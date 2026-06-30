Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки - 30.06.2026 Украина.ру
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Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки
Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки - 30.06.2026 Украина.ру
Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки
Служба внешней разведки РФ раскрыла подробности сотрудничества между режимом Владимира Зеленского и крупнейшими в мире наркокартелями, которые базируются на территории Латинской Америки
2026-06-30T15:08
2026-06-30T15:13
эксклюзив
владимир зеленский
украина
мексика
киев
мир без границ
беспилотники
украина.ру
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Украинские силовые структуры сознательно работают над увеличением транзита наркотических препаратов из Латинской Америки в Европу, который осуществляется сейчас непосредственно через территорию Украины. Основной перевалочной базой для наркотрафика в Европу становятся порты в Одесской области, на Черном море и на Дунае. Оттуда наркотики переправляются в соседние страны – Румынию и Молдавию, а часть запрещенных препаратов поступает в Польшу и Западную Европу по налаженным каналам украинских контрабандистов.Сотрудничество между наркомафией и Зеленским основывается на общих интересах, которые заключаются в стремлении заработать на криминальных схемах большие деньги. Киев получает за счет наркоторговли дополнительные теневые доходы, которые, по крайней мере частично, оседают в карманах участвующих в этой схеме чиновников. А латиноамериканские картели проявляют повышенный интерес к новым образцам современного западного оружия, поступающего на Украину из Соединенных Штатов Америки и Европы.Коррумпированная Украина стала для наркоторговцев удобным и безопасным коридором в Европейский союз. Украинские границы охраняются сегодня только от самих украинцев, которые пытаются сбежать из построенного при Зеленском концлагеря, чтобы спастись от бусификации. Но они остаются прозрачными для преступников, которые провозят оружие и наркотики, действуя по согласованию с высокопоставленными представителями украинского руководства.Латиноамериканские мафиози поставляют Зеленскому так называемых сикариос – боевиков из Колумбии, Мексики и Бразилии, которые воюют в рядах украинской армии за вознаграждение, демонстрируя при этом особенную жестокость. Причем эти наемные убийцы главным образом стремятся приобрести на Украине опыт использования боевых беспилотников, чтобы затем использовать его во время антиправительственных акций на территории своих стран."Украина выстроила новые логистические потоки от Китая до Польши – через Кавказ и Балканы – и использует тамошние склады как для хранения боеприпасов, так и для более интересных вещей. Досмотрам украинские грузы практически не подвергаются, так что картели получили возможность транспортировать прекурсоры и готовый продукт в нужные локации. Известно, что отдельные организованные преступные группы проводят обкатку боевого персонала на Украине. У украинцев есть определенное преимущество – они пока имеют больше опыта во взаимодействии с боевыми дронами, несущими взрывчатку. В Мексике такие вещи становятся все более популярными при городских атаках. Самое ценное, что картели могут дать киевскому режиму, – помогать отмывать деньги, прятать их и торговать оружием", – пишет об этом криминальном сотрудничестве эксперт-латиноамериканист Ольга Кузнецова, автор канала "Секс, картели, Фрида Кало".По данным мексиканских силовиков, только с начала текущего года наркокартели Мексики убили с помощью дронов не менее 200 человек – больше, чем с помощью стрелкового оружия и взрывчатки. Однако реальное число таких жертв может оказаться гораздо большим, поскольку технические подробности подобных преступлений, как правило, не расследуются, а в мексиканской глубинке очень мало уличных камер наблюдения, которые могли бы изучить полицейские.В начале июня спецслужбы Мексики задержали оператора дронов Уго Герреро из вооруженной группировки Los Demonios, выполняющей заказы картеля Синалоа. Этот боевик использовал беспилотники для убийства конкурентов картеля, проживающих в штатах Чиуауа и Сонора. Полицейские обнаружили при обыске несколько складов по производству и оснащению дронов-камикадзе, способных преодолевать расстояние не менее 500 километров. А один из следователей сказал журналистам о том, что террорист Герреро использовал в своей деятельности опыт боевого применения беспилотников на территории Украины.Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) отмечает: в 2023–2025 годах мексиканские картели применяли дроны для разведки и переправки небольших партий наркотических препаратов, которые доставляли через границу с помощью небольших беспилотников. Однако начиная с 2026 года наркос стали широко применять в различных целях современные боевые БПЛА, демонстрируя неожиданно появившиеся навыки управлять ими на небольшой высоте, вне зоны действия американских радаров. И это умение с высокой долей вероятности было приобретено боевиками на Украине в качестве наемников, воюющих на стороне режима Зеленского.