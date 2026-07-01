"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/voskhvalyal-prezidenta-rf-sbu-vyshla-na-podpolkovnika-v-odesskoy-oblasti-1080875128.html
"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области - 01.07.2026 Украина.ру
"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
Подполковник из правоохранительной структуры Одесской области был взят в оперативную разработку и задержан по политически мотивированному обвинению. Об этом 1 июля сообщило Государственного бюро расследований Украины
2026-07-01T14:23
2026-07-01T14:23
новости
одесская область
украина
россия
сбу
украина.ру
гбр
хроника репрессий
политзаключенные
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_de825140373306d0ce5a88ecf506d2c1.jpg
Разоблачение политически нелояльных должностных лиц и правоохранителей, которые оправдывают денацификацию и демилитаризацию Украины, ГБР заявила одним из приоритетов своей работы."Сотрудники ГБР при содействии руководства СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрительно высказывался о руководстве государства-агрессора. Во время негласных следственных действий в другом уголовном производстве оказалось, что подполковник поддерживал действия российского военно-политического руководства, восхвалял президента РФ и одобрял развязанную им войну против Украины", - сказано в официальном сообщении. Отмечено, что члены ГБР "не могли оставить такой позорный факт без внимания" и сообщили правоохранителю из Одесской области о "подозрении"."Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Также подозреваемый отстранен от должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы", - поведали в ГБР.Место прохождения службы правоохранителя не названо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
одесская область
украина
россия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_3def1730b32a8d46e2e5f3e8cb4c2321.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесская область, украина, россия, сбу, украина.ру, гбр, хроника репрессий, политзаключенные, бывший ссср
Новости, Одесская область, Украина, Россия, СБУ, Украина.ру, ГБР, Хроника репрессий, политзаключенные, бывший СССР

"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области

14:23 01.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подполковник из правоохранительной структуры Одесской области был взят в оперативную разработку и задержан по политически мотивированному обвинению. Об этом 1 июля сообщило Государственного бюро расследований Украины
Разоблачение политически нелояльных должностных лиц и правоохранителей, которые оправдывают денацификацию и демилитаризацию Украины, ГБР заявила одним из приоритетов своей работы.
"Сотрудники ГБР при содействии руководства СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрительно высказывался о руководстве государства-агрессора. Во время негласных следственных действий в другом уголовном производстве оказалось, что подполковник поддерживал действия российского военно-политического руководства, восхвалял президента РФ и одобрял развязанную им войну против Украины", - сказано в официальном сообщении.
Отмечено, что члены ГБР "не могли оставить такой позорный факт без внимания" и сообщили правоохранителю из Одесской области о "подозрении".
"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Также подозреваемый отстранен от должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы", - поведали в ГБР.
Место прохождения службы правоохранителя не названо.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдесская областьУкраинаРоссияСБУУкраина.руГБРХроника репрессийполитзаключенныебывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:25‼ Удивительно хорошие новости из Кривого Рога
15:2266% украинцев выступили за переговоры с Россией. Главное к этому часу
15:15НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
15:11Про футбол
15:10Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
15:09Про визы
15:07Про бензин
15:02ВСУ теряют морские беспилотники и ждут ракеты Ту-95МС. Новости СВО
14:57Российские подразделения продвигаются на Харьковском направлении, уничтожена гаубица ВСУ
14:54Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
14:44Келлог раскрыл, почему в Анкоридже сорвался обед Путина с Трампом
14:38ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
14:37Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
14:23"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
14:18Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако
14:09Семь украинских безэкипажных катеров уничтожены в Чёрном море. Новости СВО
13:58На Украине растет число наемников из Латинской Америки
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Лента новостейМолния