https://ukraina.ru/20260701/na-ukraine-rastet-chislo-naemnikov-iz-latinskoy-ameriki-1080872543.html
На Украине растет число наемников из Латинской Америки
На Украине растет число наемников из Латинской Америки - 01.07.2026 Украина.ру
На Украине растет число наемников из Латинской Америки
Число наемников из Латинской Америки увеличилось на Украине, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
2026-07-01T13:58
2026-07-01T13:58
2026-07-01T14:44
новости
украина
латинская америка
донецкая народная республика
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065421338_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_67166332db13a638b34d64db8c802e6f.jpg
"Если раньше (наемники - ред.) приезжали из Европы, то сейчас приезжают в основном из Латинской Америки. В Константиновке были замечены поляки и латиноамериканцы. И против группировки "Запад" как раз стоят в основном латиноамериканцы. Их сейчас большинство, но количество как-то стабилизировалось за последние полгода", - сказал Кимаковский.Он добавил, что явного увеличения наемной силы на Украине нет. Число наемников, поступающих на Украину и уничтожаемых силами ВС РФ, равное, объяснил Кимаковский.Подробнее о наемничестве - в материале Президент Колумбии утвердил запрет наёмничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
латинская америка
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065421338_89:0:1422:1000_1920x0_80_0_0_f52b1c00a6bc725302473c8081662b94.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, латинская америка, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Латинская Америка, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
На Украине растет число наемников из Латинской Америки
13:58 01.07.2026 (обновлено: 14:44 01.07.2026)
Число наемников из Латинской Америки увеличилось на Украине, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
"Если раньше (наемники - ред.) приезжали из Европы, то сейчас приезжают в основном из Латинской Америки. В Константиновке были замечены поляки и латиноамериканцы. И против группировки "Запад" как раз стоят в основном латиноамериканцы. Их сейчас большинство, но количество как-то стабилизировалось за последние полгода", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что явного увеличения наемной силы на Украине нет.
Число наемников, поступающих на Украину и уничтожаемых силами ВС РФ, равное, объяснил Кимаковский.