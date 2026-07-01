https://ukraina.ru/20260701/gbr-ukrainy-opublikovalo-rastsenki-ttsk-dlya-uklonistov-1080876563.html

ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов

ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов - 01.07.2026 Украина.ру

ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов

Очередные факты коррупции при насильственной мобилизации вскрыло Государственное бюро расследований Украины. Об этом оно сообщило 1 июля

2026-07-01T14:38

2026-07-01T14:38

2026-07-01T14:38

новости

украина

киев

тцк

гбр

украина.ру

мобилизация на украине

ситуация на украине

всу

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/19/1078295199_0:243:329:428_1920x0_80_0_0_0450b5e47bb5aa0d449dab634cbaf1ea.jpg

ГБР разоблачило группу лиц, которая за деньги помогала военнообязанным удалять информацию о нарушении воинского учета из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. После этого мужчины могли оформить "бронирование", пройти военно-врачебную комиссию без риска мобилизации или получить военно-учетные документы. Организатором схемы назван житель Киева, который действовал вместе со своей сожительницей — бывшей работницей одного из столичных ТЦК (переименованный военкомат). Благодаря осведомленности о работе системы и связям в территориальных центрах комплектования, они находили клиентов, договаривались о размере вознаграждения и координировали действия всех участников.К схеме привлекли оператора одного из районных отделов ТЦК и СП. Он изменял данные в государственном реестре: удалял информацию о нарушениях воинского учета и фактически "переводил" людей в другой ТЦК без каких-либо законных оснований. Часть заработанного на соотечественниках организаторы оставляли себе, остальное передавали работнику ТЦК. "Для конспирации деньги пересылали через почтовое отделение, пряча доллары среди личных вещей", - отметили детективы.Досудебное расследование продолжается.Тем временем Мобилизация превратилась в "палочную систему": украинский омбудсмен раскритиковал ВЛКБольше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, тцк, гбр, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, коррупция