июнь на Харьковском направлении по официальным данным подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 400 украинских военнослужащих. Огневое поражение живой силы ведется как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны противника.Продвижение на данном участке фронта указывает на гибкую и последовательную стратегию ВС РФ по расширению наступательных действий на восточном фланге Великобурлукского направления. Параллельно с этим, продолжается продвижение из района Волчанска. Совокупность этих действий может привести к полному контролю российской армией над всем крупным северо-восточным выступом Харьковской области. Этот участок, с периметром порядка 300 километров и общей площадью около 3 500 квадратных километров, частично уже находится под контролем ВС РФ. Российские войска удерживают 1 700 квадратных километров из указанной территории.Зеленский ранее заявил, что он поставил задачу СБУ провести сорокадневную кампанию давления на Россию с целью побуждения Москвы к завершению войны. Подробнее - в материале "Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260629/1080772764.html

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