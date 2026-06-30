Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области - 30.06.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области - 30.06.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-30T12:51
2026-06-30T12:56
эксклюзив
спецоперация
чугуев
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
россия
минобороны украины
робот
дроны
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Российская армия наносит огневое поражение ключевым объектам киевского режима в Харьковской области.В частности, в Чугуеве наши войска ударили аэродромной инфраструктуре, ремонтным базам и складским помещениям. Чем важен Чугуев? Это основная перевалочная база для снабжения группировок противника на Купянском, Волчанском и Великобурлукском направлениях. Без его ремонтных мощностей восстановление техники на передовой замедлится в разы. Кроме того, учебные центры и лагеря, расположенные в лесных массивах под Чугуевом, служат коротким плечом переброски доукомплектованных подразделений ВСУ на передний край.Противник пытается атаковать тяжелыми коптерами позиции наших войск в Харьковской области, используя пресловутые "Бабы Яги" для доставки припасов на свои передовые позиции. Штурмовые группы подразделений группировки "Север" продолжают зачистку северной части Волчанского района. Дроноводы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии обеспечивают огневое прикрытие пехоте. За минувшие сутки наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Петровки, Казачьей Лопани, Бугаевки, Белого Колодезя, Приколотного, Малого Бурлука, Черного, Василевки, Цуповки и Харькова.Продолжаются боестолкновения в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. По направлению к важному узлу обороны противника в районе Великого Бурлука наши штурмовые группы ведут боевые действия в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта. Противник предпринял несколько контратак в районе Отрадного. В результате комплексного огневого воздействия большая часть боевых групп врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении. Стрелковые бои идут в окрестных селах: Лосевка, Украинское, Земляной Яр. Восточнее поселка Белый Колодезь ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав. В этом районе противник сосредоточил значительный резерв, как из механизированных бригад, так и из спецподразделений ГУР.Стоит отметить, что в подразделениях украинской армии на этих участках растет недовольно низкой эффективностью своих наземных роботизированных комплексов, которые являются сравнительно лёгкой целью для наших дроноводов. Имея возможность доставить припасы с помощью тяжелого коптера, противник предпочтет его пресловутому НРТК. Более того, публикации украинских "волонтёров" показывают, что сегодня закупка БпЛА R-18 осуществляется преимущественно за счет родственников украинских солдат, а не по линии минобороны Украины.Всего за июнь на Харьковском направлении по официальным данным подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 400 украинских военнослужащих. Огневое поражение живой силы ведется как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны противника.Продвижение на данном участке фронта указывает на гибкую и последовательную стратегию ВС РФ по расширению наступательных действий на восточном фланге Великобурлукского направления. Параллельно с этим, продолжается продвижение из района Волчанска. Совокупность этих действий может привести к полному контролю российской армией над всем крупным северо-восточным выступом Харьковской области. Этот участок, с периметром порядка 300 километров и общей площадью около 3 500 квадратных километров, частично уже находится под контролем ВС РФ. Российские войска удерживают 1 700 квадратных километров из указанной территории.Зеленский ранее заявил, что он поставил задачу СБУ провести сорокадневную кампанию давления на Россию с целью побуждения Москвы к завершению войны. Подробнее - в материале "Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260629/1080772764.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, чугуев, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, россия, минобороны украины, робот, дроны, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Чугуев, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Россия, Минобороны Украины, робот, дроны, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области

12:51 30.06.2026 (обновлено: 12:56 30.06.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Российская армия наносит огневое поражение ключевым объектам киевского режима в Харьковской области.
В частности, в Чугуеве наши войска ударили аэродромной инфраструктуре, ремонтным базам и складским помещениям. Чем важен Чугуев? Это основная перевалочная база для снабжения группировок противника на Купянском, Волчанском и Великобурлукском направлениях. Без его ремонтных мощностей восстановление техники на передовой замедлится в разы. Кроме того, учебные центры и лагеря, расположенные в лесных массивах под Чугуевом, служат коротким плечом переброски доукомплектованных подразделений ВСУ на передний край.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Противник пытается атаковать тяжелыми коптерами позиции наших войск в Харьковской области, используя пресловутые "Бабы Яги" для доставки припасов на свои передовые позиции. Штурмовые группы подразделений группировки "Север" продолжают зачистку северной части Волчанского района. Дроноводы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии обеспечивают огневое прикрытие пехоте. За минувшие сутки наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Петровки, Казачьей Лопани, Бугаевки, Белого Колодезя, Приколотного, Малого Бурлука, Черного, Василевки, Цуповки и Харькова.
Продолжаются боестолкновения в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. По направлению к важному узлу обороны противника в районе Великого Бурлука наши штурмовые группы ведут боевые действия в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта. Противник предпринял несколько контратак в районе Отрадного. В результате комплексного огневого воздействия большая часть боевых групп врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении. Стрелковые бои идут в окрестных селах: Лосевка, Украинское, Земляной Яр. Восточнее поселка Белый Колодезь ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав. В этом районе противник сосредоточил значительный резерв, как из механизированных бригад, так и из спецподразделений ГУР.
Стоит отметить, что в подразделениях украинской армии на этих участках растет недовольно низкой эффективностью своих наземных роботизированных комплексов, которые являются сравнительно лёгкой целью для наших дроноводов. Имея возможность доставить припасы с помощью тяжелого коптера, противник предпочтет его пресловутому НРТК. Более того, публикации украинских "волонтёров" показывают, что сегодня закупка БпЛА R-18 осуществляется преимущественно за счет родственников украинских солдат, а не по линии минобороны Украины.
Всего за июнь на Харьковском направлении по официальным данным подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 400 украинских военнослужащих. Огневое поражение живой силы ведется как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны противника.
Продвижение на данном участке фронта указывает на гибкую и последовательную стратегию ВС РФ по расширению наступательных действий на восточном фланге Великобурлукского направления. Параллельно с этим, продолжается продвижение из района Волчанска. Совокупность этих действий может привести к полному контролю российской армией над всем крупным северо-восточным выступом Харьковской области. Этот участок, с периметром порядка 300 километров и общей площадью около 3 500 квадратных километров, частично уже находится под контролем ВС РФ. Российские войска удерживают 1 700 квадратных километров из указанной территории.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Вчера, 14:36
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и ОреховаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
Зеленский ранее заявил, что он поставил задачу СБУ провести сорокадневную кампанию давления на Россию с целью побуждения Москвы к завершению войны. Подробнее - в материале "Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире
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ЭксклюзивСпецоперацияЧугуевХарьковская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныРоссияМинобороны УкраиныроботдроныУкраина.ру
 
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