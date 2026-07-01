Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада" - 01.07.2026 Украина.ру
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Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада"
Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада" - 01.07.2026 Украина.ру
Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада"
Белоруссия имеет суверенное право размещать технику на своей территории, а принцип неделимости безопасности не работает в отношениях с Украиной. Ответственность за это лежит на Киеве, который выдвигает требования в русле политики Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-07-01T16:03
2026-07-01T16:18
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Разбирая ультиматум Зеленского, который ранее потребовал от Белоруссии прекратить строительство военной инфраструктуры у границы и оборвать сотрудничество с Россией, Иванов заявил о суверенном праве Минска размещать технику на своей территории."Во-первых, это суверенное право Белоруссии располагать любую технику, которая не запрещена международным правом на своей территории" , — заявил эксперт.Он также обратил внимание на то, что принцип неделимости безопасности в отношениях с Украиной не действует. "Во-вторых, принцип неделимости безопасности не работает в отношениях между Украиной и Белоруссией, и ответственность за это ложится на украинское руководство", — пояснил Иванов.По словам эксперта, Зеленский потребовал от Лукашенко вывести технику за неделю, заявив, что она якобы используется для наведения дронов. "Зеленский дал неделю президенту Лукашенко, чтобы он отвел от белорусско-украинской границы технику, которая по заявлению главы киевского режима используется для целеуказания российским БПЛА", — сказал он.Иванов также отметил, что Зеленский действует в русле общей политики Запада. "Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
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Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада"

16:03 01.07.2026 (обновлено: 16:18 01.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Белоруссия имеет суверенное право размещать технику на своей территории, а принцип неделимости безопасности не работает в отношениях с Украиной. Ответственность за это лежит на Киеве, который выдвигает требования в русле политики Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Разбирая ультиматум Зеленского, который ранее потребовал от Белоруссии прекратить строительство военной инфраструктуры у границы и оборвать сотрудничество с Россией, Иванов заявил о суверенном праве Минска размещать технику на своей территории.
"Во-первых, это суверенное право Белоруссии располагать любую технику, которая не запрещена международным правом на своей территории" , — заявил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что принцип неделимости безопасности в отношениях с Украиной не действует. "Во-вторых, принцип неделимости безопасности не работает в отношениях между Украиной и Белоруссией, и ответственность за это ложится на украинское руководство", — пояснил Иванов.
По словам эксперта, Зеленский потребовал от Лукашенко вывести технику за неделю, заявив, что она якобы используется для наведения дронов. "Зеленский дал неделю президенту Лукашенко, чтобы он отвел от белорусско-украинской границы технику, которая по заявлению главы киевского режима используется для целеуказания российским БПЛА", — сказал он.
Иванов также отметил, что Зеленский действует в русле общей политики Запада. "Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
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