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Иванов: США и Европа не могут быть посредниками из-за активного участия на стороне Украины

Иванов: США и Европа не могут быть посредниками из-за активного участия на стороне Украины - 01.07.2026 Украина.ру

Иванов: США и Европа не могут быть посредниками из-за активного участия на стороне Украины

Между США и Европой есть разница в отношении к России: с Вашингтоном есть устойчивый канал связи, а с Брюсселем он отсутствует. Ни США, ни Европа не могут быть посредниками в конфликте из-за участия на стороне Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-07-01T04:45

2026-07-01T04:45

2026-07-01T04:45

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве удивлены заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о невозможности для Вашингтона выступать посредником в украинском конфликте из-за поддержки Киева.Журналист поинтересовался, как это повлияет на дипломатический диалог между странами, и означает ли это окончательное закрытие каналов для общения между Россией и Западом.Отвечая на вопрос о дипломатическом диалоге после заявлений Рубио, Иванов провел различие между США и Европой. "Ни США, ни Европа не могут быть посредниками в этом конфликте из-за их активного участие на стороне Украины", — сказал эксперт. Вместе с тем, по словам эксперта, между США и Европой есть и разница, которая заключается в том, что с руководством США и их представителями в лице спецпосланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера у России есть диалог и достаточно устойчивый канал связи, тогда как с Европой все это отсутствует.Эксперт подчеркнул, что призывы к диалогу с Европой не находят поддержки. "Призывы лидера Финляндии Стубба к Европе начать диалог с Россией это глас вопиющего в пустыне. Он не находит поддержку у других союзников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.

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