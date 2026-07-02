АЗС в Харькове поражены, МВД Белоруссии уходит в усиление на границе с Украиной. Новости СВО - 02.07.2026 Украина.ру
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АЗС в Харькове поражены, МВД Белоруссии уходит в усиление на границе с Украиной. Новости СВО
АЗС в Харькове поражены, МВД Белоруссии уходит в усиление на границе с Украиной. Новости СВО - 02.07.2026 Украина.ру
АЗС в Харькове поражены, МВД Белоруссии уходит в усиление на границе с Украиной. Новости СВО
МВД Белоруссии переходит на усиленное несение службы в приграничной с Украиной областью. Об этом сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T18:06
2026-07-02T18:06
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🟥 Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ, сообщает оперштаб региона."В Ракитянском округе в селе Солдатское FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт посечен осколками", - сказано в сооьщении.Также в нескольких населённых пунктах области повреждены дома и транспорт.🟥 Харьковский градоначальник Игорь Терехов сообщает о поражении АЗС в Киевском районе города;🟥 ВС РФ атаковали депо "Укрпочты" в Никополе с помощью дрона, заявил директор компании. Сообщается о повреждении здания и уничтожении семи автомобилей. Ранее конкурирующая частная "Новая почта" была уличена в пересылке грузов для ВСУ;🟥 МВД Белоруссии перебросило дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области, все подразделения будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил глава министерства Иван Кубраков, сообщает РИА Новости."Все подразделения белорусской милиции, в том числе и спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Усиленный вариант несения службы будет не только в местах проведения массовых мероприятий, но и по всей стране. Особенно усилена безопасность в приграничье в Гомельской области", - сказал Кубраков. Тем временем Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащиеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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АЗС в Харькове поражены, МВД Белоруссии уходит в усиление на границе с Украиной. Новости СВО

18:06 02.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МВД Белоруссии переходит на усиленное несение службы в приграничной с Украиной областью. Об этом сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ, сообщает оперштаб региона.
"В Ракитянском округе в селе Солдатское FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт посечен осколками", - сказано в сооьщении.
Также в нескольких населённых пунктах области повреждены дома и транспорт.
🟥 Харьковский градоначальник Игорь Терехов сообщает о поражении АЗС в Киевском районе города;
🟥 ВС РФ атаковали депо "Укрпочты" в Никополе с помощью дрона, заявил директор компании. Сообщается о повреждении здания и уничтожении семи автомобилей. Ранее конкурирующая частная "Новая почта" была уличена в пересылке грузов для ВСУ;
🟥 МВД Белоруссии перебросило дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области, все подразделения будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил глава министерства Иван Кубраков, сообщает РИА Новости.
"Все подразделения белорусской милиции, в том числе и спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Усиленный вариант несения службы будет не только в местах проведения массовых мероприятий, но и по всей стране. Особенно усилена безопасность в приграничье в Гомельской области", - сказал Кубраков.
Тем временем Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
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