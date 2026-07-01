https://ukraina.ru/20260701/1-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1080868441.html

"Добрый ангел", справедливость для бойцов СВО. 1 июля, утренний эфир

"Добрый ангел", справедливость для бойцов СВО. 1 июля, утренний эфир - 01.07.2026 Украина.ру

"Добрый ангел", справедливость для бойцов СВО. 1 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 01.07.2026

2026-07-01T12:55

2026-07-01T12:55

2026-07-01T13:26

новороссия

василий стоякин

владимир зеленский

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Фотовыставка на ВДНХ ко Дню ветеранов боевых действий. Гость: Лариса Михайлова - учредитель "Дирекции социальной архитектуры"* Помогаем своим. История бойца СВО и его матери, которая смогла добиться справедливости. Ведущая: Екатерина Аркалова. Гость: Светлана Гладких - волонтер.* Аналитика от издания Украина.ру. Выберет ли Зеленский мир. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру* Помогаем своим. Гуманитарные миссии "Доброго ангела" Гость: Екатерина Мезинова - директор фонда "Добрый ангел"

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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