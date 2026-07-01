https://ukraina.ru/20260701/ostalnye-bezhali-v-obratnom-napravlenii-alekhin-o-provale-kontrataki-vsu-v-otradnom-1080888258.html

"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном

"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном - 01.07.2026 Украина.ру

"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном

Российские штурмовые группы наступают на Великий Бурлук и ведут бои в селе Петро-Ивановка. ВСУ ежедневно перебрасывают резервы к Белому Колодезю, но их контратаки проваливаются — большая часть групп уничтожена. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, военный обозреватель Геннадий Алёхин

2026-07-01T17:06

2026-07-01T17:06

2026-07-01T18:18

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Продолжая рассказ о ситуации на Великобурлукском направлении, эксперт отметил, что противник пытается перебрасывать резервы к Белому Колодезю. По данным эксперта, восточнее поселка Белый Колодезь ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав. "В этом районе противник сосредоточил значительный резерв, как из механизированных бригад, так и из спецподразделений ГУР", — заявил Алёхин.По словам эксперта, противник предпринял несколько контратак в районе Отрадного, однако в результате огневого воздействия большая часть боевых групп ВСУ была уничтожена, а остальные — "бежали в обратном направлении".Стрелковые бои идут в окрестных селах Лосевка, Украинское и Земляной Яр, добавил АлехинПо его информации, на восточном фланге ВСУ возводят оборону и пытаются удержать позиции. "На восточном фланге ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав", — пояснил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.

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