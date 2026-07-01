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Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией

Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией - 01.07.2026 Украина.ру

Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения России с Прибалтикой и Финляндией. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T22:31

2026-07-01T22:31

2026-07-01T22:31

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Парламентарий пояснил, что беспилотные летательные аппараты, которые запускают на территорию России, могут производиться на заводах в Хельсинки, Таллине или Риге. Журавлёв подчеркнул, что эти страны относятся враждебно к Москве, поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим.Ранее советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признал, что Таллин помогает Вооружённым силам Украины с атаками на Санкт-Петербург. Он заявил, что вина за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики лежит на России: Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис также признался, что Литва поддерживает атаки на Россию. В последнее время в прибалтийских государствах участились падения дронов Вооружённых сил Украины - Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, алексей журавлёв, россия, новости, украина, прибалтика, вован и лексус