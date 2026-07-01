Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/moschnye-vzryvy-progremeli-v-slavyanske-novosti-svo-1080862052.html
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
В оккупированном ВСУ Славянске слышны мощные взрывы. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-01T12:03
2026-07-01T12:21
сво
спецоперация
славянск
херсонская область
украина
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина.ру
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079093481_0:102:3074:1831_1920x0_80_0_0_8747f51bca029f2e0e2ca502f28b2a1e.jpg
🟥 Бойцы ГВ "Восток" освободили населённый пункт Копани Запорожской области, сообщает телеграм-канал "Воин DV"."Воинами-дальневосточниками 55 гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", проявив мужество и отвагу, взяли под контроль небольшой населенный пункт Копани Запорожской области", - говорится в публикации канала;🟥 Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке разминировать боевую часть взрывного устройства ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн; 🟥 Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий; 🟥 В Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА. Режим также введён на территории Тюменской области;🟥 Сообщается о взрывах в городе Ахтырка. Кроме того, мониторинговые каналы информируют об активной передислокации бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на площадки вблизи Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым ударам по объектам на украинской территории;🟥 В Кировоградской области пропало электроснабжение после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре, сообщает "Укрэнерго".Кроме того, атакованы объекты в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.По данным областной военной администрации Черниговской области, удары нанесены по объектам в Новгороде-Северском, Семеновке, Городне и Батуринской общине. В числе поражённых объектов — сельскохозяйственное предприятие, автозаправочная станция и объекты критической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд украинских сил;🟥 Силы ПВО отразили атаку атака шести беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 На трассе между Мариуполем и Донецком в результате удара ВСУ обрушился мост через реку Калка. Глава Володарского округа Константин Зинченко подтвердил, что разрушен целый пролёт. На месте организован объезд;🟥 В Снигирёвке Херсонской области после удара беспилотника зафиксирован крупный пожар на объекте, который украинские СМИ называют строительным супермаркетом. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании. Официальных комментариев о характере объекта и возможных причинах пожара пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
славянск
херсонская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079093481_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_db78ce02a94fe52c9b4763809814cc37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, славянск, херсонская область, украина, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, укрэнерго
СВО, Спецоперация, Славянск, Херсонская область, Украина, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Укрэнерго

Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО

12:03 01.07.2026 (обновлено: 12:21 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В оккупированном ВСУ Славянске слышны мощные взрывы. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Бойцы ГВ "Восток" освободили населённый пункт Копани Запорожской области, сообщает телеграм-канал "Воин DV".
"Воинами-дальневосточниками 55 гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", проявив мужество и отвагу, взяли под контроль небольшой населенный пункт Копани Запорожской области", - говорится в публикации канала;
🟥 Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке разминировать боевую часть взрывного устройства ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟥 Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий;
🟥 В Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА. Режим также введён на территории Тюменской области;
🟥 Сообщается о взрывах в городе Ахтырка. Кроме того, мониторинговые каналы информируют об активной передислокации бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на площадки вблизи Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым ударам по объектам на украинской территории;
🟥 В Кировоградской области пропало электроснабжение после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре, сообщает "Укрэнерго".
Кроме того, атакованы объекты в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
По данным областной военной администрации Черниговской области, удары нанесены по объектам в Новгороде-Северском, Семеновке, Городне и Батуринской общине. В числе поражённых объектов — сельскохозяйственное предприятие, автозаправочная станция и объекты критической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд украинских сил;
🟥 Силы ПВО отразили атаку атака шести беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
🟥 На трассе между Мариуполем и Донецком в результате удара ВСУ обрушился мост через реку Калка. Глава Володарского округа Константин Зинченко подтвердил, что разрушен целый пролёт. На месте организован объезд;
🟥 В Снигирёвке Херсонской области после удара беспилотника зафиксирован крупный пожар на объекте, который украинские СМИ называют строительным супермаркетом. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании. Официальных комментариев о характере объекта и возможных причинах пожара пока не поступало.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияСлавянскХерсонская областьУкраинаСергей СобянинВооруженные силы УкраиныУкраина.руУкрэнерго
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:03Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
11:57В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
11:43"Новая эра": Токаев объявил о вступлении в силу новой Конституции Казахстана
11:36"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией
11:27С сегодняшнего дня Россия закроет семь железнодорожных переходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
11:10Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами
11:01Зеленский в "воспалённом сознании" пригрозил Белоруссии: в Совфеде призвали не игнорировать его слова
10:30ВС РФ ударили по нескольким АЗС на Украине. Новости СВО
10:26Житель Крыма получил 6,5 лет колонии за призывы к ударам по РФ. Главное к этому часу
10:00Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля
09:38Украинский военный сообщил об осложнении ситуации в районе Николаевки
09:30"Ядерный клуб": кто обновляет свой арсенал
09:26Залужный подтвердил Зеленскому своё участие в президентских выборах
09:06В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
08:32Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения
08:23На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
08:01Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает
07:59Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории
07:25Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
07:00Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО
Лента новостейМолния