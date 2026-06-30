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Ваш клиент уже почти сорвался с поводка, не держите других за дураков: РФ обратилась к Западу по Украине

Ваш клиент уже почти сорвался с поводка, не держите других за дураков: РФ обратилась к Западу по Украине - 30.06.2026 Украина.ру

Ваш клиент уже почти сорвался с поводка, не держите других за дураков: РФ обратилась к Западу по Украине

Российская сторона указала западным визави в контексте событий на Украине на то, что реальность скрыть невозможно

2026-06-30T17:52

2026-06-30T17:52

2026-06-30T17:52

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Белоруссия обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН из-за атаки ВСУ на автобус под Брянском 17 июня, где находились 44 человека, включая 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 белорусского города Речицы. В результате удара погибла сопровождавшая группу беременная женщина, ещё 9 человек, в т. ч. 6 несовершеннолетних, получили ранения. Поскольку Белоруссия не является членом СБ, заявку подала при поддержке России - постоянного члена Совета Безопасности, и 29 июня мероприятие состоялось.И.о. постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстегнеева в своей речи сразу сделала акцент на том, что это был акт терроризма против мирных жителей, а вовсе не удар по военным объектам с последствиями для гражданских лиц и не случайное попадание. Оператор БПЛА, имевший возможность видеть характер цели, совершал умышленные действия, по свидетельству водителя, перед атакой над автобусом барражировали несколько беспилотников.По словам дипломата, киевские власти по обкатанной схеме попытались возложить ответственность за преступление на Россию, однако эти инсинуации не выдерживают никакой критики и легко разбиваются о неопровержимые факты. На месте атаки найдены многочисленные улики, подтверждающие принадлежность дрона Украине.Выступавший чуть позже постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков уточнил, что этот БПЛА, разработанный украинской группой инженеров "Стальные шершни", использует технологию управления FPV, принадлежит к типу Darts, оснащён поражающими элементами, имеет боевую часть с массой взрывчатого вещества около 1200 граммов в тротиловом эквиваленте. Дрон аналогичного типа и снабжённый одинаковыми компонентами был обнаружен 17 июня в Гомельской области. Оба они – этот и в Брянской области - находились по состоянию на указанную дату в пределах зоны досягаемости сигнала для 4 подразделений ВСУ, расположенных в Черниговской и Сумской областях.В ходе осмотра места происшествия с автобусом изъяты детали с маркировкой на украинском языке: блок управления с детонатором, произведённый в городе Шостке Сумской области. Беспилотники этого типа выпускаются на различных украинских предприятиях, в том числе в кустарных условиях. Стоимость производства составляет около 1 тыс. долларов. Основными эксплуатантами данной системы с украинской стороны выступают подразделения Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и различные части Вооружённых сил Украины."Украина сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус. Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства", - констатировал Рыбаков.Более того, как сообщила Евстегнеева, установлены виновные в этом преступлении: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям, непосредственные исполнители - военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.Российская сторона разочарована, что у Секретариата ООН нет смелости и принципиальности, чтобы назвать вещи своими именами – объявить очевидным виновником трагедии в Брянской области и других чудовищных преступлений киевский режим. Вместо этого звучат лишь одни и те же "беззубые" комментарии о недопустимости атак на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры."За этими общими словами скрываются политическая трусость и нежелание замечать преступления Зеленского даже тогда, когда их жертвами становятся дети. При этом любые голословные обвинения в адрес нашей страны Секретариатом ООН подхватываются мгновенно без необходимой на то "верификации", - отметила Евстегнеева.Действительно, когда речь заходит о разрушениях на территории Украины, Запад незамедлительно объявляет виновной Россию, не требуя каких-либо доказательств. Как отметила и.о. постпреда РФ, на это заседание, созванное Минском и Москвой, генсек ООН Антониу Гутерриш не пришёл "сказать, как он обеспокоен перспективами расширения конфликта", в отличие от инициированного Украиной при поддержке Великобритании, Франции, Дании, Греции и Латвии заседания 28 мая, посвящённого "самому разрушительному удару по Киеву" за весь период вооружённого конфликта."Это, видимо, всё, что можно сказать о его искренности и обеспокоенности имеющейся ситуацией, а также его беспристрастности", - сделала вывод Евстегнеева.Она потребовала от генерального секретаря, секретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений, ведь игнорирование ими прицельных атак ВСУ с многочисленными жертвами среди детей создаёт у киевского режима ощущение полной вседозволенности и безнаказанности и, по сути, поощряет его террористические амбиции.