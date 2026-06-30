Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений" - 30.06.2026 Украина.ру
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Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений"
Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений" - 30.06.2026 Украина.ру
Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений"
Боевые действия будут продолжаться еще неопределенное время — до того момента, когда руководство Украины не осознает, что продолжение войны становится невозможным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-06-30T14:45
2026-06-30T14:45
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Отвечая на вопрос о том, что может означать победа России в СВО, эксперт сослался на теорию военного теоретика Карла фон Клаузевица."Согласно известному военному теоретику Клаузевицу совокупное понятие победы включает: большие потери физических сил противника, такие же потери моральных сил и открытое признание в этом", — напомнил эксперт. Он пояснил, что признание выражается в отказе побежденного от своего намерения. По словам Иванова, признаков отказа Киева от намерений пока нет. По словам Иванова, несмотря на большие потери, которые несут ВСУ и экономика Украины, явных признаков отказа Киева от своего намерения не видно. Зеленский по-прежнему получает политическую, экономическую и военную помощь со стороны западных союзников.Как известно, война — это акт насилия с целью заставить противника выполнить нашу волю, но пока такой момент не настал, заявил он. "Следовательно, боевые действия разной степени интенсивности будут продолжаться еще неопределенное время — до того момента, когда руководство Украины не осознает, что продолжение войны становится не только бессмысленным, но и невозможным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
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Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений"

14:45 30.06.2026
 
© Фотокладбище
кладбище - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Боевые действия будут продолжаться еще неопределенное время — до того момента, когда руководство Украины не осознает, что продолжение войны становится невозможным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Отвечая на вопрос о том, что может означать победа России в СВО, эксперт сослался на теорию военного теоретика Карла фон Клаузевица.
"Согласно известному военному теоретику Клаузевицу совокупное понятие победы включает: большие потери физических сил противника, такие же потери моральных сил и открытое признание в этом", — напомнил эксперт.
Он пояснил, что признание выражается в отказе побежденного от своего намерения. По словам Иванова, признаков отказа Киева от намерений пока нет.
По словам Иванова, несмотря на большие потери, которые несут ВСУ и экономика Украины, явных признаков отказа Киева от своего намерения не видно. Зеленский по-прежнему получает политическую, экономическую и военную помощь со стороны западных союзников.
Как известно, война — это акт насилия с целью заставить противника выполнить нашу волю, но пока такой момент не настал, заявил он.
"Следовательно, боевые действия разной степени интенсивности будут продолжаться еще неопределенное время — до того момента, когда руководство Украины не осознает, что продолжение войны становится не только бессмысленным, но и невозможным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
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