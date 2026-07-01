"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/krov-73-tysyach-nevinnykh-erdogan-obvinil-izrail-v-genotside-posle-resheniya-o-genotside-armyan-1080869626.html
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян - 01.07.2026 Украина.ру
"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа после того, как израильское правительство одобрило признание геноцида армян. Об этом 1 июля пишет Politico
2026-07-01T13:13
2026-07-01T13:23
новости
израиль
газа
турция
эрдоган
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143868_0:69:2526:1490_1920x0_80_0_0_6b43817fc3393a825fc4cfd618c095ae.jpg
"Мы ни в малейшей степени не обращаем внимания на клевету со стороны сети убийц, на руках которой кровь 73 тысяч невинных жителей Газы, большинство из которых — дети и женщины. В нашей истории не было ни геноцида, ни массовых убийств, ни угнетения, ни колониализма", — заявил Эрдоган на заседании правительства.По его словам, на фоне израильской "жестокости в Газе" признание Тель-Авивом геноцида армян выглядит лицемерным. Эрдоган также напомнил, что Турция во время Второй мировой войны спасала евреев от холокоста.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.
израиль
газа
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143868_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e142bac0a23aa6c6cf9c0dbbbef0a6aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, газа, турция, эрдоган, politico
Новости, Израиль, Газа, Турция, Эрдоган, Politico

"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян

13:13 01.07.2026 (обновлено: 13:23 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа после того, как израильское правительство одобрило признание геноцида армян. Об этом 1 июля пишет Politico
"Мы ни в малейшей степени не обращаем внимания на клевету со стороны сети убийц, на руках которой кровь 73 тысяч невинных жителей Газы, большинство из которых — дети и женщины. В нашей истории не было ни геноцида, ни массовых убийств, ни угнетения, ни колониализма", — заявил Эрдоган на заседании правительства.
По его словам, на фоне израильской "жестокости в Газе" признание Тель-Авивом геноцида армян выглядит лицемерным.
Эрдоган также напомнил, что Турция во время Второй мировой войны спасала евреев от холокоста.
Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильГазаТурцияЭрдоганPolitico
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
13:45Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты
13:35"Политика провокаций": Ищенко объяснил, почему в Европе побеждают сторонники войны с Россией
13:27Буданов* назвал условия возвращения украинцев
13:26Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк
13:17"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7
13:13"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
13:06Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове
13:03Обстановка на Изюмско-Краснолиманском направлении
13:00Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
13:00Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью
12:57Мобилизация превратилась в "палочную систему": украинский омбудсмен раскритиковал ВЛК
12:55"Добрый ангел", справедливость для бойцов СВО. 1 июля, утренний эфир
12:50Армия России освободила Украинское, взрывы в Днепропетровске. Новости СВО
12:36Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу
12:30"Мысли о России не дают мне уснуть": генсек НАТО Рютте признался в бессоннице
12:29В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
12:25Очень опасно. Эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень - аналитик
Лента новостейМолния