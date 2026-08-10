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Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире" - 10.08.2026 Украина.ру
Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
После падения обломков БПЛА возобновился пожар в лесу возле пляжа Инжир под Севастополем. Об этом 10 августа сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев
2026-08-10T17:43
2026-08-10T17:43
2026-08-10T17:43
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Губернатор заслушал на аппаратном совещании правительства Севастополя доклады подчинённых по пожару на "Инжире". Развожаев напомнил, что ночью из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа "Инжир". Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека с кемпинга."Во время атаки, которая была сегодня утром, на место упали ещё два вражеских беспилотника. Пожар возобновился, площадь достигла 15 гектаров, на месте сосредоточены силы и средства по повышенному, 3 рангу", - сообщил губернатор.Он отметил, что на месте работают все необходимые службы. Пожар тушат преимущественно ручными средствами — огнетушителями и шанцевым инструментом. "Из-за сложного рельефа тяжёлая техника подъехать не может, - пояснил он . - Общая группировка — порядка 100 человек, сейчас штаб общественной поддержки собирает добровольцев для работы на месте. Сбор участников организован возле села Оборонного". Готовым помочь следует взять с собой запас питьевой воды, надеть закрытую одежду и обувь, взять перчатки. "Ситуация на контроле. При необходимости будем мобилизовать дополнительные ресурсы", - заверил губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, михаил развожаев, украина, россия, украина.ру, пожар, происшествия, бпла сегодня, крым
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Россия, Украина.ру, пожар, происшествия, БПЛА сегодня, Крым
Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
После падения обломков БПЛА возобновился пожар в лесу возле пляжа Инжир под Севастополем. Об этом 10 августа сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев
Губернатор заслушал на аппаратном совещании правительства Севастополя доклады подчинённых по пожару на "Инжире".
Развожаев напомнил, что ночью из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа "Инжир". Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека с кемпинга.
"Во время атаки, которая была сегодня утром, на место упали ещё два вражеских беспилотника. Пожар возобновился, площадь достигла 15 гектаров, на месте сосредоточены силы и средства по повышенному, 3 рангу", - сообщил губернатор.
Он отметил, что на месте работают все необходимые службы. Пожар тушат преимущественно ручными средствами — огнетушителями и шанцевым инструментом.
"Из-за сложного рельефа тяжёлая техника подъехать не может, - пояснил он . - Общая группировка — порядка 100 человек, сейчас штаб общественной поддержки собирает добровольцев для работы на месте. Сбор участников организован возле села Оборонного".
Готовым помочь следует взять с собой запас питьевой воды, надеть закрытую одежду и обувь, взять перчатки.
"Ситуация на контроле. При необходимости будем мобилизовать дополнительные ресурсы", - заверил губернатор.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.