СКР помог участникам СВО и сиротам - 01.07.2026 Украина.ру
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СКР помог участникам СВО и сиротам
СКР помог участникам СВО и сиротам - 01.07.2026 Украина.ру
СКР помог участникам СВО и сиротам
Группа сирот из Оренбургской области поблагодарила председателя СК России Александра Бастрыкина за содействие в восстановлении их жилищных прав. Об Этом 1 июля сообщает СК РФ
2026-07-01T15:51
2026-07-01T15:51
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
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следственный комитет
сироты
дети
социальная политика
социальное государство
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Председатель СК России провел повторный прием заявителей из Оренбургской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В апреле они рассказали, что их не обеспечили положенными по закону квартирами. "Сегодня заявители, среди которых много молодых мам, рассказали, что получили квартиры либо жилищные сертификаты", - рассказали в ведомстве.Кроме того, ранее к главе СК РФ обращался молодой человек, который проходит службу в зоне СВО. Военнослужащему также выделена благоустроенная квартира и по возвращении он сможет в нее переехать. Двое заявителей рассказали о проблемах, которые возникли при получении жилья (удаленность от социальной инфраструктуры, некачественный ремонт) либо при реализации сертификата. Бастрыкин поручил продолжать контролировать вопрос обеспечения жильем этих граждан и в случае необходимости принимать меры. Председатель СК России заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел и по ситуации в целом. Ему сообщили, что по результатам комплекса мер, реализуемых, в том числе при участии СК РФ, губернатором и правительством Оренбургской области принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение квартир для детей-сирот. "Глава СК России поручил обратить особое внимание на реализацию жилищных прав детей-сирот из числа участников СВО. В соответствии с федеральным законодательством они имеют преимущественное право на получение жилья и стоят в отдельной очереди. В частности, в Оренбургской области таких льготников насчитывается 56 человек", - отметили в ведомстве.По мнению главы СК РФ, содействие участникам СВО и членам их семей остается одним из главных приоритетов для Следственного комитета в рамках его компетенции. Бастрыкин подчеркнул, что по фактам нарушений их прав и законных интересов необходимо незамедлительно возбуждать уголовные дела и привлекать виновных лиц к ответственности.Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, вкс, следственный комитет, сироты, дети, социальная политика, социальное государство, оренбургская область
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, ВКС, Следственный комитет, сироты, дети, социальная политика, социальное государство, Оренбургская область

СКР помог участникам СВО и сиротам

15:51 01.07.2026
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Следком / Telegram
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Группа сирот из Оренбургской области поблагодарила председателя СК России Александра Бастрыкина за содействие в восстановлении их жилищных прав. Об Этом 1 июля сообщает СК РФ
Председатель СК России провел повторный прием заявителей из Оренбургской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В апреле они рассказали, что их не обеспечили положенными по закону квартирами.

"Сегодня заявители, среди которых много молодых мам, рассказали, что получили квартиры либо жилищные сертификаты", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, ранее к главе СК РФ обращался молодой человек, который проходит службу в зоне СВО. Военнослужащему также выделена благоустроенная квартира и по возвращении он сможет в нее переехать.

Двое заявителей рассказали о проблемах, которые возникли при получении жилья (удаленность от социальной инфраструктуры, некачественный ремонт) либо при реализации сертификата. Бастрыкин поручил продолжать контролировать вопрос обеспечения жильем этих граждан и в случае необходимости принимать меры.

Председатель СК России заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел и по ситуации в целом. Ему сообщили, что по результатам комплекса мер, реализуемых, в том числе при участии СК РФ, губернатором и правительством Оренбургской области принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение квартир для детей-сирот.

"Глава СК России поручил обратить особое внимание на реализацию жилищных прав детей-сирот из числа участников СВО. В соответствии с федеральным законодательством они имеют преимущественное право на получение жилья и стоят в отдельной очереди. В частности, в Оренбургской области таких льготников насчитывается 56 человек", - отметили в ведомстве.
По мнению главы СК РФ, содействие участникам СВО и членам их семей остается одним из главных приоритетов для Следственного комитета в рамках его компетенции. Бастрыкин подчеркнул, что по фактам нарушений их прав и законных интересов необходимо незамедлительно возбуждать уголовные дела и привлекать виновных лиц к ответственности.
Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
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