https://ukraina.ru/20260701/udary-po-chuguevu-podryvayut-snabzhenie-vsu-na-kupyanskom-i-volchanskom-napravleniyakh--alekhin-1080848617.html

Удары по Чугуеву подрывают снабжение ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях — Алехин

Удары по Чугуеву подрывают снабжение ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях — Алехин - 01.07.2026 Украина.ру

Удары по Чугуеву подрывают снабжение ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях — Алехин

Российская армия наносит удары по Чугуеву — именно там находится главная перевалочная база ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях. Без ремонтных мощностей этого города восстановление техники замедлится в разы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, военный обозреватель Геннадий Алёхин

2026-07-01T05:30

2026-07-01T05:30

2026-07-01T05:30

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алёхин рассказал о ключевых целях ударов российской армии. "Российская армия наносит огневое поражение ключевым объектам киевского режима в Харьковской области. В частности, в Чугуеве наши войска ударили аэродромной инфраструктуре, ремонтным базам и складским помещениям", — сказал эксперт.По словам эксперта, Чугуев является основной перевалочной базой для снабжения группировок противника на Купянском, Волчанском и Великобурлукском направлениях. Алёхин подчеркнул, что без ремонтных мощностей Чугуева восстановление техники ВСУ на передовой замедлится в разы.Эксперт также отметил, что под Чугуевом расположены учебные центры и лагеря. "Учебные центры и лагеря, расположенные в лесных массивах под Чугуевом, служат коротким плечом переброски доукомплектованных подразделений ВСУ на передний край", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.

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