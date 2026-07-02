https://ukraina.ru/20260702/katastrofa-mozhet-proizoyti-v-lyuboy-moment-ssha-i-evropa-ne-znayut-skolko-proderzhitsya-ukraina-1080945291.html

"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина

"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина - 02.07.2026 Украина.ру

"Катастрофа может произойти в любой момент": США и Европа не знают, сколько продержится Украина

Ни в США, ни в Европе уже не верят, что Украина может выстоять. Они даже перестали делать прогнозы по поводу того, сколько продержится киевский режим. Евросоюз готов оплачивать вооружение Украины, но не в таком объеме, как было в 2023 году.

2026-07-02T12:45

2026-07-02T12:45

2026-07-02T12:58

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Продолжая разговор о перспективах Украины, Ищенко отметил, что на Западе уже не верят в ее победу. Ни в США, ни в Европе не верят, что Украина может выстоять: они даже перестали делать прогнозы по поводу того, сколько продержится киевский режим, добавил политолог."Еще в начале года они говорили: "До весны, до осени, до конца года", а сейчас просто молчат на эту тему, понимая, что государственная и военная катастрофа Украины может произойти в любой момент", — сказал Ищенко.По словам эксперта, Евросоюз изменил характер поставок: сейчас он готов оплачивать вооружение Украины, но уже не в таких объемах, как в 2023 году, когда танки поставлялись в расчете на победу Киева. Теперь же дроны поставляются лишь для того, чтобы Украина продержалась на пару дней дольше, и это принципиально разные поставки, указал Ищенко."Поэтому Зеленский всем пытается показать, что он побеждает. "Мы не сдаемся. Дайте ракеты, дроны и ПВО". Он бы и бронетехнику просил, если бы на ней в ВСУ было, кому ездить", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.

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