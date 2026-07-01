Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными - 01.07.2026 Украина.ру
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Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными
Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными - 01.07.2026 Украина.ру
Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными
Формирования киевского режима за первое полугодие потеряли убитыми и раненными более 223 тысяч военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 1 июля сообщает РИА Новости
2026-07-01T03:03
2026-07-01T03:03
украина.ру
россия
сво
спецоперация
всу
вооруженные силы украины
украина
киев
потери
потери всу
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По подсчётам агентства, с 1 января по 30 июня заявленные Минобороны РФ потери ВСУ составили 223 290 человек.Большая часть украинских потерь приходится на июнь — 41 397 военных. В январе они составили 38 737 человек, в феврале — 34 555, в марте — 39 060, в апреле — 34 579, в мае — 34 962.Территориально число убитых и раненых в ВСУ распределилось следующим образом: на зону ответственности российской группировки войск "Центр" пришлось наибольшее число украинских потерь — 60 345 военнослужащих, в зоне ответственности "Востока" — 57 270, "Севера" — 35 520, "Запада" — 33 450, "Юга" — 27 920, "Днепра" — 8 785.За полгода российские войска освободили от вооружённых формирований киевского режима 128 населённых пунктов.Подробнее о гибельной для народа политике Киева - в материале Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, потери, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, потери Украины

Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными

03:03 01.07.2026
 
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP / Emilio Morenatti
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Формирования киевского режима за первое полугодие потеряли убитыми и раненными более 223 тысяч военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 1 июля сообщает РИА Новости
По подсчётам агентства, с 1 января по 30 июня заявленные Минобороны РФ потери ВСУ составили 223 290 человек.
Большая часть украинских потерь приходится на июнь — 41 397 военных. В январе они составили 38 737 человек, в феврале — 34 555, в марте — 39 060, в апреле — 34 579, в мае — 34 962.
Территориально число убитых и раненых в ВСУ распределилось следующим образом: на зону ответственности российской группировки войск "Центр" пришлось наибольшее число украинских потерь — 60 345 военнослужащих, в зоне ответственности "Востока" — 57 270, "Севера" — 35 520, "Запада" — 33 450, "Юга" — 27 920, "Днепра" — 8 785.
За полгода российские войска освободили от вооружённых формирований киевского режима 128 населённых пунктов.
Подробнее о гибельной для народа политике Киева - в материале Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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