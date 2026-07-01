https://ukraina.ru/20260701/soedinnnye-shtaty-predupredili-kiev-o-vozmozhnom-massirovannom-obstrele-v-blizhayshie-72-chasa-1080901233.html

Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа

Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа - 01.07.2026 Украина.ру

Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа

Украинские средства массовой информации сообщили, что Соединённые Штаты предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T20:40

2026-07-01T20:40

2026-07-01T20:40

украина.ру

владимир путин

россия

украина

киев

василий дандыкин

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_c693961e4fe9a5a1c88bf041394c122e.jpg

Одной из главных угроз называется возможное применение новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Технические особенности "Орешника" делают его перехват невозможным.Согласно имеющимся данным, в ходе недавних испытаний комплекс использовался с инертными боевыми блоками, что позволяло фиксировать точность попадания по укрепрайонам. О подготовке пусков Украина может узнавать только от западных партнёров или агентурным путём, так как собственные радары фиксируют цель лишь на финальной стадии. Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом "МК" допустил, что очередной удар "Орешником" может стать ответом на участившиеся атаки украинских дронов по территории России.Накануне, 30 июня, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции. Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление. Он предупредил, что заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту - Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, владимир путин, россия, украина, киев, василий дандыкин, сво, спецоперация