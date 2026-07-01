Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения - 01.07.2026 Украина.ру
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Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения
Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения - 01.07.2026 Украина.ру
Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения
За последние пять лет уровень благосостояния россиян вырос на 37%, что сделало Россию второй страной в мире по темпам прироста богатства, уступив лишь Южной Корее. Такие данные содержатся в отчёте UBS "О мировом богатстве", проанализированном РИА Новости
2026-07-01T08:32
2026-07-01T08:32
новости
россия
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украина.ру
южная корея
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Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за период с 2020 по 2025 год. Как подсчитало РИА Новости на основе данных отчёта UBS "О мировом богатстве", прирост составил 37%.Под богатством и благосостоянием в отчёте понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.Лидером рейтинга стала Южная Корея, где за этот же период богатство на одного жителя увеличилось на 55%. На третьем месте — Хорватия с показателем 29%.В то же время антирейтинг возглавила Великобритания: уровень благосостояния британцев за пять лет снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (–14,4%) и Франции (–4,5%). Единственной страной, где ситуация осталась практически без изменений, оказалась Италия.14 июня РИА Новости сообщило, что в первом квартале 2026 года российские компании закупили наибольшие объёмы вина у Италии, Грузии и Латвии. Франция, в свою очередь, впервые с 2015 года вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков. Подробнее в материале Прорыв Франции на российском винном рынке: страна впервые за 11 лет вошла в пятерку лидеровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ubs, украина.ру, южная корея
Новости, Россия, UBS, Украина.ру, Южная Корея

Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения

08:32 01.07.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанквид на Кремль
вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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За последние пять лет уровень благосостояния россиян вырос на 37%, что сделало Россию второй страной в мире по темпам прироста богатства, уступив лишь Южной Корее. Такие данные содержатся в отчёте UBS "О мировом богатстве", проанализированном РИА Новости
Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за период с 2020 по 2025 год. Как подсчитало РИА Новости на основе данных отчёта UBS "О мировом богатстве", прирост составил 37%.
Под богатством и благосостоянием в отчёте понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
Лидером рейтинга стала Южная Корея, где за этот же период богатство на одного жителя увеличилось на 55%. На третьем месте — Хорватия с показателем 29%.
В то же время антирейтинг возглавила Великобритания: уровень благосостояния британцев за пять лет снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (–14,4%) и Франции (–4,5%). Единственной страной, где ситуация осталась практически без изменений, оказалась Италия.
14 июня РИА Новости сообщило, что в первом квартале 2026 года российские компании закупили наибольшие объёмы вина у Италии, Грузии и Латвии. Франция, в свою очередь, впервые с 2015 года вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков. Подробнее в материале Прорыв Франции на российском винном рынке: страна впервые за 11 лет вошла в пятерку лидеров
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