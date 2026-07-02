https://ukraina.ru/20260702/alkhimiya-zelenskogo---pereplavlyat-dengi-v-voynu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste--1080889298.html

Алхимия Зеленского - переплавлять деньги в войну. Украина в международном контексте

Алхимия Зеленского - переплавлять деньги в войну. Украина в международном контексте - 02.07.2026 Украина.ру

Алхимия Зеленского - переплавлять деньги в войну. Украина в международном контексте

Попытки самых влиятельных стран Евросоюза принять в объединение обанкротившийся киевский режим постепенно разлагает одну из наиболее успешных политических стратегий ЕС — стратегию расширения, предупреждают западне СМИ и тут же предлагают решение

2026-07-02T06:10

2026-07-02T06:10

2026-07-02T06:10

эксклюзив

украина

европа

владимир зеленский

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Американская газета нашла аргумент в пользу евроинтеграции Украины — умеют воеватьПроцесс расширения Евросоюза десятилетиями разворачивался на фоне стратегической уверенности в том, что основные проблемы европейской безопасности почти решены — во многом благодаря НАТО и ее расширению, пишет американский The National Interest. Однако многие из этих убеждений сегодня рассыпаются прежде всего из-за боевых действий России на Украине, констатирует издание.Кроме того, украинский конфликт воскресил вопросы, которые Европа уже считала решенным. Самые главные из них: кто отвечает за безопасность континента, как должна строится система сдерживания и какая доля участия в собственной обороне принадлежит Европе, отмечает газета.К 2026 году вопрос о месте Украины в Европе вышел далеко за рамки простого членства в Евросоюзе, подчеркивают авторы статьи."Он стал стратегическим. Некогда разрозненные споры об обороне, суверенитете и экономике континента сегодня тесно переплелись. Обсуждение ускоренного приема Украины в институты ЕС, проекты постепенного допуска к общему рынку, возвращение интереса к общеевропейскому оборонному сотрудничеству и консультации ключевых государств Европы по поводу Украины — все это говорит о серьезной смене европейских настроений", - говорится в публикации.По словам американских журналистов, Украина не первая страна постсоветского пространства, которая подает заявку на вступление в ЕС, но она первой делает это в условиях масштабных боевых действий на европейской территории, участвуя одновременно в определении контуров будущей безопасности всей Европы.Именно эти обстоятельства придают особую актуальность новой инициативе о поэтапной интеграции, выдвинутой канцлером Германии Фридрихом Мерцом, отмечает издание. Эта инициатива подразумевает присутствие украинцев в институтах ЕС уже на ранних стадиях, а также проекты поэтапного открытия частей общего рынка для стран-кандидатов до оформления полноправного членства, уточняет The National Interest."Однако для Украины этих мер недостаточно. Сегодня вопрос стоит шире: не как ускорить вступление, а можно ли вообще отделять украинскую интеграцию от вопросов европейской безопасности", - пишет издание.Авторы статьи признают, что членство Украины в НАТО остается стратегической целью, но достижимой лишь в отдаленной перспективе. Это обстоятельство подталкивает к поиску альтернативных способов встроить страну в европейскую систему безопасности, отмечают они.При этом издание делает акцент на том, что Украина — не просто получатель западной помощи, так как за последние четыре года она превратилась в одну из сильнейших армий Европы, накопила уникальный опыт и совершила прорыв в БПЛА, автономных системах и РЭБ."За этими успехами стоит постоянная военная, финансовая и политическая подпитка со стороны Европы, Америки и других союзников. Но умение Украины впитывать эту помощь, переплавлять в боевую силу и создавать собственные инновации — это проявление стойкости и способности меняться, которых в начале боевых действий почти никто не ждал", - говорится в статье.По словам журналистов издания, из получателя безопасности Украина превратилась в ее поставщика. Это изменение должно повлиять на дискуссию о расширении ЕС, полагают они."Успешная интеграция Украины станет поворотным моментом в истории ЕС: она защитит страну, против которой идет война, и одновременно покажет, что Европа способна перестроить собственные институты и политику перед лицом кардинально изменившегося стратегического мира", - резюмирует The National Interest.Сделка Зеленского и американских "тех-братьев"Тем временем журналисты немецкого издания Berliner Zeitung раскрывают, что на самом деле значит умение Украины "переплавлять военную помощь в боевую силу", о котором пишут их американские коллеги.По их словам, сделка Киева с американскими миллиардерами превратила страну в бесправный полигон для обкатки военных алгоритмов."Долгое время казалось, что конфликт на Украине зашел в тупик. И вот внезапно наблюдается рост числа эффективных ударов по целям глубоко в российском тылу, управляемые искусственным интеллектом БПЛА создают угрозу для линий снабжения России, и Украина, по крайней мере согласно преобладающему в западных столицах мнению, вновь, кажется, перехватывает инициативу", - пишет немецкое издание.В то же время за кулисами растет влияние группы, которую до сих пор едва ли воспринимали как одну из сторон конфликта: американской технологической элиты, отмечает Berliner Zeitung.По словам авторов издания, среди ведущих деятелей американской технологической отрасли, которые активно поддерживают Украину находятся Илон Маск, Эрик Шмидт, глава Palantir Алекс Карп или инвестор Питер Тиль."