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Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши

Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши - 01.07.2026 Украина.ру

Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши

Партия "Свобода и прямая демократия", входящая в правительственную коалицию Чехии, намерена добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды. Об этом 1 июля сообщает агентство СТК

2026-07-01T15:10

2026-07-01T15:10

2026-07-01T15:10

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Депутат Йиндржих Райхль заявил, что это должно произойти по примеру Польши, где президент Кароль Навроцкий уже лишил Зеленского ордена Белого Орла за присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА"*.Страны Европы одна за другой начинают пересматривать отношение к киевскому режиму, который упорно героизирует пособников нацистов. Ордена, розданные Зеленскому авансом, возвращаются бумерангом.В ответ ряд украинских политических деятелей отказались от польских наград. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста, глава МИД Украины Андрей Сибига — от Командорского креста, а глава офиса президента Украины Кирилл Буданов — от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Позднее от ордена Белого орла также отказались бывшие украинские президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, василий боднар, вооруженные силы украины, украина.ру