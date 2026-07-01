СКР помог участникам СВО и сиротам
© Фото : Следком / Telegram
© Фото : Следком / Telegram
Группа сирот из Оренбургской области поблагодарила председателя СК России Александра Бастрыкина за содействие в восстановлении их жилищных прав. Об Этом 1 июля сообщает СК РФ
Председатель СК России провел повторный прием заявителей из Оренбургской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В апреле они рассказали, что их не обеспечили положенными по закону квартирами.
"Сегодня заявители, среди которых много молодых мам, рассказали, что получили квартиры либо жилищные сертификаты", - рассказали в ведомстве.
"Сегодня заявители, среди которых много молодых мам, рассказали, что получили квартиры либо жилищные сертификаты", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, ранее к главе СК РФ обращался молодой человек, который проходит службу в зоне СВО. Военнослужащему также выделена благоустроенная квартира и по возвращении он сможет в нее переехать.
Двое заявителей рассказали о проблемах, которые возникли при получении жилья (удаленность от социальной инфраструктуры, некачественный ремонт) либо при реализации сертификата. Бастрыкин поручил продолжать контролировать вопрос обеспечения жильем этих граждан и в случае необходимости принимать меры.
Председатель СК России заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел и по ситуации в целом. Ему сообщили, что по результатам комплекса мер, реализуемых, в том числе при участии СК РФ, губернатором и правительством Оренбургской области принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение квартир для детей-сирот.
"Глава СК России поручил обратить особое внимание на реализацию жилищных прав детей-сирот из числа участников СВО. В соответствии с федеральным законодательством они имеют преимущественное право на получение жилья и стоят в отдельной очереди. В частности, в Оренбургской области таких льготников насчитывается 56 человек", - отметили в ведомстве.
Двое заявителей рассказали о проблемах, которые возникли при получении жилья (удаленность от социальной инфраструктуры, некачественный ремонт) либо при реализации сертификата. Бастрыкин поручил продолжать контролировать вопрос обеспечения жильем этих граждан и в случае необходимости принимать меры.
Председатель СК России заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел и по ситуации в целом. Ему сообщили, что по результатам комплекса мер, реализуемых, в том числе при участии СК РФ, губернатором и правительством Оренбургской области принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение квартир для детей-сирот.
"Глава СК России поручил обратить особое внимание на реализацию жилищных прав детей-сирот из числа участников СВО. В соответствии с федеральным законодательством они имеют преимущественное право на получение жилья и стоят в отдельной очереди. В частности, в Оренбургской области таких льготников насчитывается 56 человек", - отметили в ведомстве.
По мнению главы СК РФ, содействие участникам СВО и членам их семей остается одним из главных приоритетов для Следственного комитета в рамках его компетенции. Бастрыкин подчеркнул, что по фактам нарушений их прав и законных интересов необходимо незамедлительно возбуждать уголовные дела и привлекать виновных лиц к ответственности.
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