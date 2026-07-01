https://ukraina.ru/20260701/krov-73-tysyach-nevinnykh-erdogan-obvinil-izrail-v-genotside-posle-resheniya-o-genotside-armyan-1080869626.html
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян - 01.07.2026 Украина.ру
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа после того, как израильское правительство одобрило признание геноцида армян. Об этом 1 июля пишет Politico
2026-07-01T13:13
2026-07-01T13:13
2026-07-01T13:23
новости
израиль
газа
турция
эрдоган
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143868_0:69:2526:1490_1920x0_80_0_0_6b43817fc3393a825fc4cfd618c095ae.jpg
"Мы ни в малейшей степени не обращаем внимания на клевету со стороны сети убийц, на руках которой кровь 73 тысяч невинных жителей Газы, большинство из которых — дети и женщины. В нашей истории не было ни геноцида, ни массовых убийств, ни угнетения, ни колониализма", — заявил Эрдоган на заседании правительства.По его словам, на фоне израильской "жестокости в Газе" признание Тель-Авивом геноцида армян выглядит лицемерным. Эрдоган также напомнил, что Турция во время Второй мировой войны спасала евреев от холокоста.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.
израиль
газа
турция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143868_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e142bac0a23aa6c6cf9c0dbbbef0a6aa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, газа, турция, эрдоган, politico
Новости, Израиль, Газа, Турция, Эрдоган, Politico
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
13:13 01.07.2026 (обновлено: 13:23 01.07.2026)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа после того, как израильское правительство одобрило признание геноцида армян. Об этом 1 июля пишет Politico
"Мы ни в малейшей степени не обращаем внимания на клевету со стороны сети убийц, на руках которой кровь 73 тысяч невинных жителей Газы, большинство из которых — дети и женщины. В нашей истории не было ни геноцида, ни массовых убийств, ни угнетения, ни колониализма", — заявил Эрдоган на заседании правительства.
По его словам, на фоне израильской "жестокости в Газе" признание Тель-Авивом геноцида армян выглядит лицемерным.
Эрдоган также напомнил, что Турция во время Второй мировой войны спасала евреев от холокоста.