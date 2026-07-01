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Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией
Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией - 01.07.2026 Украина.ру
Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения России с Прибалтикой и Финляндией. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T22:31
2026-07-01T22:31
2026-07-01T22:31
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Парламентарий пояснил, что беспилотные летательные аппараты, которые запускают на территорию России, могут производиться на заводах в Хельсинки, Таллине или Риге. Журавлёв подчеркнул, что эти страны относятся враждебно к Москве, поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим.Ранее советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признал, что Таллин помогает Вооружённым силам Украины с атаками на Санкт-Петербург. Он заявил, что вина за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики лежит на России: Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис также признался, что Литва поддерживает атаки на Россию. В последнее время в прибалтийских государствах участились падения дронов Вооружённых сил Украины - Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, алексей журавлёв, россия, новости, украина, прибалтика, вован и лексус
Украина.ру, Алексей Журавлёв, Россия, Новости, Украина, Прибалтика, Вован и Лексус
Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения с Прибалтикой и Финляндией
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв призвал разорвать отношения России с Прибалтикой и Финляндией. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Парламентарий пояснил, что беспилотные летательные аппараты, которые запускают на территорию России, могут производиться на заводах в Хельсинки, Таллине или Риге.
"Исторический опыт показывает, что такие недогосударства понимают только язык силы", — сказал он.
Журавлёв подчеркнул, что эти страны относятся враждебно к Москве, поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим.
Ранее советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признал, что Таллин помогает Вооружённым силам Украины с атаками на Санкт-Петербург.
Он заявил, что вина за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики лежит на России:
"Мы ни в коем случае не возлагаем на вас вину. Позиция правительства такова, что мы вообще не виним Украину. Мы виним Россию".
Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис также признался, что Литва поддерживает атаки на Россию. В последнее время в прибалтийских государствах участились падения дронов Вооружённых сил Украины - Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.