"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина - 02.07.2026 Украина.ру
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"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина
"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина - 02.07.2026 Украина.ру
"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина
Ни в США, ни в Европе уже не верят, что Украина может выстоять. Они даже перестали делать прогнозы по поводу того, сколько продержится киевский режим. Евросоюз готов оплачивать вооружение Украины, но не в таком объеме, как было в 2023 году.
2026-07-02T12:45
2026-07-02T12:58
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Продолжая разговор о перспективах Украины, Ищенко отметил, что на Западе уже не верят в ее победу. Ни в США, ни в Европе не верят, что Украина может выстоять: они даже перестали делать прогнозы по поводу того, сколько продержится киевский режим, добавил политолог."Еще в начале года они говорили: "До весны, до осени, до конца года", а сейчас просто молчат на эту тему, понимая, что государственная и военная катастрофа Украины может произойти в любой момент", — сказал Ищенко.По словам эксперта, Евросоюз изменил характер поставок: сейчас он готов оплачивать вооружение Украины, но уже не в таких объемах, как в 2023 году, когда танки поставлялись в расчете на победу Киева. Теперь же дроны поставляются лишь для того, чтобы Украина продержалась на пару дней дольше, и это принципиально разные поставки, указал Ищенко."Поэтому Зеленский всем пытается показать, что он побеждает. "Мы не сдаемся. Дайте ракеты, дроны и ПВО". Он бы и бронетехнику просил, если бы на ней в ВСУ было, кому ездить", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, ростислав ищенко, ес, украина.ру, европа, владимир зеленский, дональд трамп, главные новости, главное, ракеты, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, война, война на украине, военный эксперт, срочно, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, мир без границ
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"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина

12:45 02.07.2026 (обновлено: 12:58 02.07.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Ни в США, ни в Европе уже не верят, что Украина может выстоять. Они даже перестали делать прогнозы по поводу того, сколько продержится киевский режим. Евросоюз готов оплачивать вооружение Украины, но не в таком объеме, как было в 2023 году.
Продолжая разговор о перспективах Украины, Ищенко отметил, что на Западе уже не верят в ее победу. Ни в США, ни в Европе не верят, что Украина может выстоять: они даже перестали делать прогнозы по поводу того, сколько продержится киевский режим, добавил политолог.
"Еще в начале года они говорили: "До весны, до осени, до конца года", а сейчас просто молчат на эту тему, понимая, что государственная и военная катастрофа Украины может произойти в любой момент", — сказал Ищенко.
По словам эксперта, Евросоюз изменил характер поставок: сейчас он готов оплачивать вооружение Украины, но уже не в таких объемах, как в 2023 году, когда танки поставлялись в расчете на победу Киева. Теперь же дроны поставляются лишь для того, чтобы Украина продержалась на пару дней дольше, и это принципиально разные поставки, указал Ищенко.
"Поэтому Зеленский всем пытается показать, что он побеждает. "Мы не сдаемся. Дайте ракеты, дроны и ПВО". Он бы и бронетехнику просил, если бы на ней в ВСУ было, кому ездить", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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