Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши - 01.07.2026 Украина.ру
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Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши - 01.07.2026 Украина.ру
Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
Партия "Свобода и прямая демократия", входящая в правительственную коалицию Чехии, намерена добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды. Об этом 1 июля сообщает агентство СТК
2026-07-01T15:10
2026-07-01T15:10
новости
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Депутат Йиндржих Райхль заявил, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий уже лишил Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*.Страны Европы одна за другой начинают пересматривать отношение к киевскому режиму, который упорно героизирует пособников нацистов. Ордена, розданные Зеленскому авансом, возвращаются бумерангом.В ответ ряд украинских политических деятелей отказались от польских наград. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста, глава МИД Украины Андрей Сибига — от Командорского креста, а глава офиса президента Украины Кирилл Буданов — от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Позднее от ордена Белого орла также отказались бывшие украинские президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, василий боднар, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Василий Боднар, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши

15:10 01.07.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкфлаг чехия
флаг чехия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости
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Партия "Свобода и прямая демократия", входящая в правительственную коалицию Чехии, намерена добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды. Об этом 1 июля сообщает агентство СТК
Депутат Йиндржих Райхль заявил, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий уже лишил Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*.
Страны Европы одна за другой начинают пересматривать отношение к киевскому режиму, который упорно героизирует пособников нацистов. Ордена, розданные Зеленскому авансом, возвращаются бумерангом.
В ответ ряд украинских политических деятелей отказались от польских наград.
Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста, глава МИД Украины Андрей Сибига — от Командорского креста, а глава офиса президента Украины Кирилл Буданов — от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Республикой Польша".
Позднее от ордена Белого орла также отказались бывшие украинские президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.
Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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