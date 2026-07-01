"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном - 01.07.2026 Украина.ру
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"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном
"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном - 01.07.2026 Украина.ру
"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном
Российские штурмовые группы наступают на Великий Бурлук и ведут бои в селе Петро-Ивановка. ВСУ ежедневно перебрасывают резервы к Белому Колодезю, но их контратаки проваливаются — большая часть групп уничтожена. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, военный обозреватель Геннадий Алёхин
2026-07-01T17:06
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Продолжая рассказ о ситуации на Великобурлукском направлении, эксперт отметил, что противник пытается перебрасывать резервы к Белому Колодезю. По данным эксперта, восточнее поселка Белый Колодезь ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав. "В этом районе противник сосредоточил значительный резерв, как из механизированных бригад, так и из спецподразделений ГУР", — заявил Алёхин.По словам эксперта, противник предпринял несколько контратак в районе Отрадного, однако в результате огневого воздействия большая часть боевых групп ВСУ была уничтожена, а остальные — "бежали в обратном направлении".Стрелковые бои идут в окрестных селах Лосевка, Украинское и Земляной Яр, добавил АлехинПо его информации, на восточном фланге ВСУ возводят оборону и пытаются удержать позиции. "На восточном фланге ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав", — пояснил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.
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"Бежали в обратном направлении": Алехин рассказал о провале контратаки ВСУ в Отрадном

17:06 01.07.2026 (обновлено: 18:18 01.07.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российские штурмовые группы наступают на Великий Бурлук и ведут бои в селе Петро-Ивановка. ВСУ ежедневно перебрасывают резервы к Белому Колодезю, но их контратаки проваливаются — большая часть групп уничтожена. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, военный обозреватель Геннадий Алёхин
Продолжая рассказ о ситуации на Великобурлукском направлении, эксперт отметил, что противник пытается перебрасывать резервы к Белому Колодезю.
По данным эксперта, восточнее поселка Белый Колодезь ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав.
"В этом районе противник сосредоточил значительный резерв, как из механизированных бригад, так и из спецподразделений ГУР", — заявил Алёхин.
По словам эксперта, противник предпринял несколько контратак в районе Отрадного, однако в результате огневого воздействия большая часть боевых групп ВСУ была уничтожена, а остальные — "бежали в обратном направлении".
Стрелковые бои идут в окрестных селах Лосевка, Украинское и Земляной Яр, добавил Алехин
По его информации, на восточном фланге ВСУ возводят оборону и пытаются удержать позиции. "На восточном фланге ВСУ возводят оборону по рубежу сел Волоховское — Захаровка, куда командование ВСУ практически ежедневно на технике и в пешем порядке пытается перебрасывать личный состав", — пояснил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.
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