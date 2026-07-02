Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну - 02.07.2026 Украина.ру
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Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну
Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну - 02.07.2026 Украина.ру
Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну
США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Они поймут, что Украина проиграла, только когда у нее фронт посыплется
2026-07-02T07:00
2026-07-02T07:00
интервью
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нпз
бензин
удары
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, журналист и радиоведущий Георгий БовтРанее Владимир Путин заявил, что Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя регионами. По его словам, мы ответили на это отказом, поскольку спасение киевского режима не входит в наши планы. Глава государства также сообщил о важных тактических успехах ВС РФ на фронте, которые позднее подтвердились мониторинговыми ресурсами.- Георгий Георгиевич, в своем материале "Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью" вы отметили, что теперь Россия будет расценивать любые переговоры не как поиск компромисса, а только как процедуру оформления капитуляции киевского режима, поскольку дипломатия в исполнении США как посредника явно не преуспела. А для чего Анкоридж вообще был нужен? Год назад российское руководство не было уверено в том, что целей СВО удастся добиться на поле боя, а теперь эта уверенность появилась?- У российского руководства были надежды на то, что сокращение военной помощи США и давление Трампа на Украину приведут к результатам. В любом случае это позволило Москве вступить в переговоры и выиграть время, не останавливая боевые действия. При этом я не знаю, насколько Путин уверен в том, что целей СВО удастся добиться на поле боя.- И что же предпримет Украина, учитывая, что Путин отверг ее ультиматумы?- Украина будет вести боевые действия в том же формате, что сейчас. Удары по тылам продолжатся. Интенсивность этих ударов тоже будет наращиваться по мере возможности.- А Запад понимает, что Украина эту войну проигрывает? Или эта информационная кампания Зеленского все же возымела эффект?- Европейцы в последнее время считают, что позиции Украины улучшились и что войну она не проигрывает. Трамп тоже больше не говорит, что у Зеленского нет карт руках.- Ранее вы говорили, что у Запада еще есть возможность увеличить санкционное давление на Россию за счет полного запрета на торговлю и отключения от интернета. При каких условиях Запад может на это пойти?- По мере продолжения боевых действий они будут придумывать какие-то новые шаги. Им же надо что-то делать, если предыдущие не срабатывают. Ослаблять давление на Россию они не собираются. Значит, будут что еще выдумывать.- Кстати, а зачем им еще что-то придумывать, если они поверили в то, что Украина добилась перелома в войне?- Они не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Они поймут, что Украина проиграла, только когда у нее фронт посыплется.- Что думаете по поводу бензинового кризиса? Перестанет ли он так остро ощущаться в обществе до конца лета, учитывая, что стабилизационные меры сейчас принимаются? Когда можно будет оценить, какой реальный ущерб он нам нанес?- Информации из открытых источников на этот счет у нас нет. Росстат не публикует данные о том, сколько НПЗ прекратили работу и насколько сократилось производство топлива. И в том, что Украина будет бить по нефтеперерабатывающим отраслям, у меня мало сомнений. Да, какие-то стабилизационные меры принимаются. Вопрос в том, будет ли их достаточно.- Какую позицию по украинскому конфликту будет занимать Китай? В связи с визитом Лукашенко в Пекин у части российской аудитории появилась надежда, что Си Цзиньпин может согласиться оказывать нам военную помощь в части тех же комплектующих для БПЛА.- Китай никак не будет менять свою позицию. Он будет пытаться использовать складывающееся положение к своей пользе и выгоде, если это возможно.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
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интервью, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, бензин, удары, китай, дроны, сво, переговоры, санкции, европа
Интервью, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, Бензин, удары, Китай, дроны, СВО, переговоры, санкции, Европа

Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну

07:00 02.07.2026
 
© Фото : mediadom.grsu.byГеоргий Бовт интервью
Георгий Бовт интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : mediadom.grsu.by
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Они поймут, что Украина проиграла, только когда у нее фронт посыплется
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, журналист и радиоведущий Георгий Бовт
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя регионами. По его словам, мы ответили на это отказом, поскольку спасение киевского режима не входит в наши планы. Глава государства также сообщил о важных тактических успехах ВС РФ на фронте, которые позднее подтвердились мониторинговыми ресурсами.
- Георгий Георгиевич, в своем материале "Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью" вы отметили, что теперь Россия будет расценивать любые переговоры не как поиск компромисса, а только как процедуру оформления капитуляции киевского режима, поскольку дипломатия в исполнении США как посредника явно не преуспела. А для чего Анкоридж вообще был нужен? Год назад российское руководство не было уверено в том, что целей СВО удастся добиться на поле боя, а теперь эта уверенность появилась?
- У российского руководства были надежды на то, что сокращение военной помощи США и давление Трампа на Украину приведут к результатам. В любом случае это позволило Москве вступить в переговоры и выиграть время, не останавливая боевые действия. При этом я не знаю, насколько Путин уверен в том, что целей СВО удастся добиться на поле боя.
- И что же предпримет Украина, учитывая, что Путин отверг ее ультиматумы?
- Украина будет вести боевые действия в том же формате, что сейчас. Удары по тылам продолжатся. Интенсивность этих ударов тоже будет наращиваться по мере возможности.
Георгий Бовт интервью - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
20 ноября 2025, 07:00
Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать Либо Зеленский возьмет ситуацию под свой контроль за счет кадровых уступок и поделится своими полномочиями оппонентами, либо его противники возьмут ситуацию под свой контроль, оставив за Зеленским представительские функции. Не думаю, что его свергнут. Он нужен как символ сопротивления, которому Запад дает деньги и оружие
- А Запад понимает, что Украина эту войну проигрывает? Или эта информационная кампания Зеленского все же возымела эффект?
- Европейцы в последнее время считают, что позиции Украины улучшились и что войну она не проигрывает. Трамп тоже больше не говорит, что у Зеленского нет карт руках.
- Ранее вы говорили, что у Запада еще есть возможность увеличить санкционное давление на Россию за счет полного запрета на торговлю и отключения от интернета. При каких условиях Запад может на это пойти?
- По мере продолжения боевых действий они будут придумывать какие-то новые шаги. Им же надо что-то делать, если предыдущие не срабатывают. Ослаблять давление на Россию они не собираются. Значит, будут что еще выдумывать.
- Кстати, а зачем им еще что-то придумывать, если они поверили в то, что Украина добилась перелома в войне?
- Они не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Они поймут, что Украина проиграла, только когда у нее фронт посыплется.
- Что думаете по поводу бензинового кризиса? Перестанет ли он так остро ощущаться в обществе до конца лета, учитывая, что стабилизационные меры сейчас принимаются? Когда можно будет оценить, какой реальный ущерб он нам нанес?
- Информации из открытых источников на этот счет у нас нет. Росстат не публикует данные о том, сколько НПЗ прекратили работу и насколько сократилось производство топлива. И в том, что Украина будет бить по нефтеперерабатывающим отраслям, у меня мало сомнений. Да, какие-то стабилизационные меры принимаются. Вопрос в том, будет ли их достаточно.
- Какую позицию по украинскому конфликту будет занимать Китай? В связи с визитом Лукашенко в Пекин у части российской аудитории появилась надежда, что Си Цзиньпин может согласиться оказывать нам военную помощь в части тех же комплектующих для БПЛА.
- Китай никак не будет менять свою позицию. Он будет пытаться использовать складывающееся положение к своей пользе и выгоде, если это возможно.
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