"Осторожно, двери закрываются" — эксперт о важном сигнале Путина спонсорам киевского режима - 01.07.2026 Украина.ру
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"Осторожно, двери закрываются" — эксперт о важном сигнале Путина спонсорам киевского режима
"Осторожно, двери закрываются" — эксперт о важном сигнале Путина спонсорам киевского режима - 01.07.2026 Украина.ру
"Осторожно, двери закрываются" — эксперт о важном сигнале Путина спонсорам киевского режима
Коллективному Западу выгодно вести прокси-войну руками Украины против России, чтобы выиграть время для подготовки к более серьезному сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-07-01T05:15
2026-07-01T05:15
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Рассуждая о перспективах диалога с Западом, Иванов отметил, что Европе выгодна нынешняя ситуация. "Пока мы видим, что коллективному Западу выгодно вести прокси войну руками Украины против России, чтобы выиграть время для подготовки к возможно более серьёзному сценарию", — сказал эксперт. По словам эксперта, это мешает установлению диалога. Иванов также пояснил, что канал общения с Европой скорее всего может установиться после решения руководства Украины начать переговоры с Россией и в случае достижения необходимого в конкретных условиях результата.Эксперт подчеркнул, что сигнал президента России Владимира Путина был прежде всего адресован Западу. "Заявления Владимира Путина 23 июня фактически зафиксировали смену нарратива, который можно назвать "осторожно, двери закрываются" для мирных переговоров", — отметил Иванов."Этот сигнал, прежде всего, послан западным спонсорам украинского режима", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Запад, Украина, Украина.ру, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах России и Украины, война, война на Украине, Мир без границ

"Осторожно, двери закрываются" — эксперт о важном сигнале Путина спонсорам киевского режима

05:15 01.07.2026
 
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Коллективному Западу выгодно вести прокси-войну руками Украины против России, чтобы выиграть время для подготовки к более серьезному сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Рассуждая о перспективах диалога с Западом, Иванов отметил, что Европе выгодна нынешняя ситуация.
"Пока мы видим, что коллективному Западу выгодно вести прокси войну руками Украины против России, чтобы выиграть время для подготовки к возможно более серьёзному сценарию", — сказал эксперт.
По словам эксперта, это мешает установлению диалога. Иванов также пояснил, что канал общения с Европой скорее всего может установиться после решения руководства Украины начать переговоры с Россией и в случае достижения необходимого в конкретных условиях результата.
Эксперт подчеркнул, что сигнал президента России Владимира Путина был прежде всего адресован Западу. "Заявления Владимира Путина 23 июня фактически зафиксировали смену нарратива, который можно назвать "осторожно, двери закрываются" для мирных переговоров", — отметил Иванов.
"Этот сигнал, прежде всего, послан западным спонсорам украинского режима", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
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