Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа - 01.07.2026 Украина.ру
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Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа
Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа - 01.07.2026 Украина.ру
Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа
Украинские средства массовой информации сообщили, что Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T20:40
2026-07-01T20:40
украина.ру
владимир путин
россия
украина
киев
василий дандыкин
сво
спецоперация
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Одной из главных угроз называется возможное применение новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Технические особенности "Орешника" делают его перехват невозможным.Согласно имеющимся данным, в ходе недавних испытаний комплекс использовался с инертными боевыми блоками, что позволяло фиксировать точность попадания по укрепрайонам. О подготовке пусков Украина может узнавать только от западных партнёров или агентурным путём, так как собственные радары фиксируют цель лишь на финальной стадии. Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом "МК" допустил, что очередной удар "Орешником" может стать ответом на участившиеся атаки украинских дронов по территории России.Накануне, 30 июня, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции. Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление. Он предупредил, что заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту - Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир путин, россия, украина, киев, василий дандыкин, сво, спецоперация
Украина.ру, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Василий Дандыкин, СВО, Спецоперация

Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа

20:40 01.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Украинские средства массовой информации сообщили, что Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Одной из главных угроз называется возможное применение новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Технические особенности "Орешника" делают его перехват невозможным.
Согласно имеющимся данным, в ходе недавних испытаний комплекс использовался с инертными боевыми блоками, что позволяло фиксировать точность попадания по укрепрайонам.
О подготовке пусков Украина может узнавать только от западных партнёров или агентурным путём, так как собственные радары фиксируют цель лишь на финальной стадии.
Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом "МК" допустил, что очередной удар "Орешником" может стать ответом на участившиеся атаки украинских дронов по территории России.
Накануне, 30 июня, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции.
"Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал Меркурис.
Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление.
Он предупредил, что заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту - Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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