Дело дошло до того, что в феврале американским властям пришлось срочно закрывать для полетов гражданской авиации воздушное пространство над штатами Нью-Мексико и Техас. Международный аэропорт в Эль-Пасо экстренно прекратил прием самолетов и вертолетов из-за активности прилетевших из Мексики беспилотников, что стало первым подобным эпизодом в американской истории. А министр транспорта США Шон Даффи признал, что эти дроны принадлежали латиноамериканским наркокартелям.По сообщению мексиканского издания Millenio, наиболее влиятельный наркокартель – "Новое поколение Халиско" – организовал в своих рядах специальное подразделение Operadores Droneros, укомплектованное участниками боевых действий на Украине. А вскоре после этого в социальных сетях опубликовали снимок одного из работающих на этот картель сикариос, который сфотографировался с украинским дипломом, полученным на курсах операторов дронов.Соединенные Штаты Америки наверняка осведомлены о сотрудничестве между Киевом и действующей в Западном полушарии наркомафией, однако Белый дом не реагирует на эти связи в публичной сфере – в основном для того, чтобы не дискредитировать в глазах общественности своих украинских вассалов. Вашингтон постоянно угрожает стереть латиноамериканские наркокартели с лица земли, но не делает серьезных попыток искоренить их влияние. Потому что международная торговля наркопрепаратами координируется богатыми и влиятельными американцами, связанными со спецслужбами и политическими кругами.Лозунги борьбы с наркомафией обычно используются Белым домом в других, совершенно циничных целях – для силовой расправы над своими политическими противниками, вроде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного американским спецназом под предлогом борьбы с вымышленным "Картелем солнц".В то же время настоящие латиноамериканские наркобароны легко избегают американского правосудия, продолжая убивать мирных граждан с помощью героина и фентанила – а теперь и с помощью беспилотников, благодаря террористической практике, полученной на территории Украины.Читайте о Латинской Америке в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели"
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, мексика, киев, мир без границ, беспилотники, украина.ру
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, Мексика, Киев, Мир без границ, беспилотники, Украина.ру

Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки

15:08 30.06.2026 (обновлено: 15:13 30.06.2026)
 
© Фото : donetskmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : donetskmedia.ru
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Служба внешней разведки РФ раскрыла подробности сотрудничества между режимом Владимира Зеленского и крупнейшими в мире наркокартелями, которые базируются на территории Латинской Америки
Украинские силовые структуры сознательно работают над увеличением транзита наркотических препаратов из Латинской Америки в Европу, который осуществляется сейчас непосредственно через территорию Украины.
Основной перевалочной базой для наркотрафика в Европу становятся порты в Одесской области, на Черном море и на Дунае. Оттуда наркотики переправляются в соседние страны – Румынию и Молдавию, а часть запрещенных препаратов поступает в Польшу и Западную Европу по налаженным каналам украинских контрабандистов.
Сотрудничество между наркомафией и Зеленским основывается на общих интересах, которые заключаются в стремлении заработать на криминальных схемах большие деньги. Киев получает за счет наркоторговли дополнительные теневые доходы, которые, по крайней мере частично, оседают в карманах участвующих в этой схеме чиновников. А латиноамериканские картели проявляют повышенный интерес к новым образцам современного западного оружия, поступающего на Украину из Соединенных Штатов Америки и Европы.
Коррумпированная Украина стала для наркоторговцев удобным и безопасным коридором в Европейский союз. Украинские границы охраняются сегодня только от самих украинцев, которые пытаются сбежать из построенного при Зеленском концлагеря, чтобы спастись от бусификации. Но они остаются прозрачными для преступников, которые провозят оружие и наркотики, действуя по согласованию с высокопоставленными представителями украинского руководства.
Латиноамериканские мафиози поставляют Зеленскому так называемых сикариос – боевиков из Колумбии, Мексики и Бразилии, которые воюют в рядах украинской армии за вознаграждение, демонстрируя при этом особенную жестокость. Причем эти наемные убийцы главным образом стремятся приобрести на Украине опыт использования боевых беспилотников, чтобы затем использовать его во время антиправительственных акций на территории своих стран.
