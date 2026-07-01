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"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области - 01.07.2026 Украина.ру
"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
Подполковник из правоохранительной структуры Одесской области был взят в оперативную разработку и задержан по политически мотивированному обвинению. Об этом 1 июля сообщило Государственного бюро расследований Украины
2026-07-01T14:23
2026-07-01T14:23
2026-07-01T14:23
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Разоблачение политически нелояльных должностных лиц и правоохранителей, которые оправдывают денацификацию и демилитаризацию Украины, ГБР заявила одним из приоритетов своей работы."Сотрудники ГБР при содействии руководства СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрительно высказывался о руководстве государства-агрессора. Во время негласных следственных действий в другом уголовном производстве оказалось, что подполковник поддерживал действия российского военно-политического руководства, восхвалял президента РФ и одобрял развязанную им войну против Украины", - сказано в официальном сообщении. Отмечено, что члены ГБР "не могли оставить такой позорный факт без внимания" и сообщили правоохранителю из Одесской области о "подозрении"."Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Также подозреваемый отстранен от должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы", - поведали в ГБР.Место прохождения службы правоохранителя не названо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, одесская область, украина, россия, сбу, украина.ру, гбр, хроника репрессий, политзаключенные, бывший ссср
Новости, Одесская область, Украина, Россия, СБУ, Украина.ру, ГБР, Хроника репрессий, политзаключенные, бывший СССР
"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
Подполковник из правоохранительной структуры Одесской области был взят в оперативную разработку и задержан по политически мотивированному обвинению. Об этом 1 июля сообщило Государственного бюро расследований Украины
Разоблачение политически нелояльных должностных лиц и правоохранителей, которые оправдывают денацификацию и демилитаризацию Украины, ГБР заявила одним из приоритетов своей работы.
"Сотрудники ГБР при содействии руководства СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрительно высказывался о руководстве государства-агрессора. Во время негласных следственных действий в другом уголовном производстве оказалось, что подполковник поддерживал действия российского военно-политического руководства, восхвалял президента РФ и одобрял развязанную им войну против Украины", - сказано в официальном сообщении.
Отмечено, что члены ГБР "не могли оставить такой позорный факт без внимания" и сообщили правоохранителю из Одесской области о "подозрении".
"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Также подозреваемый отстранен от должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы", - поведали в ГБР.
Место прохождения службы правоохранителя не названо.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.