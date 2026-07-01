https://ukraina.ru/20260701/moschnye-vzryvy-progremeli-v-slavyanske-novosti-svo-1080862052.html

Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО

Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру

Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО

В оккупированном ВСУ Славянске слышны мощные взрывы. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-01T12:03

2026-07-01T12:03

2026-07-01T12:21

сво

спецоперация

славянск

херсонская область

украина

сергей собянин

вооруженные силы украины

украина.ру

укрэнерго

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🟥 Бойцы ГВ "Восток" освободили населённый пункт Копани Запорожской области, сообщает телеграм-канал "Воин DV"."Воинами-дальневосточниками 55 гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", проявив мужество и отвагу, взяли под контроль небольшой населенный пункт Копани Запорожской области", - говорится в публикации канала;🟥 Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке разминировать боевую часть взрывного устройства ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн; 🟥 Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий; 🟥 В Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА. Режим также введён на территории Тюменской области;🟥 Сообщается о взрывах в городе Ахтырка. Кроме того, мониторинговые каналы информируют об активной передислокации бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на площадки вблизи Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым ударам по объектам на украинской территории;🟥 В Кировоградской области пропало электроснабжение после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре, сообщает "Укрэнерго".Кроме того, атакованы объекты в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.По данным областной военной администрации Черниговской области, удары нанесены по объектам в Новгороде-Северском, Семеновке, Городне и Батуринской общине. В числе поражённых объектов — сельскохозяйственное предприятие, автозаправочная станция и объекты критической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд украинских сил;🟥 Силы ПВО отразили атаку атака шести беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 На трассе между Мариуполем и Донецком в результате удара ВСУ обрушился мост через реку Калка. Глава Володарского округа Константин Зинченко подтвердил, что разрушен целый пролёт. На месте организован объезд;🟥 В Снигирёвке Херсонской области после удара беспилотника зафиксирован крупный пожар на объекте, который украинские СМИ называют строительным супермаркетом. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании. Официальных комментариев о характере объекта и возможных причинах пожара пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

славянск

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сво, спецоперация, славянск, херсонская область, украина, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, укрэнерго