https://ukraina.ru/20260702/bpla-vnov-atakuyut-zaporozhe-mkkk-pomog-vernut-plennykh-novosti-svo-1080968447.html
БПЛА вновь атакуют Запорожье, МККК помог вернуть пленных. Новости СВО
БПЛА вновь атакуют Запорожье, МККК помог вернуть пленных. Новости СВО - 02.07.2026 Украина.ру
БПЛА вновь атакуют Запорожье, МККК помог вернуть пленных. Новости СВО
Российский омбудсмен Яна Лантратова отметила заслуги "Красного Креста" в поиске военнопленных. Об этом сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T19:45
2026-07-02T19:45
2026-07-02T19:45
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🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, работают сирены оповещения. Об этом сообщает глава города;🟥 В Запорожье после прилётов БПЛА возникли возгорания, пишут местные каналы;🟥 Опубликованы кадры выгоревшей дотла нефтебазы под Киевом. В сети публикуют свежие аэроснимки, на которых, предположительно, запечатлены последствия результативных ночных ударов по крупному хранилищу ГСМ в Киевской области;🟦 В сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста в плену на Украине найдено свыше 1,7 тыс бойцов, более тысячи уже возвращены. Об этом заявила российский омбудсмен Яна Лантратова;🟥 ВС РФ продолжают охватывать Орехов в полукольцо, сообщает тг-канал "Дневник десантника". В Новоданиловке бои сместились к центру, а в Малой Токмачке увеличена серая зона до самых крайних западных кварталов населенного пункта;🟥 Украина намерена объявить конкурс на создание роботов-гуманоидов для ВСУ, заявил министр обороны михаил Федоров. На первом этапе планируют создавать более простые модели, которые впоследствии будут постепенно совершенствоваться и получать более широкий функционал.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БПЛА вновь атакуют Запорожье, МККК помог вернуть пленных. Новости СВО
Российский омбудсмен Яна Лантратова отметила заслуги "Красного Креста" в поиске военнопленных. Об этом сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, работают сирены оповещения. Об этом сообщает глава города;
🟥 В Запорожье после прилётов БПЛА возникли возгорания, пишут местные каналы;
🟥 Опубликованы кадры выгоревшей дотла нефтебазы под Киевом. В сети публикуют свежие аэроснимки, на которых, предположительно, запечатлены последствия результативных ночных ударов по крупному хранилищу ГСМ в Киевской области;
🟦 В сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста в плену на Украине найдено свыше 1,7 тыс бойцов, более тысячи уже возвращены. Об этом заявила российский омбудсмен Яна Лантратова;
🟥 ВС РФ продолжают охватывать Орехов в полукольцо, сообщает тг-канал "Дневник десантника". В Новоданиловке бои сместились к центру, а в Малой Токмачке увеличена серая зона до самых крайних западных кварталов населенного пункта;
🟥 Украина намерена объявить конкурс на создание роботов-гуманоидов для ВСУ, заявил министр обороны михаил Федоров. На первом этапе планируют создавать более простые модели, которые впоследствии будут постепенно совершенствоваться и получать более широкий функционал.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.