От лица Всемирной организации на заседании выступала помощник генерального секретаря ООН Марта Поби. В своей речи она лишь повторила официальные данные РФ и Белоруссии о количестве пострадавших при ударе по автобусу, отметив, что ООН не имеет дополнительной информации "относительно этого инцидента". А дальше пошли дежурные фразы об осуждении всех нападений на гражданских лиц и инфраструктуру, призывы к диалогу и дипломатии, установлению долгосрочного мира. Вместо того чтобы сосредоточиться на конкретном происшествии, ставшем причиной созыва экстренного заседания, Поби стала говорить про вторжение беспилотников на территории европейских стран, в связи с чем повторила ещё один привычный тезис - призвала Россию и Украину избегать эскалационных шагов, а также одобрительно отозвалась о последнем обмене пленными между конфликтующими сторонами. На протяжении всего заседания вид у помощницы генерального секретаря ООН был совсем не заинтересованным и включённым в процесс, она откровенно скучала.Это преступление режима Зеленского - не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц, это наглядное подтверждение его террористической сущности, подчеркнула Евстегнеева. Цинизм и бесчеловечный характер киевского режима ярко иллюстрируются фактом резкого наращивания количества преднамеренных ударов по образовательным учреждениям и "детской" инфраструктуре именно в весенне-летний период, когда в разгаре школьные экзамены, соревнования, "последние звонки" и другие массовые мероприятия, добавила дипломат."Когда западные страны будут взывать к международному гуманитарному праву, коллеги, вспомните, что для последователей нацистов и их приспешников, тех, кто открыто воспевает сегодня убийц миллионов евреев, поляков и русских и возводит их в стан героев, такие действия давно в порядке вещей и никакого международного гуманитарного права для них не существует", - заявила и.о. постпреда РФ при ООН.А западники действовали по привычной схеме: ничего конкретного по предмету заседания, во всём виновата Россия.Выступление представительницы Франции касательно происшествия с автобусом в Брянской области можно свести к одной мысли - гражданским лицам надо быть осторожнее. А дальше по накатанной: уличила Белоруссию в содействии России в рамках СВО, можно даже сказать, похвасталась достигнутым на саммите G7 в Эвиане консенсусом в пользу увеличения помощи Украине и давления на Россию.Представитель Дании заявил, что обвинения России и Белоруссии в адрес Украины в ударе по автобусу в Брянской области очень серьёзные, но тут же подчеркнул, что, как сказала помощница генсека ООН, проверить это невозможно. Более того, по словам дипломата, обвинения противоречат информации ВСУ. В связи с этим он призвал к независимому расследованию и сразу возложил вину за продолжение конфликта на Россию. И о каком независимом расследовании вообще может идти речь при таком заведомо предвзятом подходе?Ему вторила дипломат из Великобритании: "Мы не знаем о какой бы то ни было независимой проверке обстоятельств инцидента. Знаем только, что Украина публично отвергла обвинения. Однако если бы Россия реально хотела защитить население, то согласилась бы на полное прекращение огня".Многие, как по одной шпаргалке, отмечали: по украинской тематике проведено огромное количество заседаний, что свидетельствует о сложной ситуации и продолжении конфликта. На что Рыбаков парировал: если бы Белоруссия обращалась с просьбами о созыве заседаний Совета Безопасности по каждому инциденту с БПЛА на своей территории, таких встреч могло бы быть больше, чем регулярных ежемесячных заседаний по пункту повестки дня Совета "Поддержание международного мира и безопасности на Украине".Представитель Латвии, похоже, назвал всё своими именами: "Мы регулярно заседали, чтобы обвинить Россию. <…> Задаёмся вопросом: какова цель этого заседания?"А цель обозначена более чем ясно – обсудить, в идеале, конечно, осудить атаку ВСУ на автобус с мирными белорусскими гражданами, включая детей, и гибель сопровождавшей их женщины.Американский дипломат был как никогда краток: "Соединённые Штаты сожалеют о гибели любых гражданских лиц в ходе российско-украинской войны. Мы выражаем соболезнования тем, кто пострадал в результате этих атак. Как и говорили другие, украинские власти однозначно опровергли обвинения, которые использовались в качестве оправдания для сегодняшнего брифинга. Без большего понимания этих нападений. Мы выступаем против подстрекательской риторики для расширения этой войны. США призывают к срочной деэскалации и переходу к немедленному прекращению огня. Цель президента Трампа – добиться быстрого и комплексного прекращения войны и согласованного урегулирования. Дипломатия – единственный реалистичный путь к прочному миру".Вот и всё, что он сказал. Нам, конечно, жаль, но Киев не признаёт своей вины, а Россия подстёгивает вооружённое противостояние, давайте уже побыстрее сворачивать это всё – вот так можно перевести с дипломатического на обывательский язык выступление делегации США.Евстегнеева объяснила, почему создаваемая картинка в СМИ складывается только за счёт атак украинских БПЛА по гражданским объектам: режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать своим западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ, чтобы обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний в свои карманы, а западным спонсорам поддержка Киева выгодна не только в геополитическом, но и в коммерческом плане; в реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается.Вместе с попытками вовлечь НАТО в прямое противостояние с Москвой глава киевского режима Владимир Зеленский, через несколько дней после трагедии с автобусом выдвинувший хамский агрессивный ультиматум в адрес Минска, прибегает к дешёвому шантажу с целью втянуть в противостояние и Белоруссию, отметила и.о. главы российской делегации."Кто-то ещё сомневается в истинном стремлении киевского главаря искусственно расширить географию конфликта на территорию Белоруссии, Польши и Прибалтики? Это "игра с огнём", и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка", - заявила Евстегнеева.