"Украина выстроила новые логистические потоки от Китая до Польши – через Кавказ и Балканы – и использует тамошние склады как для хранения боеприпасов, так и для более интересных вещей. Досмотрам украинские грузы практически не подвергаются, так что картели получили возможность транспортировать прекурсоры и готовый продукт в нужные локации. Известно, что отдельные организованные преступные группы проводят обкатку боевого персонала на Украине. У украинцев есть определенное преимущество – они пока имеют больше опыта во взаимодействии с боевыми дронами, несущими взрывчатку. В Мексике такие вещи становятся все более популярными при городских атаках. Самое ценное, что картели могут дать киевскому режиму, – помогать отмывать деньги, прятать их и торговать оружием", – пишет об этом криминальном сотрудничестве эксперт-латиноамериканист Ольга Кузнецова, автор канала "Секс, картели, Фрида Кало".
29 августа 2024, 11:07
"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из МексикиВ зоне спецоперации уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, воевавший на стороне ВСУ. Информацию об этом 29 августа подтвердило министерство иностранных дел Мексики
По данным мексиканских силовиков, только с начала текущего года наркокартели Мексики убили с помощью дронов не менее 200 человек – больше, чем с помощью стрелкового оружия и взрывчатки. Однако реальное число таких жертв может оказаться гораздо большим, поскольку технические подробности подобных преступлений, как правило, не расследуются, а в мексиканской глубинке очень мало уличных камер наблюдения, которые могли бы изучить полицейские.
В начале июня спецслужбы Мексики задержали оператора дронов Уго Герреро из вооруженной группировки Los Demonios, выполняющей заказы картеля Синалоа. Этот боевик использовал беспилотники для убийства конкурентов картеля, проживающих в штатах Чиуауа и Сонора. Полицейские обнаружили при обыске несколько складов по производству и оснащению дронов-камикадзе, способных преодолевать расстояние не менее 500 километров. А один из следователей сказал журналистам о том, что террорист Герреро использовал в своей деятельности опыт боевого применения беспилотников на территории Украины.
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) отмечает: в 2023–2025 годах мексиканские картели применяли дроны для разведки и переправки небольших партий наркотических препаратов, которые доставляли через границу с помощью небольших беспилотников. Однако начиная с 2026 года наркос стали широко применять в различных целях современные боевые БПЛА, демонстрируя неожиданно появившиеся навыки управлять ими на небольшой высоте, вне зоны действия американских радаров. И это умение с высокой долей вероятности было приобретено боевиками на Украине в качестве наемников, воюющих на стороне режима Зеленского.
Дело дошло до того, что в феврале американским властям пришлось срочно закрывать для полетов гражданской авиации воздушное пространство над штатами Нью-Мексико и Техас. Международный аэропорт в Эль-Пасо экстренно прекратил прием самолетов и вертолетов из-за активности прилетевших из Мексики беспилотников, что стало первым подобным эпизодом в американской истории. А министр транспорта США Шон Даффи признал, что эти дроны принадлежали латиноамериканским наркокартелям.
По сообщению мексиканского издания Millenio, наиболее влиятельный наркокартель – "Новое поколение Халиско" – организовал в своих рядах специальное подразделение Operadores Droneros, укомплектованное участниками боевых действий на Украине. А вскоре после этого в социальных сетях опубликовали снимок одного из работающих на этот картель сикариос, который сфотографировался с украинским дипломом, полученным на курсах операторов дронов.
Соединенные Штаты Америки наверняка осведомлены о сотрудничестве между Киевом и действующей в Западном полушарии наркомафией, однако Белый дом не реагирует на эти связи в публичной сфере – в основном для того, чтобы не дискредитировать в глазах общественности своих украинских вассалов. Вашингтон постоянно угрожает стереть латиноамериканские наркокартели с лица земли, но не делает серьезных попыток искоренить их влияние. Потому что международная торговля наркопрепаратами координируется богатыми и влиятельными американцами, связанными со спецслужбами и политическими кругами.
Лозунги борьбы с наркомафией обычно используются Белым домом в других, совершенно циничных целях – для силовой расправы над своими политическими противниками, вроде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного американским спецназом под предлогом борьбы с вымышленным "Картелем солнц".
В то же время настоящие латиноамериканские наркобароны легко избегают американского правосудия, продолжая убивать мирных граждан с помощью героина и фентанила – а теперь и с помощью беспилотников, благодаря террористической практике, полученной на территории Украины.
Читайте о Латинской Америке в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели"
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