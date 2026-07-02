https://ukraina.ru/20260702/1080888425.html

Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну

Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну - 02.07.2026 Украина.ру

Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну

США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Они поймут, что Украина проиграла, только когда у нее фронт посыплется

2026-07-02T07:00

2026-07-02T07:00

2026-07-02T07:00

интервью

украина

россия

сша

владимир путин

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владимир зеленский

нпз

бензин

удары

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, журналист и радиоведущий Георгий БовтРанее Владимир Путин заявил, что Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя регионами. По его словам, мы ответили на это отказом, поскольку спасение киевского режима не входит в наши планы. Глава государства также сообщил о важных тактических успехах ВС РФ на фронте, которые позднее подтвердились мониторинговыми ресурсами.- Георгий Георгиевич, в своем материале "Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью" вы отметили, что теперь Россия будет расценивать любые переговоры не как поиск компромисса, а только как процедуру оформления капитуляции киевского режима, поскольку дипломатия в исполнении США как посредника явно не преуспела. А для чего Анкоридж вообще был нужен? Год назад российское руководство не было уверено в том, что целей СВО удастся добиться на поле боя, а теперь эта уверенность появилась?- У российского руководства были надежды на то, что сокращение военной помощи США и давление Трампа на Украину приведут к результатам. В любом случае это позволило Москве вступить в переговоры и выиграть время, не останавливая боевые действия. При этом я не знаю, насколько Путин уверен в том, что целей СВО удастся добиться на поле боя.- И что же предпримет Украина, учитывая, что Путин отверг ее ультиматумы?- Украина будет вести боевые действия в том же формате, что сейчас. Удары по тылам продолжатся. Интенсивность этих ударов тоже будет наращиваться по мере возможности.- А Запад понимает, что Украина эту войну проигрывает? Или эта информационная кампания Зеленского все же возымела эффект?- Европейцы в последнее время считают, что позиции Украины улучшились и что войну она не проигрывает. Трамп тоже больше не говорит, что у Зеленского нет карт руках.- Ранее вы говорили, что у Запада еще есть возможность увеличить санкционное давление на Россию за счет полного запрета на торговлю и отключения от интернета. При каких условиях Запад может на это пойти?- По мере продолжения боевых действий они будут придумывать какие-то новые шаги. Им же надо что-то делать, если предыдущие не срабатывают. Ослаблять давление на Россию они не собираются. Значит, будут что еще выдумывать.- Кстати, а зачем им еще что-то придумывать, если они поверили в то, что Украина добилась перелома в войне?- Они не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Они поймут, что Украина проиграла, только когда у нее фронт посыплется.- Что думаете по поводу бензинового кризиса? Перестанет ли он так остро ощущаться в обществе до конца лета, учитывая, что стабилизационные меры сейчас принимаются? Когда можно будет оценить, какой реальный ущерб он нам нанес?- Информации из открытых источников на этот счет у нас нет. Росстат не публикует данные о том, сколько НПЗ прекратили работу и насколько сократилось производство топлива. И в том, что Украина будет бить по нефтеперерабатывающим отраслям, у меня мало сомнений. Да, какие-то стабилизационные меры принимаются. Вопрос в том, будет ли их достаточно.- Какую позицию по украинскому конфликту будет занимать Китай? В связи с визитом Лукашенко в Пекин у части российской аудитории появилась надежда, что Си Цзиньпин может согласиться оказывать нам военную помощь в части тех же комплектующих для БПЛА.- Китай никак не будет менять свою позицию. Он будет пытаться использовать складывающееся положение к своей пользе и выгоде, если это возможно.

https://ukraina.ru/20251120/1071881831.html

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интервью, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, бензин, удары, китай, дроны, сво, переговоры, санкции, европа