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"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян

"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян - 01.07.2026 Украина.ру

"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа после того, как израильское правительство одобрило признание геноцида армян. Об этом 1 июля пишет Politico

2026-07-01T13:13

2026-07-01T13:13

2026-07-01T13:23

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"Мы ни в малейшей степени не обращаем внимания на клевету со стороны сети убийц, на руках которой кровь 73 тысяч невинных жителей Газы, большинство из которых — дети и женщины. В нашей истории не было ни геноцида, ни массовых убийств, ни угнетения, ни колониализма", — заявил Эрдоган на заседании правительства.По его словам, на фоне израильской "жестокости в Газе" признание Тель-Авивом геноцида армян выглядит лицемерным. Эрдоган также напомнил, что Турция во время Второй мировой войны спасала евреев от холокоста.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.

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