Всего за неделю - с 15 по 21 июня – ВСУ выпустили почти 5000 боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ, в результате чего пострадали 296 мирных жителей, 47 погибли. Кроме того, в последнее время резко активизировались террористические атаки по Запорожской АЭС и городу-спутнику Энергодару."Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идёт не на "защиту демократии", а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. Однако эта неудобная правда их не смущает: новые партии вооружений продолжают исправно отправляться Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия", - сказала Евстегнеева.К числу самых щедрых доноров киевского режима можно отнести Германию, готовую выделить $400 млн на закупку американского оружия и ракет Patriot, Великобританию, которая намерена направить £752 млн от присвоенных российских активов на производство беспилотников, поставку более 350 ракет ПВО и радаров, Нидерланды, которые добавляют ещё €500 млн на дроны и средства ПВО, а также Бельгию, обещавшую Киеву 7 истребителей F-16 в 2026 году."В этом же зале представители западных стран неизменно вещают о необходимости прекращения огня, строят из себя образчиков миролюбия. Не будут же они рекламировать свои усилия по снабжению киевского режима вооружениями, свою оборонную промышленность и подготовку к войне с Россией. Возникнут вопросы, почему большинство гуманитарных призывов по всему миру недофинансированы, идёт сокращение ресурсов на миротворчество и помощь развитию, а дроновые технологии и украинские дроноводы растекаются по всему миру. Однако не стоит держать представителей других стран за дураков. Реальность скрыть невозможно", - заявила Евстегнеева.Все эти многомиллиардные вливания в боевые действия на Украине окончательно разоблачают истинное лицо Европы: она выступает не посредником, а главным спонсором продолжения войны, пытающимся говорить с Россией языком ультиматумов, угроз и политического шантажа, подчеркнула дипломат.И.о. постпреда РФ при ООН обратилась к западным членам Совета, чьи государства производят и поставляют киевскому режиму средства поражения и дальнобойные вооружения, с помощью которых он намеренно наносит удары по мирному населению: "Продолжая упрямо и безответственно накачивать Киев вооружениями, вы давно уже стали соучастниками его многочисленных преступлений. Вы несёте за них прямую политическую и моральную ответственность. Россия не принимает ультиматумы, не торгуется под давлением и не позволит навязывать себе решения, противоречащие коренным интересам её национальной безопасности".Всё это в очередной раз подтверждает оправданность специальной военной операции – положить конец действиям неонацистского режима."В этих условиях мы продолжим бить по военным объектам Украины. <...> Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются. Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остаётся неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путём. Сил и средств, политической воли у нас достаточно, и ни у кого в этом не должно быть сомнений", - подытожила Евстегнеева.Лучшая защита – это нападение. По такому принципу действовала на заседании заместитель постоянного представителя Украины Кристина Гайовишин. Она в первых же строках своей речи обвинила Белоруссию в помощи России с самого начала СВО. Дипломат отвергла все обвинения Москвы и Минска относительно нападения на автобус в Брянской области, но в качестве аргумента она привела лишь утверждение военного командования страны о неприменении силы в указанное время в указанном месте инцидента, более того, Украина, дескать, вообще никогда не наносит удары по гражданской инфраструктуре, а исключительно по военным объектам.Затем Гайовишин рассказала историю о том, как украинская разведка якобы перехватила некий российский документ, в котором сказано, что Украина непричастна к трагедии. Что это за документ? Кто кому и когда его отправлял? А после этого она утверждает, что конкретные факты, представленные Россией и Белоруссией, не служат доказательствами вины Киева, это лишь элементы информационной кампании.И вообще, если её послушать, это Москва хочет поднять градус напряжённости, нагнетая историю вокруг Белоруссии, и намерена рассорить Минск и Киев. Очень странная логика, учитывая резкие выпады в адрес белорусского президента Александра Лукашенко со стороны Зеленского.Не обошлось без привычных утверждений, что якобы ВС РФ сталкиваются на поле боя с неудачами, а ВСУ – самая боеспособная армия в мире, Украина только и призывает к мирным переговорам, но Россия препятствует запуску этого процесса."Нужно принять только одно решение - вывести войска с территории Украины на международно признанные границы", - заявила Гайовишин.То есть ВС РФ должны полностью покинуть Донбасс, российский статус Крыма и Севастополя мировое сообщество тоже не признаёт. Можете даже не мечтать, Россия на такие условия не пойдёт, и вообще, наученная горьким опытом, она теперь гораздо тщательнее подходит к выработке соглашений по украинскому вопросу.А всем, кто рассказывает про якобы имеющее место превосходство ВСУ на поле боя, днём ранее ответил президент РФ Владимир Путин: "Если Украина, оказывается, побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать всё для достижения целей специальной военной операции".Читайте также интервью бывшего вице-губернатора Калининградской области Анатолия Ромашко Если Путин решит ответить на удары Запада, он поступит так же, как накануне начала СВО

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