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На Украине растет число наемников из Латинской Америки

На Украине растет число наемников из Латинской Америки - 01.07.2026 Украина.ру

На Украине растет число наемников из Латинской Америки

Число наемников из Латинской Америки увеличилось на Украине, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский

2026-07-01T13:58

2026-07-01T13:58

2026-07-01T14:44

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латинская америка

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игорь кимаковский

вооруженные силы украины

украина.ру

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"Если раньше (наемники - ред.) приезжали из Европы, то сейчас приезжают в основном из Латинской Америки. В Константиновке были замечены поляки и латиноамериканцы. И против группировки "Запад" как раз стоят в основном латиноамериканцы. Их сейчас большинство, но количество как-то стабилизировалось за последние полгода", - сказал Кимаковский.Он добавил, что явного увеличения наемной силы на Украине нет. Число наемников, поступающих на Украину и уничтожаемых силами ВС РФ, равное, объяснил Кимаковский.Подробнее о наемничестве - в материале Президент Колумбии утвердил запрет наёмничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ на сайте Украина.ру.

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латинская америка

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новости, украина, латинская америка, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, украина.ру