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"Политика провокаций": Ищенко объяснил, почему в Европе побеждают сторонники войны с Россией

"Политика провокаций": Ищенко объяснил, почему в Европе побеждают сторонники войны с Россией - 01.07.2026 Украина.ру

"Политика провокаций": Ищенко объяснил, почему в Европе побеждают сторонники войны с Россией

В Европе побеждают сторонники активных действий против России, которые сознательно провоцируют новый виток эскалации. Именно в ответ на эти шаги прозвучали жесткие заявления Лаврова, поскольку политика провокаций не оставляет оппонентам выбора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-01T13:35

2026-07-01T13:35

2026-07-01T13:35

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На прошлой неделе после саммита G7 в Эвиане прозвучали жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Анкоридж мог быть нужен Западу для паузы и вооружения Украины. Разбирая причины этих заявлений, Ищенко указал на политику эскалации Европы."Пока в Европе сторонники активных действий против России побеждают. Более того, они активно провоцируют новый виток эскалации, который не оставит всем остальным выбора. И именно в ответ на эти эскалационные мероприятия прозвучали жесткие заявления Лаврова", — подчеркнул эксперт.По мнению политолога, дело не в том, что на Западе нет конструктивных политиков, а в том, что они в любом случае проигрывают деструктивным — и внутри своих стран, и на международной арене. Они не могут сломать эту политику провокаций, подчеркнул Ищенко."А политика провокаций опасна именно тем, что если вы все-таки спровоцируете конфликт, то ваши оппоненты уже не смогут против вас выступать. И вас уже война. Все, кто против, уже предатели", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.

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