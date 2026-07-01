https://ukraina.ru/20260701/podschitano-skolko-vsu-poteryali-za-polgoda-ubitymi-i-ranennymi-1080852683.html

Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными

Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными - 01.07.2026 Украина.ру

Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными

Формирования киевского режима за первое полугодие потеряли убитыми и раненными более 223 тысяч военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 1 июля сообщает РИА Новости

2026-07-01T03:03

2026-07-01T03:03

2026-07-01T03:03

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потери всу

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По подсчётам агентства, с 1 января по 30 июня заявленные Минобороны РФ потери ВСУ составили 223 290 человек.Большая часть украинских потерь приходится на июнь — 41 397 военных. В январе они составили 38 737 человек, в феврале — 34 555, в марте — 39 060, в апреле — 34 579, в мае — 34 962.Территориально число убитых и раненых в ВСУ распределилось следующим образом: на зону ответственности российской группировки войск "Центр" пришлось наибольшее число украинских потерь — 60 345 военнослужащих, в зоне ответственности "Востока" — 57 270, "Севера" — 35 520, "Запада" — 33 450, "Юга" — 27 920, "Днепра" — 8 785.За полгода российские войска освободили от вооружённых формирований киевского режима 128 населённых пунктов.Подробнее о гибельной для народа политике Киева - в материале Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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