https://ukraina.ru/20260701/prevraschenie-ukrainy-v-khab-terroristicheskoy-organizatsii-iranskaya-sdelka-khronika-sobytiy-na-utro-1-1080856647.html

Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля

Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля - 01.07.2026 Украина.ру

Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июля

Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации. ВС РФ уничтожают противника и технику. Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по иранской сделке, а Трамп решил придерживаться дипломатии

2026-07-01T10:00

2026-07-01T10:00

2026-07-01T10:08

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украина

иран

сша

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артем дмитрук

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чвк

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Выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук после взрыва в Монако заявил в своем телеграм-канале, что Владимир Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации."В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру. Сегодня для себя открыли новый регион, ранее считавшийся "неприкасаемым". Сегодня территорию Украины Зеленский превратил в хаб своей террористической организации", - написал Дмитрук.Он посетовал, что Украина вместо того, чтобы стать транзитной и генерирующей зоной благ, ресурсов, экономики и технологий, сделалась частной военной компанией (ЧВК) во главе с Зеленским.Произошедший инцидент в Монако, по словам Дмитрука, - прямое следствие существования на территории Украины режима Зеленского.Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV указывал, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.Мэр французского города Фрежюс Давид Рашлин указал, что киевский режим вышел из-под контроля после взрыва в Монако.Прокуратура французской Ниццы начала расследование после взрыва, к которому может быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ), информировал телеканал BFMTV со ссылкой на орган.Бывший сотрудник DGSE (французской разведки) и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике, сообщил новые данные: по его словам, Ермолаев "в последние недели планировал выступить с докладом в Европейском парламенте, чтобы разоблачить коррупцию в Украине".В то же время украинские СМИ отмечают, что помощь европейских стран Украине может оказаться под угрозой срыва после случившегося в Монако, так как инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности властей Киева.Также там указывают, что в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них "теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения".А если версия о том, что следы организаторов взрыва ведут в Киев, получит развитие и подтверждение, это может усложнить для Киева задачу увеличения европейской поддержки, а также "вызвать вопросы в целом об адекватности действующей украинской власти европейскому выбору".Провалы ВСУС утра в среду взрывы гремят в Полтаве (над городом поднимается дым), подконтрольном ВСУ Запорожье, Николаевской области и других регионах Украины.Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников.Их сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями, перечислило Минобороны России. Россияне с помощью БПЛА поразили автозаправочную станцию (АЗС) в Нежинском районе Черниговской области.Также ВС РФ ударили по пяти заправкам в Днепропетровской области, жалуются местные паблики. Кроме того, удару подверглась АЗС на трассе Сумы-Харьков.За первое полугодие Вооруженные силы России нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.Также они уничтожили почти 1,6 тысячи складов боеприпасов, горючего, материальных средств и иных объектов хранения ВСУ.Кроме прочего, за это время россияне освободили в зоне спецоперации 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике.Расчеты "Мста-С" группировки "Север" за неделю поразили семь огневых позиций и уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, применяя корректируемые снаряды "Краснополь".Украинский 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" отправляет на штурм в Харьковской области дезертиров и бездомных, рассказали в российских силовых структурах.Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров по урегулированию с Россией, следует из исследования компании Gallup.Согласно результатам опроса, 66 процентов украинцев считают, что Украине стоит начать переговоры настолько скоро, насколько возможно. При этом менее четверти опрошенных убеждены в обратном. Определить свою позицию не смогли еще 11 процентов респондентов.Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта.Иранская сделкаАгентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации написало, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре по иранской сделке."А технические переговоры с Ираном продолжаются", - добавило агентство.В то же время газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заверила, что сам Трамп после серии обсуждений решил при урегулировании конфликта с Ираном придерживаться дипломатии.Уточняется, что Трамп в последние дни провел серию переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном о возможных дополнительных ударах по Ирану.Как отмечается, Трамп в ходе этих обсуждений высказывал мнение, что очередная серия ударов может подорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Ирана.Лидер США также заявил помощникам, что его устраивает, если переговоры продолжатся и после 18 августа, установленного в качестве крайнего срока для заключения ядерной сделки, указывает газета.Неназванный представитель Белого дома утверждает, что канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и Центральным командованием США открыт и уже используется обеими сторонами.В свою очередь заместитель гендиректора МИД Израиля Юваль Фукс указал, что Израиль поддерживает мирную инициативу президента США, но пока надо посмотреть, как будет развиваться ситуация."На переговоры отводится 60 дней. Мы выразили поддержку видению президента Трампа, согласно которому Иран не должен обладать ядерным потенциалом, а его ракетная программа должна быть свернута, как и поддержка прокси-сил, но нам еще предстоит увидеть, как будут развиваться события", - сказал он.Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.Подробнее - в материале США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям меморандума — СМИ на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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