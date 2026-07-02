Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие - 02.07.2026 Украина.ру
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Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие
Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие - 02.07.2026 Украина.ру
Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие
Белорусские военнослужащие 2 июля повышали свою боеготовность. Об этом 2 июля сообщило Минобороны Белоруссии
2026-07-02T16:01
2026-07-02T16:01
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день независимости
министерство обороны белоруссии
министр обороны
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Согласно сообщению на сайте министерства от 2 июля, на полигоне "Лепельский" в приграничной Витебской области "продолжаются интенсивные занятия по специальностям, направленные на повышение боевой готовности гвардейцев".В частности, военнослужащие 19-й отдельной гвардейской мехбригады белорусской армии "отрабатывают ключевые тактические приемы, необходимые для успешного выполнения учебно-боевых задач".Накануне, 1 июля министр обороны постсоветской республики генерал-лейтенант Виктор Хренин вручил военнослужащим медали "За отличие в воинской службе", а также погоны офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания."Послезавтра наша страна отметит самый главный праздник — День Независимости Республики Беларусь. Этот день символизирует неразрывную связь поколений, преемственность наших традиций и нерушимость нашего суверенитета. Наша независимость была завоевана на полях сражений Великой Отечественной войны. Сегодня пришло наше с вами время ее отстаивать", - сказал министр обороны Белоруссии.По его словам, добытую во время Великой Отечественной войны независимость постсоветской республики отстаивать "нам приходится в сложных условиях, когда военно-политическая обстановка у наших границ накалена до предела"."Но мирное небо над нашей страной — главное свидетельство того, что важнейшую задачу, поставленную перед нами Главнокомандующим, Вооруженные Силы выполняют достойно", - цитирует Хренина официальный сайт Минобороны Белоруссии.Тем временем Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по белорусскому автобусу под БрянскомБольше новостей дня представлено в обзоре Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие

16:01 02.07.2026
 
© Фото : vayar.mil.by
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : vayar.mil.by
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Белорусские военнослужащие 2 июля повышали свою боеготовность. Об этом 2 июля сообщило Минобороны Белоруссии
Согласно сообщению на сайте министерства от 2 июля, на полигоне "Лепельский" в приграничной Витебской области "продолжаются интенсивные занятия по специальностям, направленные на повышение боевой готовности гвардейцев".
В частности, военнослужащие 19-й отдельной гвардейской мехбригады белорусской армии "отрабатывают ключевые тактические приемы, необходимые для успешного выполнения учебно-боевых задач".
Накануне, 1 июля министр обороны постсоветской республики генерал-лейтенант Виктор Хренин вручил военнослужащим медали "За отличие в воинской службе", а также погоны офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания.
"Послезавтра наша страна отметит самый главный праздник — День Независимости Республики Беларусь. Этот день символизирует неразрывную связь поколений, преемственность наших традиций и нерушимость нашего суверенитета. Наша независимость была завоевана на полях сражений Великой Отечественной войны. Сегодня пришло наше с вами время ее отстаивать", - сказал министр обороны Белоруссии.
По его словам, добытую во время Великой Отечественной войны независимость постсоветской республики отстаивать "нам приходится в сложных условиях, когда военно-политическая обстановка у наших границ накалена до предела".
"Но мирное небо над нашей страной — главное свидетельство того, что важнейшую задачу, поставленную перед нами Главнокомандующим, Вооруженные Силы выполняют достойно", - цитирует Хренина официальный сайт Минобороны Белоруссии.
Тем временем Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском
Больше новостей дня представлено в обзоре Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июля
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