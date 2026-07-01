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СКР помог участникам СВО и сиротам

СКР помог участникам СВО и сиротам - 01.07.2026 Украина.ру

СКР помог участникам СВО и сиротам

Группа сирот из Оренбургской области поблагодарила председателя СК России Александра Бастрыкина за содействие в восстановлении их жилищных прав. Об Этом 1 июля сообщает СК РФ

2026-07-01T15:51

2026-07-01T15:51

2026-07-01T15:51

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Председатель СК России провел повторный прием заявителей из Оренбургской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В апреле они рассказали, что их не обеспечили положенными по закону квартирами. "Сегодня заявители, среди которых много молодых мам, рассказали, что получили квартиры либо жилищные сертификаты", - рассказали в ведомстве.Кроме того, ранее к главе СК РФ обращался молодой человек, который проходит службу в зоне СВО. Военнослужащему также выделена благоустроенная квартира и по возвращении он сможет в нее переехать. Двое заявителей рассказали о проблемах, которые возникли при получении жилья (удаленность от социальной инфраструктуры, некачественный ремонт) либо при реализации сертификата. Бастрыкин поручил продолжать контролировать вопрос обеспечения жильем этих граждан и в случае необходимости принимать меры. Председатель СК России заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел и по ситуации в целом. Ему сообщили, что по результатам комплекса мер, реализуемых, в том числе при участии СК РФ, губернатором и правительством Оренбургской области принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение квартир для детей-сирот. "Глава СК России поручил обратить особое внимание на реализацию жилищных прав детей-сирот из числа участников СВО. В соответствии с федеральным законодательством они имеют преимущественное право на получение жилья и стоят в отдельной очереди. В частности, в Оренбургской области таких льготников насчитывается 56 человек", - отметили в ведомстве.По мнению главы СК РФ, содействие участникам СВО и членам их семей остается одним из главных приоритетов для Следственного комитета в рамках его компетенции. Бастрыкин подчеркнул, что по фактам нарушений их прав и законных интересов необходимо незамедлительно возбуждать уголовные дела и привлекать виновных лиц к ответственности.Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, вкс, следственный комитет, сироты, дети, социальная политика, социальное государство, оренбургская область