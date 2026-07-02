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Киев в огне! Всё новые волны ракет и "Гераней" бьют по целям на Украине

Киев в огне! Всё новые волны ракет и "Гераней" бьют по целям на Украине - 02.07.2026 Украина.ру

Киев в огне! Всё новые волны ракет и "Гераней" бьют по целям на Украине

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах фиксируется значительный рост числа прилётов ракет и БПЛА. Сводку ударов на 2:30 мск 2 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-07-02T02:32

2026-07-02T02:32

2026-07-02T02:35

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Больше всего сообщений с вечера поступало об ударах ВС РФ по целям в Киевской области, где мощнейшей комбинированной атаке подвергается столица.По данным местных каналов, в Киеве почти непрерывно фиксируются прилёты ракет, включая "Искандеры" и гиперзвуковые "Цирконы", а также "Гераней". В числе прочих объектов оказались поражены и горят два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace. Эту информацию подтвердили и в киевской администрации. Отмечается повышенный "интерес" "Гераней" к ТЭЦ-6.По информации последних минут, на столицу незалежной накатывается очередная волна ракет и "Гераней".В Харьковской области также звучат сигналы тревоги, сообщается о взрывах и пожаре в пригороде Харькова, в районе Лозовой, в ряде других территорий.В Днепропетровской области фиксируются многочисленные прилёты в Павлограде, где, в числе прочих, оказалась поражена АЗС, а также в Кривом Роге.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по целям противника в Сумской (Сумы, Конотоп), Николаевской (Николаев, Снегирёвка, Новая Одесса), Черкасской областях. ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Мониторинговые каналы отмечают, что в отдельные моменты в небе над Украиной одновременно фиксировалось более 50 "Гераней", включая реактивные. Ракетами работают стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС и Ту-160. Также сообщается о пусках "Калибров" с кораблей Черноморского флота.Ресурсы противника пишут о не менее 30-ти "Искандерах" и "Цирконах", выпущенных по Киеву к этому часу.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взлёте минимум семи бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и трёх бортов Ту-160 с разных аэродромов.Украинские средства массовой информации накануне писали, что Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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