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Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада"

Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада" - 01.07.2026 Украина.ру

Эксперт про ультиматум Зеленского: "Требования к Минску идут в русле общей политики Запада"

Белоруссия имеет суверенное право размещать технику на своей территории, а принцип неделимости безопасности не работает в отношениях с Украиной. Ответственность за это лежит на Киеве, который выдвигает требования в русле политики Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-07-01T16:03

2026-07-01T16:03

2026-07-01T16:18

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Разбирая ультиматум Зеленского, который ранее потребовал от Белоруссии прекратить строительство военной инфраструктуры у границы и оборвать сотрудничество с Россией, Иванов заявил о суверенном праве Минска размещать технику на своей территории."Во-первых, это суверенное право Белоруссии располагать любую технику, которая не запрещена международным правом на своей территории" , — заявил эксперт.Он также обратил внимание на то, что принцип неделимости безопасности в отношениях с Украиной не действует. "Во-вторых, принцип неделимости безопасности не работает в отношениях между Украиной и Белоруссией, и ответственность за это ложится на украинское руководство", — пояснил Иванов.По словам эксперта, Зеленский потребовал от Лукашенко вывести технику за неделю, заявив, что она якобы используется для наведения дронов. "Зеленский дал неделю президенту Лукашенко, чтобы он отвел от белорусско-украинской границы технику, которая по заявлению главы киевского режима используется для целеуказания российским БПЛА", — сказал он.Иванов также отметил, что Зеленский действует в русле общей политики Запада. "Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.

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