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Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"

Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо" - 10.08.2026 Украина.ру

Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"

Новые правила ЕС для военнообязанных украинцев — это серьёзное ограничение гуманитарного подхода. Европа фактически перестала видеть в них людей, которые нуждаются в защите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-10T17:04

2026-08-10T17:04

2026-08-10T17:04

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С 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. При этом для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты сохраняется, а дополнительные требования касаются лишь отдельных категорий прибывающих.Отвечая на вопрос о том, можно ли в этом случае говорить о полном отказе от прав человека, Ионов заявил, что новые правила ЕС означают серьёзное ограничение гуманитарного подхода. Он подчеркнул, что юридически формулировки "могут быть аккуратными", но политический смысл от этого не меняется.По оценке Ионова, Европа фактически заявляет: если человек военнообязанный и покинул Украину вопреки ограничениям, его положение будет менее защищённым. "Получается, что человек, который не хочет идти на боевые действия, сталкивается с дополнительным давлением", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что власти ЕС всё чаще воспринимают украинцев как ресурс. "Я думаю, это доказывает, что европейские власти все чаще воспринимают украинских граждан не как людей, нуждающихся в защите, а как ресурс для продолжения конфликта", — добавил Ионов.Ионов резюмировал, что Европа не может говорить о ценностях и одновременно закрывать глаза на "принуждение к войне" украинцев. "Нельзя одновременно говорить о европейских ценностях, а затем закрывать глаза на возможность принуждения человека к участию в войне", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.

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