https://ukraina.ru/20260702/1080943933.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжигает пожарные команды ВСУ, срезая узлы их обороны севернее Харькова

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжигает пожарные команды ВСУ, срезая узлы их обороны севернее Харькова - 02.07.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжигает пожарные команды ВСУ, срезая узлы их обороны севернее Харькова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-02T12:24

2026-07-02T12:24

2026-07-02T13:07

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Подразделения группировки войск "Север" с боями одновременно продвигаются на ключевых участках фронта на севере Харьковской области.Установлен контроль над населённым пунктом Украинское. Он расположен в нескольких километрах южнее Волчанска, между Лосевкой и Земляным Яром, в которых боестолкновения не стихают. Отличились штурмовые подразделения 82-го и 83-го мотострелковых полков. Артиллерия и ударные БПЛА работали по позициям противника, разведывательные дроны вели корректировку огня и контроль поражения. Несколько подразделений 57-й мотопехотной бригады ВСУ оказывали упорное сопротивление, однако удержать населённый пункт не смогли.После стабилизации и выравнивания полосы наступления, на этом участке всё отчётливее вырисовываются два пути дальнейшего движения российских войск. Первый — на юг, в сторону Старого Салтова и переправ через Северский Донец. Второй — в сторону Белого Колодца, который ранее был одним из значимых логистических узлов украинских формирований на Волчанском участке.Противник постоянно пытается перебрасывать резервы, используя части штурмовых полков в качестве пожарных команд. Однако чаще всего это лишь замедляет продвижение ВС РФ, не позволяя стабилизировать фронт, поскольку давление группировки "Север" растёт сразу на нескольких участках приграничья. Наши войска срезают узлы обороны южного и юго-восточного фаса Волчанского района, где ВСУ пытаются удержаться за счёт лесопосадок и балок.Продолжаются наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Допросы украинских военнопленных показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта малыми группами, большинство из которых — пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства. На Великобурлукском участке наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сел Бударки и Землянки.Резко повысилось точность применения ФАБов по украинским позициям, что обусловлено внедрением новых комплектов управления полетом в сочетании с улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и модернизацией бортового компьютера. В новых поколениях УМПК используются интегрированные цифровые антенные решетки "КометаМ". Эти защищенные от помех модули стабилизируют спутниковые сигналы ГЛОНАСС, обеспечивая точное отслеживание координат даже в условиях интенсивной работы натовских глушилок.Массированное применение FPV-дронов сейчас уже перестало быть простой тактической задачей. Нужно выстраивать сложные коммуникационные линии, придумывать, как защищать свои "квадрики", а также прикрывать "пусковиков" от огня и дронов противника. Средствами радиотехнической разведки вычисляются пункты управления БПЛА и по ним наносятся массированные удары. Про применение средств РЭБ и говорить не приходится. Оно идет непрерывно и повсеместно. За счет огневого превосходства удается наносить комплексное поражение контурам применения БПЛА противника.Российские FPV-дроны выбивают ретрансляторы. При продвижении наших войск гаубицы, минометы и даже РСЗО работают по местам, откуда запускают свои беспилотники украинские операторы. А по пунктам управления в режиме реального времени самолеты Воздушно-космических сил России бьют управляемыми боеприпасами.Минобороны РФ рассказало о целях удара по Киеву. Подробнее - в материале Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июля

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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