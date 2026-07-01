https://ukraina.ru/20260701/moschnye-vzryvy-progremeli-v-slavyanske-novosti-svo-1080862052.html
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
В оккупированном ВСУ Славянске слышны мощные взрывы. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-01T12:03
2026-07-01T12:03
2026-07-01T12:21
сво
спецоперация
славянск
херсонская область
украина
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина.ру
укрэнерго
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🟥 Бойцы ГВ "Восток" освободили населённый пункт Копани Запорожской области, сообщает телеграм-канал "Воин DV"."Воинами-дальневосточниками 55 гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", проявив мужество и отвагу, взяли под контроль небольшой населенный пункт Копани Запорожской области", - говорится в публикации канала;🟥 Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке разминировать боевую часть взрывного устройства ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн; 🟥 Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий; 🟥 В Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА. Режим также введён на территории Тюменской области;🟥 Сообщается о взрывах в городе Ахтырка. Кроме того, мониторинговые каналы информируют об активной передислокации бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на площадки вблизи Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым ударам по объектам на украинской территории;🟥 В Кировоградской области пропало электроснабжение после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре, сообщает "Укрэнерго".Кроме того, атакованы объекты в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.По данным областной военной администрации Черниговской области, удары нанесены по объектам в Новгороде-Северском, Семеновке, Городне и Батуринской общине. В числе поражённых объектов — сельскохозяйственное предприятие, автозаправочная станция и объекты критической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд украинских сил;🟥 Силы ПВО отразили атаку атака шести беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 На трассе между Мариуполем и Донецком в результате удара ВСУ обрушился мост через реку Калка. Глава Володарского округа Константин Зинченко подтвердил, что разрушен целый пролёт. На месте организован объезд;🟥 В Снигирёвке Херсонской области после удара беспилотника зафиксирован крупный пожар на объекте, который украинские СМИ называют строительным супермаркетом. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании. Официальных комментариев о характере объекта и возможных причинах пожара пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, славянск, херсонская область, украина, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, укрэнерго
СВО, Спецоперация, Славянск, Херсонская область, Украина, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Укрэнерго
Мощные взрывы прогремели в Славянске. Новости СВО
12:03 01.07.2026 (обновлено: 12:21 01.07.2026)
В оккупированном ВСУ Славянске слышны мощные взрывы. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Бойцы ГВ "Восток" освободили населённый пункт Копани Запорожской области, сообщает телеграм-канал "Воин DV".
"Воинами-дальневосточниками 55 гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", проявив мужество и отвагу, взяли под контроль небольшой населенный пункт Копани Запорожской области", - говорится в публикации канала;
🟥 Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке разминировать боевую часть взрывного устройства ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟥 Три мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий;
🟥 В Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА. Режим также введён на территории Тюменской области;
🟥 Сообщается о взрывах в городе Ахтырка. Кроме того, мониторинговые каналы информируют об активной передислокации бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на площадки вблизи Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым ударам по объектам на украинской территории;
🟥 В Кировоградской области пропало электроснабжение после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре, сообщает "Укрэнерго".
Кроме того, атакованы объекты в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
По данным областной военной администрации Черниговской области, удары нанесены по объектам в Новгороде-Северском, Семеновке, Городне и Батуринской общине. В числе поражённых объектов — сельскохозяйственное предприятие, автозаправочная станция и объекты критической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд украинских сил;
🟥 Силы ПВО отразили атаку атака шести беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
🟥 На трассе между Мариуполем и Донецком в результате удара ВСУ обрушился мост через реку Калка. Глава Володарского округа Константин Зинченко подтвердил, что разрушен целый пролёт. На месте организован объезд;
🟥 В Снигирёвке Херсонской области после удара беспилотника зафиксирован крупный пожар на объекте, который украинские СМИ называют строительным супермаркетом. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании. Официальных комментариев о характере объекта и возможных причинах пожара пока не поступало.
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