Следует отметить, что в последние месяцы все больше топ-менеджеров американских технологических концернов — от Starlink до Palantir — приезжали в Киев или публично заявляли о своей поддержке Украины, и эти события совпали по времени с недавними военными успехами страны", - пишет издание, пытаясь ответить на вопрос, какую роль на самом деле играют так называемые "тех-братья" в новых успехах Украины.Один из собеседников издания, австрийский военный эксперт Маркус Райснер, отмечает, что с помощью беспилотников Киев сегодня пытается достичь того, чего не удалось добиться в ходе летнего наступления 2023 года. Тогда украинские подразделения потерпели неудачу в попытке прорваться к Азовскому морю и отрезать Крым от российских поставок, напомнил он.Сегодня руководство Владимира Зеленского преследует ту же оперативную цель — однако совершенно другими средствами, рассказал военный эксперт в интервью немецкому изданию."Вместо крупных танковых соединений украинская армия все чаще делает ставку на автономные системы, искусственный интеллект и точный анализ данных. Именно здесь в игру вступают американские технологические компании", - пишет газета, ссылаясь на мнение эксперта.Райснер полагает, что в настоящее время Украина получает поддержку от американских технологических гигантов на нескольких уровнях. В интервью Berliner Zeitung он особо отметил программные решения Maven и Prisma, разработанные американской компанией Palantir, которая специализируется на анализе данных. Эти решения помогают украинским вооруженным силам в обнаружении целей, анализе больших объемов данных, а также в противоракетной и противоавиационной обороне, отмечает военный эксперт.Кроме того, он не исключает, что за проектом беспилотников Hornet, в основе которого лежат автономные системы на базе искусственного интеллекта, стоит бывший глава Google Эрик Шмидт."Кроме того, Райснер предполагает наличие политической поддержки из Вашингтона. Он узнает "почерк" так называемых "тех-братьев" и высказал мнение, что Дональд Трамп побудил таких деятелей, как Эрик Шмидт или глава Palantir Алекс Карп, взять на себя ответственность за оказание поддержки Украине после того, как американские вооруженные силы значительно сократили поставки оружия и материальных средств", - пишет немецкое издание.Авторы публикации подчеркивают, что Зеленский никогда не скрывал своей стратегии, а в последние месяцы он неоднократно заявлял, что хочет целенаправленно расширять сотрудничество с американскими технологическими компаниями."Таким образом, послание Киева однозначно. Украина предлагает компаниям Кремниевой долины уникальную площадку для тестирования военных инноваций. Взамен ВСУ получают доступ к новейшим технологиям в области ИИ, программному обеспечению и автономным системам", - подчеркивают авторы публикации.Кроме того, в рамках государственной программы "Test in Ukraine" международные компании теперь могут испытывать БПЛА, системы противодействия дронам, приложения на базе ИИ, средства ведения радиоэлектронной борьбы, а также наземные и морские дроны в реальных боевых условиях, резюмируют они.Деньги для Украины делят со скрипомЗа несколько дней до саммита НАТО в Анкаре страны-члены альянса не могут прийти к единому мнению по ключевому вопросу: насколько долгосрочной и финансово обеспеченной должна быть поддержка Украины. Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, внутренние разногласия ставят под угрозу не только конкретные цифры, но и сам сигнал единства, который альянс намерен послать Киеву.В центре спора — обязательство выделить Украине 70 миллиардов евро на военную помощь в течение 2026 года, пишет газета. Эта сумма, однако, не является результатом анализа реальных потребностей ВСУ, а представляет собой арифметическую конструкцию: 30 миллиардов из кредита ЕС плюс 40 миллиардов, которые уже были обещаны на саммите в Вашингтоне в 2024 году, уточняет издание.Проблема возникает при попытке закрепить этот уровень финансовой поддержки на следующий год. Согласно информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, полученной из дипломатических источников, Италия категорически возражает против включения в итоговое заявление пункта о том, что сопоставимый уровень помощи должен сохраниться и в 2027 году.Издание напоминает, что весной этого года генсек НАТО Марк Рютте поддержал предложение Эстонии выделить 0,25% ВВП на военную поддержку Украины. Без учета вклада США это составило бы около 60 миллиардов евро в год — в дополнение к кредиту ЕС для Киева. Однако эта инициатива натолкнулась на упорное сопротивление со стороны таких государств, как Франция, Италия и Испания, чьи взносы значительно ниже этого уровня, говорится в статье.Эти страны сослались на то, что они уже участвуют в предоставлении кредита Украине на пропорциональной основе, продолжает издание."Это верно: кредит обеспечен общим бюджетом Евросоюза, за который государства-члены отвечают пропорционально своей экономической мощи. 40 миллиардов евро, которые прибавятся к уже выделенным 30 миллиардам, будут, разумеется, покрываться исключительно за счет добровольных национальных взносов. Основная часть этой суммы придется на Германию, которая намерена выделить 11,5 миллиарда евро, а также на Великобританию, Данию, Нидерланды и Швецию", - пишет немецкая газета.Конфликт вокруг финансирования обнажает более глубокий раскол в рядах альянса, полагают авторы статьи. По их словам, в проекте заявления по итогам саммита есть фраза о том, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".Однако, по данным газеты, европейцам не удалось добиться от Вашингтона согласия на более широкие формулировки, которые подчеркнули бы неразрывную связь между безопасностью Украины и безопасностью Европы.Это упущение может стать еще одним разочарованием для Киева, ожидающего от саммита не просто цифр, а стратегической перспективы, сетует издание.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, фридрих мерц, илон маск, ес, нато, вооруженные силы украины