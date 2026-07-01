ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов - 01.07.2026 Украина.ру
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ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов - 01.07.2026 Украина.ру
ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
Очередные факты коррупции при насильственной мобилизации вскрыло Государственное бюро расследований Украины. Об этом оно сообщило 1 июля
2026-07-01T14:38
2026-07-01T14:38
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ГБР разоблачило группу лиц, которая за деньги помогала военнообязанным удалять информацию о нарушении воинского учета из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. После этого мужчины могли оформить "бронирование", пройти военно-врачебную комиссию без риска мобилизации или получить военно-учетные документы. Организатором схемы назван житель Киева, который действовал вместе со своей сожительницей — бывшей работницей одного из столичных ТЦК (переименованный военкомат). Благодаря осведомленности о работе системы и связям в территориальных центрах комплектования, они находили клиентов, договаривались о размере вознаграждения и координировали действия всех участников.К схеме привлекли оператора одного из районных отделов ТЦК и СП. Он изменял данные в государственном реестре: удалял информацию о нарушениях воинского учета и фактически "переводил" людей в другой ТЦК без каких-либо законных оснований. Часть заработанного на соотечественниках организаторы оставляли себе, остальное передавали работнику ТЦК. "Для конспирации деньги пересылали через почтовое отделение, пряча доллары среди личных вещей", - отметили детективы.Досудебное расследование продолжается.Тем временем Мобилизация превратилась в "палочную систему": украинский омбудсмен раскритиковал ВЛКБольше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, тцк, гбр, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, коррупция
Новости, Украина, Киев, ТЦК, ГБР, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ, коррупция

ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов

14:38 01.07.2026
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
ТЦК схватили украинца - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Очередные факты коррупции при насильственной мобилизации вскрыло Государственное бюро расследований Украины. Об этом оно сообщило 1 июля
ГБР разоблачило группу лиц, которая за деньги помогала военнообязанным удалять информацию о нарушении воинского учета из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. После этого мужчины могли оформить "бронирование", пройти военно-врачебную комиссию без риска мобилизации или получить военно-учетные документы.
Организатором схемы назван житель Киева, который действовал вместе со своей сожительницей — бывшей работницей одного из столичных ТЦК (переименованный военкомат). Благодаря осведомленности о работе системы и связям в территориальных центрах комплектования, они находили клиентов, договаривались о размере вознаграждения и координировали действия всех участников.
К схеме привлекли оператора одного из районных отделов ТЦК и СП. Он изменял данные в государственном реестре: удалял информацию о нарушениях воинского учета и фактически "переводил" людей в другой ТЦК без каких-либо законных оснований.

"Стоимость таких "услуг" зависела от статуса клиента: 2,5 тысячи долларов США - для солдат и сержантов; 3 тысячи долларов США-для офицеров; 1,7 тысячи долларов США — за прохождение ВЛК без дальнейшей мобилизации", - рассказали в ГБР.

Часть заработанного на соотечественниках организаторы оставляли себе, остальное передавали работнику ТЦК.
"Для конспирации деньги пересылали через почтовое отделение, пряча доллары среди личных вещей", - отметили детективы.
Досудебное расследование продолжается.
Тем временем Мобилизация превратилась в "палочную систему": украинский омбудсмен раскритиковал ВЛК
Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
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